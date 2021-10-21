Депутаты украинского парламента от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» (ЕС) в зале Верховной рады исполнили песню про главаря «Организации украинских националистов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеру, ранее ставшую популярной среди украинских школьников в TikTok. Видеозапись, на которой запечатлено исполнение песни политиками, разместил на своей странице в социальной сети Facebook один из депутатов партии ЕС, бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

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Инцидент обсудили в украинских телеграм-каналах VESTI, «Таймер Одесса», «Зе Хайль», а также на страницах депутатов Рады Вадима Рабиновича и Рената Кузьмина в социальной сети Facebook. Многие критические отнеслись к пению депутатов Рады на рабочем месте.

«Обыкновенный фашизм. Чё не зиганули-то в конце?» — спросил A\V.

«Позорище! Они недостойны звания «депутат», — отметил Anatoliy K.

«Самодовольные физиономии «патриотов», которые воевать за Украину не собираются (в песне есть слова «мы за Украину будем воевать» — О. П.) и детей своих тоже воевать не отправят. Вот петь, пожалуйста, ну и, конечно, лишний раз расколоть общество и ещё на пару километров отбросить его от Европы», — пишет НТ.

«А Петя [Порошенко] дирижер? Так им не депутатами нужно быть, а организовать хор имени Бандеры и ездить с гастролями в Польшу и Израиль», — с сарказмом добавила Lydmila.

«Когда уже придет адекватная власть и прекратит этот нацистский шабаш?» — спросила Anadiva.

«Нацисты поют про пособника немецких нацистов. Ничего удивительного», — отреагировал Олег Н.

«На всю голову не братья», — написала Marina G.

Vart Героизация пособника нацистов Степана Бандеры на Украине

«Лучше бы Раду закрыли, а психбольницы открыли. Ужас. Как говорил герой в одном мультике: «С ума поодиночке сходят, только гриппом все вместе болеют». Ошибался. Украина исключение из правил», — отметил Флюра.

0171Когда-то ржали, мол, бандеровцы в Украине — это выдумка российской пропаганды, теперь половине уже не смешно, а другая половина поет «Батько наш Бандера», — пишет Тоха.

«Это уже патология», — добавил Валентин В.

«Так чего ж вы тут, в тепле и при обильном буфете штаны и юбки протираете? Вперёд! Окопы вас ждут…» — отметил Владимир Ш.

«Если бы они в дурдоме эту песню пели, то все было бы органично, санитары, вполне возможно, им бы подпевали. А так как есть, в этом хоре, санитаров не хватает…» — пишет Евгений С.

«Через три года будут петь «Вышел в степь Донецкую»… Оборотни…» — отреагировал Vitalij B.

«Сколько мы еще бесноватых терпеть будем?» — задалась вопросом Наталья М.

(сс) Ivan Bandura Флаги на Майдане

«Загнать страну в полную *опу и петь. Это полный пипец», — отметил Maksim P.

«Психиатрическая клиника в фазе активности», — пишет Павел Р.

«Потому и дурдомы они позакрывали, чтобы там не очутиться», — добавил Вадим В.

«Ужас! Ладно там малолетки такой глупостью занимаются, а эти взрослые дядьки, тетки, да к тому еще депутаты и это такие недоразумения решают и принимают законы страны?! Очуметь!» — отреагировала Светлана М.

«Всех в список. Где-то через годик-полтора предъявить для дачи показаний», — подытожила Наталия К.

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