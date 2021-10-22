Вопрос возобновления прямой закупки природного газа у России «даже близко не обсуждается» на Украине. Об этом заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ на Украине

«Никакие планы относительно этого даже близко не обсуждаются. Мы закупаем в Европе сейчас, но наш план сделать так, чтобы мы вообще не импортировали газ, чтобы мы больше добывали природного газа и мы производили так называемый биогаз», — сказал он.

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Заявление главы компании «Нафтогаз» обсудили на страницах издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие указали на то, что подобная «принципиальность» в отказе от прямых поставок газа из РФ будет демонстрироваться миру за счет украинских граждан. Иные также указали на то, что у кого бы Киев ни покупал газ, газ-то все равно российский, только за него уплачено дороже.

«Правильно. Не нужно. Кизяком топите. Экологически чисто, не агрессивно… умничка!» — смеется Ирина Ш.

Дровяная печь

«Никаких закупок у «агрессора». Только реверс животворящий. Уж кто-кто, а Витренко знает, где можно баблишка спилить», — с сарказмом отреагировал Jurij O.

«Где газ будешь брать, умник? В нужниках и коровниках?» — задался вопросом Геннадий Б.

«Грошей дуже багато (денег очень много — М. Р.), может себе позволить газ подороже», — не без сарказма написала Людмила З.

«Назло России поморозим себе уши, ну и все остальное…» — отреагировала Наталия Г.

«Правильно, лучше посреднику переплатить», — пишет Вячеслав Л.

«Хорошо быть принципиальным за чужой счет», — добавил Расим К.

«Хворост вам в топку!» — написал Владимир Т.

«А придётся ведь…» — добавил Саша С.

«Не планирует. Будет, но не планирует», — не без иронии отметила Елена К.

«Этому «герою» холодно не будет, так что можно выёживаться до бесконечности…» — добавила Татьяна Д.

«Другими словами — Украине не разрешают производить закупки газа в РФ…» — отметил Евгений С.

«А зачем нам дешёвый российский газ напрямую, если же этот российский газ можно купить в Европе, но зато в три раза дороже! Одно только непонятно, за какой *рен вам платят такие деньги, если принцип вашей работы равняется нулевой отметке!!!» — не понимает Михаил М.

«Интересно. А где они его будут брать? Если сейчас газ поступает из России», — поинтересовался Олег Н.

«Загнать в большой сарай этих умников зимой, без отопления и сказать: «Давайте, геройски переносите холода», — отреагировал Юрий С.

«Ну поставщиков же газа в Европе дофигища… Причём качать газ можно хоть из Словакии, хоть из Румынии, хоть из Болгарии… Плевать, что труба одна и в одну только сторону — в сторону Европы, и никакой обратно…» — с сарказмом отреагировала Юльченок Щ.

Gazprom.ru Украинский транзит газа

«Нефть — да. Дизель — да. Бензин — да. Электроэнергия — да. Газ — нет. СУГС (аббревиатура бандеровского приветствия «слава Украине, героям слава» — М Р.)» — пишет Александр М.

«Ну у них задание Штатов выморить тут всех до единого», — добавил Александр С.

«Да покупайте у кого хотите, деньги за газ все равно идут России, так как другой трубы у Украины просто нет, чтобы покупать нероссийский газ», — подытожил Петр Ф.

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