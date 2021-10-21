Информация о том, что нелегальные мигранты пытались штурмовать белорусско-польскую границу, но пограничная стража Польши применила в отношении них силу и даже газ, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 21 октября в социальной сети Facebook.

Gémes SándorSzomSzed Нелегальные мигранты

«Как-то это недемократично! Надо было принять, обогреть, напоить чаем и спокойно отправить на родину. Чего же так жёстко крутить людей?» — задаётся вопросом Иван И.

Многие пользователи осудили действия польских пограничников, которые повели себя излишне жёстко с мигрантами, которые хотели попасть на территорию республики.

«Ну, пора объявить в Евросоюзе день ненависти к Польше, потому что другие страны ЕС такого себе не позволяют», — пишет Татьяна К.

Freedom House Мигранты в Европе

Некоторые комментаторы отмечают, что граждане, которые намеренно пресекли государственную границу Польши, знали, на что идут. У них была куча возможностей попасть в Евросоюз легальным путём, но они предпочли нарушить закон.

«Послушайте, эти люди тратят тысячи долларов, чтобы добраться, но так упорно рвутся в ЕС, чтобы получать пособия, не работать и перетащить туда всю семью. Это не беженцы, а иждивенцы, которые потратили кучу денег, долететь до границы, все с крутыми телефонами, планшетами и т.д. Если человек хочет жить в другой стране, есть куча легальных способов это сделать, но нужно принять порядки и устои принимающей стороны, а также не сидеть на пособиях, рожая по 10 детей специально, чтобы получать на них пособия, в то время как местные все работают, чтобы содержать этих иждивенцев. Мне их не капельки не жалко», — поделился своим мнением Андрей В.

Часть людей считает, что осуждать действия польских силовиков глупо, ведь они действовали строго по инструкции, да и иного пути, чтобы остановить толпу нелегалов, просто не было.

«За незаконное пересечение границы наказывать надо по закону. За попытки скрыться бегством следует ловить, сажать, стрелять. Всё как положено. Если когда-то и приглашали, то легально. А сейчас лафа закончилась», — отмечает Liudmila G.

Stabilisation UnitDFID Мигранты

Ряд пользователей указывает на то, что нелегальные мигранты не только едут за лучшей жизнью, но порой скрывают неприглядные стороны своей прошлой жизни. Именно такой багаж и не позволяет им, судя по всему, приехать в Европейский союз легальным путём.

«Тут ключевое слово «нелегальные». Вести с ними себя так же, как и с другими нарушителями границы. Один выстрел в воздух, остальные на поражение. Иначе никак. Народы этих стран не одобрят, что к ним проберётся не пойми кто, вероятно, с криминальной историей за плечами», — считает Artem L.

Отдельные комментаторы отмечают, что такой миграционной политике не мешало бы поучиться и российским властям, которые не только не мешают, а, скорее, поощряют приезд мигрантов на территорию России.

«Блин, поглядите, в других странах мигрантов уже не пропускают, жёстко их принимают и вышвыривают на родину, а в Российской Федерации наоборот, — устроили амнистию им, и будут ввозить даже тех, кому ранее запрещали въезд за правонарушения», — указывает Юлия Р.

Напомним, 20 октября Пограничная стража Польши опубликовала информацию о том, что нелегальные мигранты пытались штурмовать белорусско-польскую границу, но в отношении них применили силу и даже газ.