Это были два разных матча вчера. Когда московский «Спартак» проиграл английскому «Лестеру», а петербургский «Зенит» — итальянскому «Ювентусу». Обе наши команды уступили соперникам с разницей в один мяч, но насколько же по-разному они смотрелись!

(сс) Falkenpost Футбольный мяч

«Спартак» не боялся — это его, впрочем, и сгубило. Слишком рано обрадовались красно-белые, поведя в два мяча после гола Ларссона. «Зенит», наоборот, в очередной раз выстроил оборону, напоминавшую Средневековье, когда вокруг замка с принцессой — рвы и редуты. В роли принцессы выступал вратарь Крицюк. «Зенит» сыграл очень трусливо.

Кстати, забавно, но комментарии двух матчей были прямо противоположны тому, что происходило на поле. «Спартак» озвучивали весьма сдержанно, а вот «Зенит» расхваливали так, будто он обыгрывал итальянцев со счётом 5 — 0. Комментатор Черданцев старался, очень старался. И язык его не устал.

Zserghei Главная арена спортивного комплекса «Шериф»

Это не случайно. Фокус в том, что именно такая заточенность нашего футбола на один клуб — «Зенит» — привела его к катастрофе. Кто-то с этим поспорит? Вряд ли. Наш чемпионат падает в рейтинге — мы уже давно не в шестёрке и даже не в семёрке лучших чемпионатов. Зарубежные игроки бегут, а российские не появляются. Несколько лучше стала сборная после прихода на роль главного тренера Карпина, но это эффект адреналиновый — Валерий Георгиевич умеет взбодрить. Ещё как умеет!

А ведь, что показательно, днём ранее в Лиге чемпионов играл другой клуб с постсоветского пространства — приднестровский, тираспольский «Шериф», согласившийся представлять Молдавию. Этот клуб, как никакой другой в этом сезоне, успел пошуметь в Европе. Для начала он сенсационно вышел в групповой этап Лиги чемпионов, а после обыграл там поочерёдно донецкий «Шахтёр» и мадридский «Реал». Да, во вторник 19 октября тираспольцы уступили миланскому «Интеру», — ну и что? Они уже показали класс.

Bloodyritual Болельщики «Шерифа»

Что такое тираспольский «Шериф»? Это проект, выросший из школьной команды — и ему не более полувека. Но, прежде всего, это уникальный по эффективности менеджмент, собравший игроков по всему миру — и те шикарно заиграли под руководством классного тренера Юрия Вернидуба. Возможно ли такое в России? Как так получается, что в Тирасполе тратят копейки, а достигают весомого результата, в России же выкидывают миллиарды, а результат плачевен? Спрашивается, для чего платить больше?

Главная претензия к «Шерифу» заключается в том, что там нет местных игроков. Ну хорошо, а толку от того, что они есть в том же «Спартаке»? Если почти во всех голах «Лестера» виноват Николай Рассказов, если Зелимхан Бакаев, будучи заменённым, устраивает истерику, если капитан Георгий Джикия ошибается из матча в матч. Но главное «если»: самыми боевыми и идейными на поле выглядят как раз-таки легионеры. Так к чему эта моя ремарка?

Да, всё верно, лимит на легионеров, существующий в России, уничтожает футбол, потому что игроки с нашими паспортами фактически попадают в идеальные условия без конкуренции. Они знают, что получат свои миллионы. Они не растут и не стараются. И мы наблюдаем Александра Соболева, который переходит из самарских «Крыльев Советов» в «Спартак» и действительно бьётся, играет с чувством и желанием, но ровно до того момента, пока не подписывает новый многомиллионный контракт, а дальше — нет игрока Соболева. Как исчез из нормальной игры и Роман Зобнин, получающий 4 миллиона евро в год.

Bloodyritual Реклама Академии футбола в Тирасполе

Российскому футболу нужна революция, полное обнуление, если угодно. И тут не только и не столько в лимите проблема, сколько в уничтоженной системе ДЮСШ, в коррупции, в агентских играх. И можно сколько угодно говорить о своих воспитанниках, но что толку, когда в столетие московского «Спартака» балом в клубе правит Зарема Салихова? Это ли не венец всего и вся? Это ли не толстенный такой намёк на то, что этот российский футбол спёкся, и нам нужен другой?

И абсолютно прав российский легкоатлет Сергей Шубенков, заявивший, что многие спортсмены недовольны зарплатами футболистов. В той же легкой атлетике такие вознаграждения получить невозможно. Именно так. Да и, к примеру, в волейболе, где у нас всё намного лучше, тоже нет таких средств и близко. Так кто решил, что футбол у нас главный и элитный вид спорта? Кто прописал такие гигантские деньги? Ради чего?

Может быть, просто российский футбол — это такая шикарная кормушка, закрытый элитарный клуб, куда допускаются лишь самые-самые избранные? И со спортом это не имеет ничего общего? Да, кажется фантастическим, однако если присмотреться, то по всему выходит, что всё именно так. К несчастью, именно так.