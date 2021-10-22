Чиновники из минздрава Алтайского края на своей странице в Instagram сегодня, 22 октября, поддержали «смелое мнение» редактора местного сайта «Толк» Анастасии Корягиной, которая заявила о своем неуважении к непривитым от коронавируса гражданам, которые для неё стали теперь ещё и «нерукопожатными».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

"В прямом и переносном смысле», — пишет автор. Всех непривитых без уважительной причины Корягина назвала «потенциальными убийцами», которые «ничем не отличаются от тех, кто занимается сексом без презерватива со всеми подряд».

Высказавшись за тотальную обязательную вакцинацию — для всех, у кого нет медотвода (включая детей с 12 лет, пожилых, лиц с хроническими заболеваниями и беременных женщин), Корягина заявила, что «вакцины несут жизнь, а их отсутствие — смерть».

На своей странице журналист пишет, что минздрав решил ее поддержать и «теперь придется отбиваться от зоопарка» (видимо, имея в виду тех, кто не согласен со словами). За считаные часы тема собрала сотни комментариев, где люди высказали своё мнение об адекватности таких публикаций. По мнению некоторых комментаторов, пост разжигает ненависть в обществе.

«Самое ужасное, что это размещено на странице минздрава», — считает inomarka271.

«А это уже дискриминация — нарушение прав и свобод человека. Статья 136 УК РФ», — считает ol_ga_maksim.

«Дело каждого, но такие слова нужно оставлять при себе, у каждого свой выбор», — отмечает raitregina.

«Лучшая антиреклама вакцины, после таких слов точно желания нет», — поделилась мнением hannahimmel340.

Minzdrav.samregion.ru Вакцинация от коронавируса

«Хотели как лучше, получилось как всегда», — поддерживает lanochka_toby.

«А кто это такая, чтобы с ней рукопожатничать? Не простит она», — иронизирует irina_os22.

«У минздрава аргументы закончились, коль они начали подобную чушь публиковать. Это очень плохой «знак», и выводы напрашиваются неутешительные», — считает inomarka271.

«Министерство здравоохранения, вам реально заняться нечем? Займитесь качеством медицины, особенно в городе Рубцовске!» — призывает minchenko_irina.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее тех, кто не привился, публично назвала «идиотами» главный редактор RT Маргарита Симоньян. Пожелав своим непривитым адлерским родственникам, краснодарским соседям и московским коллегам мучительной смерти, она посоветовала забыть её телефон.