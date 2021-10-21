Главным сюжетом в политическом нарративе США в данный момент является падающий рейтинг одобрения главы Белого дома Джо Байдена. Поскольку рейтинг президента является наиболее важным показателем того, как его партия выступит на промежуточных выборах в палате представителей и Сенате в 2022 году, снижение доверия к Байдену среди населения вызывает всё большее беспокойство в кругах Демократической партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

В настоящее время Байдена поддерживают 43% населения, а 51% не одобряет его политику, согласно последним национальным опросам, составленным 21 октября Real Clear Politics.

Однако этот показатель всё же лучше, чем у его предшественника Дональда Трампа, которого в первый год его пребывания на посту президента одобряли всего 40% и не поддерживали 55%.

Gage Skidmore Дональд Трамп

При этом Байден отстал от своих однопартийцев экс-президентов Барака Обамы и Билла Клинтона. В этот же день в 2009 году Обама имел поддержку 52% граждан против 43%, а Билл Клинтон в конце октября 1993 года получил 48% одобрения против 45%. Политику президента-республиканца ДжорджаБуша-младшего в октябре 2001 одобрили 88% против 9%— тогда США ненадолго отбросили свою предвзятость и объединились после террористических атак 11 сентября.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News. Большинство выразило мнение, что рейтинг Байдена был бы гораздо ниже, если бы на его стороне не находились СМИ и технологические гиганты.

«Если бы политики действительно выполняли ту работу, для которой их избрали, у нас была бы совершенно другая страна — страна, которая поддерживает своих законных граждан, и у политиков были бы более высокие рейтинги одобрения», — пишет AnyMajorDude.

Barack Obama Presidential Library Барак Обама

«Показатели опросов Байдена лучше, чем у Трампа, только потому, что СМИ были соучастниками в обеспечении того, чтобы рейтинги Трампа оставались низкими!» — указывает IceTalons.

«Точный опрос показал бы, что рейтинг одобрения Байдена находится где-то между 8% и 13%», — считает AnyMajorDude.

«Только представьте, какими были бы цифры в опросах, если бы СМИ, административное государство и технологические гиганты не были на стороне Байдена?» — задает риторический вопрос NoBull734.

«Представьте себе, какими были бы показатели Трампа, если бы опрашивали сторонников Трампа», — отвечает Moneyisatool.

«Если показатели Байдена лучше, чем у президента Трампа, то это потому, что пресса искусственно поддерживает Байдена, в то время как они делали всё возможное, чтобы опустить президента Трампа», — вспоминает oneamerica503.

«Республиканцы обычно способны критиковать собственное руководство. С другой стороны, практически невозможно заставить демократов критиковать собственное руководство. Это связано с тем, что демократы идеологически преданы, и любой, кто может помочь продвижению партии, получит их безграничную преданность», — отмечает bluemax79.

«Разница лишь в том, что рейтинг одобрения Джо действительно основан на его работе в качестве президента. Рейтинг Трампа был основан на том, сколько либералов было оскорблено его твитами», — указывает jello_mold.

«У меня такое чувство, что после этого «президентства» (если его можно так назвать) рейтинги одобрения будущих президентов будут стремительно расти — что бы они ни делали. Граждане будут просто благодарны, что это больше не Байден», — пишет alltheworldisastage.

«43% за якобы САМОГО ПОПУЛЯРНОГО ПРЕЗИДЕНТА в истории…» — комментирует QuitFreakingOut.

«Сравнение с Трампом невозможно. Байден пользовался защитой СМИ и технологических гигантов, в то время как Трамп страдал от гнева СМИ и технологичесикх гигантов. Если бы Байден получил такое же освещение, как Трамп, его рейтинг был бы ниже рейтинга Джимми Картера», — уверяет haaron841.

«Общим является то, что оба опроса ошибочны: Трамп постоянно недополучает, а Байден постоянно переполучает», — подчеркивает PaulForLiberty.

«Значит, президент Трамп, против которого настроены 93% СМИ, был, согласно этим опросам, чуть менее популярен, чем Байден, которого воспевают 93% СМИ. Почему же мне трудно в это поверить? Пожалуйста, дайте мне несколько идей», — просит swordfish475.

U.S. Department of Defence Джо Байден

«Опросы Трампа просели из-за фальшивой истории о российском сговоре. А эти парни опускаются, потому что они на самом деле катастрофически плохи…» — считает Markus4208.

«Эти люди хотят сравнить президента Трампа со слабоумным Джо. Дело в том, что они должны учитывать то, как СМИ распространяли всю ложь и ненависть против президента Трампа. А вот слабоумного Джо они обожают. А также реальные промахи, которые слабоумный Джо совершил за последние 10 месяцев. Если бы СМИ и демократы не делали того, что они сделали с президентом Трампом, показатели одобрения были бы на высоте. Так что нет, я не верю цифрам», — отвечает Redstorm1337.

Напомним, что приход к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снизил рейтинг одобрения главы Белого дома Джо Байдена до 41%.

Деятельность президента осуждают 55% граждан. При этом среди демократов его поддерживают 87%, а среди независимых только 32%.

Это самый низкий уровень одобрения деятельности Байдена за время его президентства. В опросе принимали участие совершеннолетние граждане США.