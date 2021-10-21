Ситуация на Чукотке, где наблюдается продовольственный кризис из-за сложностей в доставке товаров морским путём — порт Владивостока перегружен китайскими товарами — стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 21 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

«Ну, конечно, сейчас начнётся: «Тот виноват, а нет, стоп, вот этот виноват. Я точно не виноват». Лишь бы указать на то, чьи товары пытаются провезти российские бизнесмены, вместо того чтобы признать свои ошибки», — указывает Елена Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что предприниматели, ответственные за доставку товаров, уже начали перекладывать ответственность, потому что не готовы понести наказание за опасную ситуацию, в которой оказались жители Чукотки.

«Неужели китайцы виноваты в отсутствии товаров на Чукотке? То есть это не отечественная власть капитала виновата, а китайцы? Ну-ну. Мне всё-таки кажется, что чья-то жадная морда решила нажиться на людях», — считает Лесник Н.

«Ну, а что, китайцы должны были обеспечить продовольствием наш регион? Уверен, они об этом только мечтают, но наши капиталисты никого не пустят в свой огород, чтобы деньги зарабатывать. Теперь же получается, что ни себе, ни людям», — отмечает Michail V.

Vladimir Varfolomeev Чукотка

Некоторые комментаторы подчеркивают, что частные перевозчики полностью контролируют систему доставки продовольствия, но, судя по всему, не несут никакой ответственности за качество предоставляемых услуг.

«Мы не способны сами себя прокормить, зависим от импорта из других стран! Никакого серьёзного развития даже здесь: сначала сменили транспортную артерию, а продумать и рассчитать нагрузку не смогли! Позорники! Логистов на мыло! Где новые порты? Где инфраструктура?! 20 лет и ни черта!» — возмущается Иван П.

Часть людей считает, что подобная ситуация может стать угрозой национального масштаба, потому что жители Чукотки явно не одобрят такое отношение к себе, особенно перед наступлением зимы, когда доставить продовольствие будет ещё сложнее.

«А не стоит ли приравнять подобные инциденты к терроризму? Ну, сами подумайте, лишать людей еды прямо перед наступлением зимы, да ещё и в таком суровом регионе, как Чукотка! Не может ли это быть угрозой стабильности в стране? Эти предприниматели готовы на всё, даже угробить чужих людей ради своей наживы», — уверен Евгений У.

Vladimir Varfolomeev Чукотка

Ряд пользователей указывает на то, что российские власти обязаны взять ситуацию под контроль, чтобы жители Чукотки имели доступ к свежим овощам, фруктам и молочной продукции. Нехватка данного перечня товаров может нанести вред их здоровью, что просто непозволительно.

«Всех, кто лишил жителей Чукотки продовольствия, следует посадить за решётку, чиновников уволить, и бортами МЧС в срочном порядке исправить ситуацию. Необходимо срочно решить проблему, иначе вернутся 90-е годы, когда люди на Севере выживали, как могли», — написал Иван О.

Напомним, 21 октября социальные сети обсудили ситуацию на Чукотке, где наблюдается продовольственный кризис из-за сложностей в доставке товаров морским путём — порт Владивостока перегружен китайскими товарами.