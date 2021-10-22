Известие о грядущем подорожании колбасы и сосисок, о котором предупредили ретейлеров российские компании-переработчики, взволновало пользователей Сети. Многие отмечают, что оно стало последним доводом для окончательного отказа от этого вида продовольствия, которое к тому же не является полезным. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР Колбаса

«Мясо как было по цене, так и осталось — закупка, у нас закупают говядину по 300 рублей, свинину — по 210 рублей, но колбаса делается, видно, не из мяса, вот и дорожает», — замечает Дмитрий.

«Ещё бы то, что производят, колбасой назвать можно было — одна туалетная бумага», — отметил Роман Кузнецов.

«После повышения цен на туалетную бумагу производители колбасы были вынуждены повысить цену на свою продукцию», — пошутил Андрей Флай.

«Сейчас-то никому ваша напичканная химикатами и соей колбаса не нужна. А на 20% дороже…» — соглашается Виталий Солянкин.

«Лучше бы производители увеличили количество мяса в своих колбасах!» — призывает Юрий Сармат.

«Всё логично — дерево подорожало, бумага подорожала — колбаса из газет — тоже», — смеётся Дмитрий Шуранов.

«Переживём… всё равно от колбасы там одно название!» — соглашается Александр Романов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колбасы

«Видать, решили в колбасу мясо добавлять, вот и цены подрастут. У нас в регионе был единственный производитель у которого даже сосиски из мяса были. Был, потому что его вынудили продать, и как результат колбаса из мяса исчезла. А сейчас не то что колбасу, ветчину из манки делают», — поделился Виктор Зима.

«А мы предупреждаем производителей, что будем меньше покупать их колбасные изделия и здоровее будем!» — ответил Смерш.

«Соя, что ли, подорожала или химическая промышленность цены подняла?» — вопрошает Т. «Жадность свою производители забыли упомянуть, однако», — иронизирует Владимир Гарбузов.

«Вот спасибо, добрые люди! А государству таки надо возрождать государственные предприятия по производству, переработке и продаже продуктов питания. Ведь рынок очень любит конкуренцию?» — предлагает Алексей Лайфанов.

«Ешьте свою колбасу с крахмалом и всякими там ешками сами. Я уже давно не покупаю и не травлюсь такой колбасой», — отметил Олег Маликов.

«Удивляет, что кто-то их ест, на полках лежит этот напичканный карцерогеном. За эту цену никто не берёт, а подорожает — тем более», — замечает Владимир Бобков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Колбаса в гипермаркете

«Да пусть покажут хоть один государственный колбасный завод. Где колбасу выпускают по ГОСТУ и по государственной цене. Нынешние заводы и фабрики все в частной собственности, называются акционерное общество, у них свои расценки на всю продукцию. Это касается также всех магазинов, аптек и так далее», — предлагает Дмитрий Лавренцов.

Как сообщало ИА REGNUM, о подорожании колбас, сосисок и другой продукции на 7−20% написали в «Известиях» со ссылкой на ведущие компании, занимающиеся переработкой мяса.

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