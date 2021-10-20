На фоне максимальных с начала пандемии показателей суточной заболеваемости COVID-19 и смертности от этой инфекции общество, похоже, начинает впадать в панику. Или как минимум в социуме растет нервозность. А любой негатив, словно соляной раствор, ищет жертву, вокруг которой можно кристаллизоваться. Как и в другие, более древние эпохи, общество в экстренных ситуациях непроизвольно желает найти виноватых. Так устроена человеческая натура. Всегда должен быть кто то, на кого можно излить свои страхи и негатив.

Николай Пимоненко. Жертва фанатизма. 1899

В случае с пандемией коронавируса роль «мальчиков для битья», вероятно, будет отведена противникам вакцинации. Собственно, процесс этот можно наблюдать уже сейчас. До избиений толпой и истязаний на площадях, как это случалось в Средневековье во время эпидемий, дело еще не дошло. Тем не менее противникам прививок, или, как их называют недоброжелатели, «антиваксерам» на собственной шкуре пришлось испытать, что такое народный гнев вкупе со страхом перед лицом неопределенности. Правда травля эта происходит в основном в интернете, не даром же современную эпоху называют «цифровой».

Российский сегмент Telegram также оказался подвержен этой тенденции. Но если еще недавно едкие комментарии в адрес противников вакцинации высказывали небольшие телеграм-каналы, то с недавних пор к ним присоединились и публичные личности. Наиболее ярким примером таковых стала популярный журналист и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Ну, вот, допрыгались. Дослушались получательницу медали ордена за Заслуги перед Отечеством и таких же, как она, именитых медиков. Досомневались. Итог. В России от ковида начали умирать дети. Серьезно так начали умирать. Массово», — написала Симоньян в своем телеграм-канале.

Дальше она сообщает, что в детских больницах в регионах спешно открываются дополнительные места для несовершеннолетних, которых уже приходится подключать к кислородным маскам. Но даже эти меры не всегда могут спасти ребенка. Начало текста выдержано в довольно импульсивной форме и чем дальше, тем больше растет эмоциональная составляющая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Маргарита Симоньян

«Этого ждали, идиоты? Поначалу антипрививочники вызывали у меня объяснимое сочувствие. Люди опасаются, людям не объяснили, люди растеряны. Я и сама опасалась, когда в сентябре прошлого года потащила семью и друзей добровольцами в Гамалеи», — рассказала главред RT.

Немного снизив эмоциональный накал, Симоньян посетовала, что, пройдя вакцинацию сама, она много и подробно разъясняла как в публичном пространстве, так и в личных беседах о необходимости делать прививки от коронавируса.

«После всех уговоров оставшиеся антипрививочники стали вызывать у меня неприязнь и сомнение в их когнитивных способностях. А теперь, значит, так. Дорогие друзья, знакомые и просто знающие меня люди. Если у вас нет антител и вы сознательно не привиты, не приходите ко мне домой», — написала Симоньян.

Отказом принимать таких людей в гости журналист не ограничилась и потребовала от антипрививочников не приходить к ней на работу и не подходить на улице или в гостях.

«Я вас знать не знаю. Если бы не вы, мы бы уже забыли про ковид. А из-за вас теперь могут умереть мои дети. У меня их трое. Старшей восемь, младшей два. Привить их нельзя, потому что прививки для детей еще нет. И это вы, несознательные сознательные антипрививочники, — прямая угроза здоровью и жизни моих, своих и остальных детей. Задыхайтесь сами на ИВЛ, ползайте с сатурацией семьдесят по коридорам битком набитых больниц — это на здоровье. Но простить вам смерти детей моей страны я не могу», — не стесняясь в выражениях, заявила главный редактор RT.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата реанимации для больных COVID-19

Казалось бы, хватит. Невакцинированные люди и так уже обвинены едва ли не во всех смертных грехах, но нет. Симоньян продолжает свои едкие высказывания в адрес «антиваксеров».

