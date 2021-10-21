Заявление главы комитета Госдумы РФ по информполитике Александра Хинштейна о том, что правительство поддержало документ об ужесточении наказания за педофилию, предполагающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 21 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных (фрагмент). 1890

«Я не въезжаю, что значит: «если жертвами извращенца стали два и более ребёнка»? Это что получается, если пострадал всего лишь один ребёнок, то значит, пожизненное не светит?! И вообще странно, почему только сейчас приняли такой закон?! Список на пожизненное нужно значительно расширить, от обычного изнасилования до коррупции (взяток в крупных размерах, которые начинаются от $1000). Ах, да, не получится, ибо тогда придётся пересажать всех или почти всех чиновников», — написал Саша Т.

Многие пользователи пришли к выводу, что применение самого жёсткого наказания необходимо даже при первом случае. Это нужно для того, чтобы педофилы просто не могли превратиться в рецидивистов после отбытия наказания.

«Зачем ждать рецидив или два и более ребенка! Сразу пожизненно! В одиночку! Строгого режима или на Колыму! Пусть в Сибири строят дороги!» — поделилась своим мнением Анастасия К.

Rennett Stowe Тюрьма

Некоторые комментаторы отмечают, что такие преступники не должны долго содержаться за счёт государства, к ним необходимо применять смертную казнь.

«Каторгу надо возвращать. Работать должны такие уроды в каменоломнях по 20 лет или пока не сдохнут от изнеможения», — указывает Виктор С.

«Нужно ввести смертную казнь с отсрочкой исполнения в 5−12 лет и расширить её применение другими статьями. К примеру — за коррупцию, за хищение бюджетных средств в особо крупном размере и тому подобное», — считает Игорь Р.

Часть людей считает, что ужесточение наказания требуется не только в отношении педофилов, но и за другие преступления, включая коррупцию.

«За педофилию, за коррупцию, за взятки в крупных размерах, за хищения, грабёж, изнасилования, ограбления, мошенничество и прочее — всех к стенке, без всяких УДО! Только так в России будет порядок!» — пишет Александр Б.

Дарья Антонова ИА REGNUM В тюрьме

Ряд пользователей указывает на то, что судебная система в России далека от идеала и многие граждане могут попасть в тюрьму из-за оговора. В таком случае им будет крайне тяжело доказать свою невиновность, а ещё сложнее — добиться освобождения.

«Без реформирования судебной системы не поддерживаю. За такими приговорами нужен тройной контроль, иначе это будет полный абзац. Столько случаев оговоров, столько приговоров и так мало оправданий у нас в стране, что велика вероятность невинному человеку попасть под судебный каток», — отмечает Сергей В.

«Так-то оно верно, но есть такие дети, которые даже иногда своих отцов оговаривают. Люди сидят ни за что. Для реальных педофилов наказание в самый раз, но с нашей судебной системой и тем, как работают следователи, это очень опасно», — считает Danro B.

Напомним, 20 октября глава комитета Госдумы РФ по информполитике Александр Хинштейн написал в своём Telegram-канале о том, что правительство поддержало документ об ужесточении наказания за педофилию, предполагающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов.