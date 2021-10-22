Королева Великобритании Елизавета II провела ночь 20 октября в больнице для проведения предварительного медицинского обследования, в четверг, 21 октября, она вернулась в Виндзорский замок. Из-за нахождения в больнице королева отменила свой визит в Северную Ирландию.

Иван Шилов ИА REGNUM Елизавета II

В Букингемском дворце заявили, что королеве посоветовали несколько дней отдохнуть, но она «в добром духе».

В комментариях отметили, что про принца Филиппа говорили то же самое, поэтому посоветовали королеве оставить все дела и заняться здоровьем.

«Ой, они точно так же говорили про принца Филиппа», — напомнил @QDPSPORTLEISURE.

Часть пользователей отметили, что они переживают за состояние здоровья королевы, потому что она слишком много работает. Они также пожелали королеве скорейшего выздоровления.

«Время чуть-чуть отпустить все, мэм. Мы вас любим, спасибо вам за столько лет службы нашему государству. Боже, храни королеву», — написал @itstheskyelark2.

Abuk SABUK Королева Великобритании Елизавета II

«Желаю королеве полного выздоровления. Она сильная и работящая женщина, это действительно так», — прокомментировал @KosarZahra.

«Боже, храни королеву», — написал @AliAlShamsi181.

«Молюсь за нее, чтобы она поскорее поправилась», — рассказал @chezza701.

Королевский корреспондент ВВС Николас Уитчел отреагировал на новость о посещении королевой больницы критически.

«Достаточно сложно прочитать это все. Представители Букингемского дворца нас заставили поверить, что королева отдыхает в Виндзорском замке. А по факту она была в больнице и проходила так называемое предварительное медицинское обследование. Получается, что нам не дают полной картинки. Как мне кажется, проблема здесь в том, что сплетни и дезинформация всегда процветают в отсутствие правильной, четкой и достоверной информации. Нам сказали, что королева проходила предварительное медицинское обследование, это предполагает, что после предварительных будут последующие», — сказал корреспондент в программе BBC Breakfast.

Уитчел также отметил, что описание состояния королевы словами «в добром духе» является клише и этому доверять нельзя.

В комментариях предположили, что корреспондент просто обиделся, что ему ничего не сказали, поэтому так критично и отреагировал.

«Мне кажется, его лично обидели тем, что не сказали», — предположил @Real_Sean_Brady.

Большинство пользователей считают, что королева не должна отчитываться перед журналистами, а тем более разглашать конфиденциальную информацию.

«С каких пор королева должна отчитываться перед журналистами? Я не роялист, но у нее есть право на частную жизнь, достоинство и конфиденциальность данных о ее здоровье», — считает @clfvegan.

«Столько горечи в его репортаже. Почему мы не можем принять тот факт, что у королевы есть право на личную жизнь и уважение к себе? Николас Уитчел должен показать хоть каплю уважения, дело не только в том, кто расскажет сенсацию», — прокомментировала @annette_d21.

«Это никого не касается, если об этом не говорят. Люди стали слишком часто вмешиваться в дела других», — считает @MTBees.

IA REGNUM I.I.Girs, 2018 Букингемский дворец (Buckingham Palace) — официальная лондонская резиденция британских монархов. Центральная часть главного фасада и главные врата

«Состояние здоровья каждого человека должно оставаться между пациентом и лечащим врачом», — отметил @MaccLabour.

Часть пользователей посоветовала оставить королеву в покое, потому что ей уже 95 лет.

«Ей 95. Отстаньте от неё. Никто вечно жить не будет», — написала @BattieJH.

«Оставьте ее, у неё есть право на уединение. Королеве 95 лет, она недавно стала вдовой, покажите хоть каплю уважения. Я не поддерживаю королевскую семью, но каждый может попытаться показать хоть немного сострадания и приличия», — отметил @a3fht.

«Сложно прочитать». Ей 95, она потеряла своего мужа в этом году, у неё еще много других проблем было. Возможно, ей просто стало нехорошо и она решила провериться», — предположил @EdWatling.