»Да, и когда вы — мои непривитые адлерские родственники, краснодарские соседи, московские коллеги — в очередной раз будете пытаться попасть в «хорошую» клинику и вообще в какую-либо клинику со своей температурой и кашлем, которые вы неделю игнорировали так же, как вы игнорировали мои мольбы вакцинироваться, — заранее забудьте мой телефон. Вот прямо сейчас вычеркните его из записной книжки», — заявила она.

Отметим, что Симоньян отчасти можно понять. Она, как мать, беспокоится за своих детей. Но точно так же за своих детей волнуются и миллионы других матерей, которые сомневаются в эффективности вакцин от COVID-19. Так, может, проблема не в них, а в том, что государственный аппарат, в том числе при помощи государственных СМИ, не способен грамотно убедить население в безопасности прививки от коронавируса? Может быть, винить в росте смертности и заболеваемости стоит не народ, а бюрократов, не способных выстроить грамотную информационную кампанию в пользу профилактических мер борьбы с распространением новой инфекции?

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Реклама вакцинации в Москве

Заметим, что Симоньян не одинока в своих убеждениях. Многие телеграм-каналы по мере роста заболеваемости и суточной смертности будто на перегонки спешат обвинить в происходящем непривитых граждан. Вот только едва ли поток оскорблений и грубости поспособствует желанию населения прививаться. Так, может, стимулировать людей на вакцинацию нужно другими способами? Вопросом этим в своем телеграм-канале задалось ИА REGNUM.

«Тех, кого Вы называете «идиотами» и «ненормальными», «оставшимися антипривививочниками», — 70% населения нашей великой Родины. На всякий случай напомним, что это большинство граждан, такого большинства хватит, чтобы в демократической стране, каковой является Россия, выбрать президента и Думу. Хотите считать все эти 100 миллионов людей угрозой Вашим детям и желаете им мучений? Ваше дело», — последовал ответ информационного агентства на «выпады» главреда RT.

В тексте также справедливо замечается, что граждане России вовсе не против вакцинации. Скорее, уместно говорить о том, что они за классическую доказательную медицину и против панической безрассудной деятельности чиновного аппарата, которые к тому же управляются корыстными интересами медицинской бюрократии. Поэтому едва ли уместно желать мучительной смерти всем тем, кто в силу непрофессиональных действий бюрократов сомневается в необходимости прививаться от COVID-19.

«Вы ненавидите их и желаете им мучительной смерти? Отлично! Полагаем, Вы как истинный представитель российской «элиты» и большой руководитель не предполагаете, что Вам могут ответить? Но ведь это возможно! Было бы интересно, если бы все 100 млн отказались смотреть и читать продукцию RT… Было бы забавно, если бы все 100 млн подумали о том, что разжигание социальной розни запрещено в нашей стране, и написали по жалобе… Было бы даже современно, если бы все 100 млн вспомнили о том, что RT имеет госфинансирование, то есть живет буквально на их налоги», — заметил в своем телеграм-канале ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

По этой причине информационное агентство выражает надежду, что все представители большинства, которым близки сомнения по поводу объективности ковидофобии и обоснованности вакциномании, смогут ответить на резкие высказывания Симоньян, используя для этого предусмотренные российским законодательством рычаги.

«Отдельно выражаем соболезнования «непривитым адлерским родственникам, краснодарским соседям, московским коллегам» Маргариты Симоньян, которым она отказала в помощи и поддержке в случае их возможной болезни, в дружбе и товариществе. Если что, обращайтесь в ИА REGNUM — мы поможем», — на таком предложении заканчивается опубликованное в Telegram сообщение информационного агентства.

Мнения пользователей Telegram в комментариях к этому посту разошлись. Одна их часть встала на сторону Симоньян, другая сочла логику её оппонентов более взвешенной.

«Это реально четвертая волна человеконенавистничества)) а любовь все равно победит. Мне все равно, привиты или нет мои родные и друзья. Это ИХ право, их судьба. И я против разжигания ненависти за бюджетные деньги», — написала пользователь под ником Анна.

