Сеть: «Это недемократично!» — мигранты устроили штурм границы с Польшей
Информация о том, что нелегальные мигранты пытались штурмовать белорусско-польскую границу, но пограничная стража Польши применила в отношении них силу и даже газ, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 21 октября в социальной сети Facebook.
«Как-то это недемократично! Надо было принять, обогреть, напоить чаем и спокойно отправить на родину. Чего же так жёстко крутить людей?» — задаётся вопросом Иван И.
Многие пользователи осудили действия польских пограничников, которые повели себя излишне жёстко с мигрантами, которые хотели попасть на территорию республики.
«Ну, пора объявить в Евросоюзе день ненависти к Польше, потому что другие страны ЕС такого себе не позволяют», — пишет Татьяна К.
Некоторые комментаторы отмечают, что граждане, которые намеренно пресекли государственную границу Польши, знали, на что идут. У них была куча возможностей попасть в Евросоюз легальным путём, но они предпочли нарушить закон.
«Послушайте, эти люди тратят тысячи долларов, чтобы добраться, но так упорно рвутся в ЕС, чтобы получать пособия, не работать и перетащить туда всю семью. Это не беженцы, а иждивенцы, которые потратили кучу денег, долететь до границы, все с крутыми телефонами, планшетами и т.д. Если человек хочет жить в другой стране, есть куча легальных способов это сделать, но нужно принять порядки и устои принимающей стороны, а также не сидеть на пособиях, рожая по 10 детей специально, чтобы получать на них пособия, в то время как местные все работают, чтобы содержать этих иждивенцев. Мне их не капельки не жалко», — поделился своим мнением Андрей В.
Часть людей считает, что осуждать действия польских силовиков глупо, ведь они действовали строго по инструкции, да и иного пути, чтобы остановить толпу нелегалов, просто не было.
«За незаконное пересечение границы наказывать надо по закону. За попытки скрыться бегством следует ловить, сажать, стрелять. Всё как положено. Если когда-то и приглашали, то легально. А сейчас лафа закончилась», — отмечает Liudmila G.
Ряд пользователей указывает на то, что нелегальные мигранты не только едут за лучшей жизнью, но порой скрывают неприглядные стороны своей прошлой жизни. Именно такой багаж и не позволяет им, судя по всему, приехать в Европейский союз легальным путём.
«Тут ключевое слово «нелегальные». Вести с ними себя так же, как и с другими нарушителями границы. Один выстрел в воздух, остальные на поражение. Иначе никак. Народы этих стран не одобрят, что к ним проберётся не пойми кто, вероятно, с криминальной историей за плечами», — считает Artem L.
Отдельные комментаторы отмечают, что такой миграционной политике не мешало бы поучиться и российским властям, которые не только не мешают, а, скорее, поощряют приезд мигрантов на территорию России.
«Блин, поглядите, в других странах мигрантов уже не пропускают, жёстко их принимают и вышвыривают на родину, а в Российской Федерации наоборот, — устроили амнистию им, и будут ввозить даже тех, кому ранее запрещали въезд за правонарушения», — указывает Юлия Р.
Напомним, 20 октября Пограничная стража Польши опубликовала информацию о том, что нелегальные мигранты пытались штурмовать белорусско-польскую границу, но в отношении них применили силу и даже газ.