«А теперь честно — кто пост Симоньян прочитал, а? Я вот потрудился. И не увидел там ни агрессии, ни угроз, — высказался в поддержку главреда RT Андрей Радченко. — А по сути, она права. Вы задолбали распространять в сети свои антиваксерские идеи. Не хотите прививаться — не надо, ваше право. Но не дурите голову окружающим. Вы пишете про 70% не привитых. Но, если бы не поток антиваксерской субстанции из сети, то таких было бы в 3−4 раза меньше. И я тоже хочу иметь право и возможность не контактировать с такими, как вы, не заражаться. Всем здоровья!»

«Надо привлекать уже антипри к уголовке, или как минимум ограничить доступ в СМИ с лицензией», — предложила пользователь Nataliya Mushkaryova.

Однако находились и другие мнения. Пользователи, в частности, обращали внимание на резкую тональность в заявлениях Симоньян.

«Не пора ли ИА Регнум обратиться в Прокуратуру РФ с просьбой проверить публично высказанное суждение М. Симоньян на предмет нарушения статьи 282 УК РФ?» — задался вопросом ВячеславМещеряков.

«Чем отличается обсуждение здесь и у Симонян? Маленькая, но очень важная деталь — здесь не трут истерично комменты оппонентов. И не боятся дискуссии. Этим все сказано», — обратил внимание пользователь Юрий Петров.

Заметим, что подобного рода дискуссии в последнее время перестали быть редкостью для российского сегмента Telegram. Вот только странным кажется тот факт, что сторонники принудительной вакцинации, причисляя себя к числу продвинутой интеллигенции, позволяют себе не просто резкие высказывания, а зачастую брань в адрес своих оппонентов.

«Антиваксеры всего за короткий срок стали едва ли не самыми вредными активистами со своей сомнительной идеологией, в рамках которой они позволяют себе отговаривать людей от прививок и подводить их тем самым к скоропостижной смерти. С учетом этого, а также сложившейся эпидемиологической ситуации, в которой без локдауна уже даже не обойтись, необходимо привлечение к ответственности всех, кто так активно топит за отказ от вакцинации, ценой не только и не столько своих жизней, сколько жизней окружающих», — написал телеграм-канал «Кремлевская прачка». Интересно, автор этого поста действительно хочет, чтобы желающих привиться от коронавируса в России стало больше. Неужели он всерьез полагает, что, поливая желчью сомневающихся граждан, он сможет простимулировать их интерес к вакцинам?

(сс) Elvert Barnes Демонстрация против вакцинации в США

Или вот еще один комментарий сторонников вакцин, который тоже, вероятно, причисляет себя к некоему прогрессивному классу, а потому не стесняется в выражениях, когда говорит о своих оппонентах.

«Стремление российских антиваксеров выставить вакцинированных душителями свободы в духе нацизма (один только их термин «Вакци-наци» чего только стоит) помимо запредельной тупости еще и свидетельствует о лютой малограмотности. В реальности ведь именно их вопли про ненужность вакцинации как раз характерны для нс-идеологии, где важное место занимал возведенный в радикальную стадию социал-дарвинизм. Главным проводником того мракобесия был Альфред Розенберг, за что и получил потом веревку в Нюрнберге», — написал телеграм-канал «ГАСПАРЯН».

Сравнение с нацистами уже пошли вход. Что дальше? «Продвинутая» часть общества решит покарать всех невакцинированных, изолировав от общества? Кто сейчас возьмется спрогнозировать, до чего дойдут взбешенные сторонники массовой вакцинации, если дать им волю. Поэтому важно пресекать подобные проявления в отношении миллионов жителей России, в силу тех или иных причин до сих пор не сделавших прививку. Иначе агрессия в их адрес будет нарастать как снежный ком.

Kuzdrav.ru Пункт вакцинации

Общество, столкнувшись с любой неизвестной угрозой, непроизвольно начинает искать виновника своих проблем. В такие моменты высок риск того, что оно потеряет всю человечность, накопленную за тысячелетия эволюции, и опустится до первобытного состояния. Из-за роста числа смертей население в любой момент может охватить необузданный страх. Как думаете, на кого они направят агрессию, если в телеграм-каналах и других массмедиа главными виновниками случившегося будут называть противников вакцин? Странно, что люди, причисляющие себя к числу эрудированной и просвещенной части населения, не осознают таких очевидных вещей.