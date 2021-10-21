Администрация президента США Джо Байдена 21 октября «официально признала и сообщила» о «связи» между изменением климата и иммиграцией. Новость последовала на фоне того, как за первые восемь месяцев правления Байдена в Штатах было зафиксировано самое большое количество задержаний нелегалов с 1986 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Потепление

Согласно данным таможенного и пограничного патруля, американские власти задержали более 1,7 млн мигрантов на американо-мексиканской границе в 2021 финансовом году.

Белый дом предоставили ряд исследований, направленных на борьбу с изменением климата, который, как предупредил Байден, станет «самой большой угрозой» национальной безопасности Америки в ближайшие годы. «Эти исследования послужат основой для нашей важнейшей работы в отношении климата и безопасности в будущем», —заявили чиновники. Среди прочих мер министерство внутренней безопасности США должно обеспечить «включение климатологии в стратегию для политических программ и бюджетов».

Отмечается, что Пентагон также проанализирует, как изменение климата может «повысить спрос на проведение военных миссий и повлиять на критически важные цепочки поставок и инфраструктуру».

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Нашли козла отпущения. Это правительство будет винить во всем изменение климата. Они знают, что реального решения этой проблемы нет, поэтому они используют ее как причину, чтобы каждый день давать себе больше власти. Затем, когда ситуация не улучшается, они говорят, что им нужно еще больше власти для борьбы с изменением климата. И всегда помните, что чем больше власти у демократов, тем выше налоги», — пишет vaninwisc588.

(сс) U.S. Customs and Border Protection Мигранты во временном лагере в городе Донна, штат Техас

«Это называется слишком много людей для Земли, слишком много людей для этой планеты, и если мы, люди, не сделаем что-то с этим (особенно в странах третьего мира; я знаю, вы сейчас закричите: «О, ты расист»), старая добрая мать-природа сама позаботится о проблеме», — отмечает RavensandDoves.

«Когда винить Трампа неуместно, Белый дом переключается на климат», — указывает Josor.

«Конгрессмены и все общество должны потребовать немедленной проверки состояния здоровья Байдена. Страной не может править идиот», — пишет OliverKron.

«Полностью согласен. У моей жены много родственников на Филиппинах, которые хотят иммигрировать в США, и это не имеет никакого отношения к изменениям климата. Байден такой лжец!» — отвечает independant11.

«Это верх самонадеянности — верить, что любая деятельность человека способна изменить климат Земли или остановить происходящие изменения. Действия матери-природы намного превосходят наши возможности; например, торнадо и ураганы. В 1970-х годах это называлось «глобальным похолоданием», в 1990-х — «глобальным потеплением». Теперь это называется «изменение климата», — комментирует mrbroker.

«Конечно. А в это время Китай смеется и строит больше угольных электростанций, чем весь остальной мир, вместе взятый. Сейчас это экономическая и военная сверхдержава, которая стремится к расширению своей империи. Обрати внимание, Джо», — советует Harrykeepthechange.

«Четыре причины всех проблем, по мнению демократов: 1. Изменение климата 2. Расизм 3. Трамп 4. Оружие. Левые обращают внимание на источник проблемы, чтобы отвлечь внимание от результата и решений — все это делается специально, пока они долбят нашу конституцию», — подчеркивает jobieobie.

Дональд Трамп

«Вы забыли дважды включить Трампа в список», — иронизирует thedevil666822.

«Если причина только в изменении климата, то почему люди «мигрируют» только в Соединенные Штаты? Можно подумать, что они не хотят уехать в Канаду, Европу, множество других стран в этой вселенной…» — отмечает K8thePatriot.

«Далее администрация Байдена будет винить в изменении климата инфляцию, кризис цепочки поставок и неудачный вывод войск из Афганистана», — комментирует Art0fWar1776.

Напомним, что пограничный кризис начался в этом году после вступления в должность президента Джо Байдена. Правительство приграничных городов обвинило главу Белого дома в том, что он бросил на произвол судьбы американских жителей в этих штатах.

Как сообщало ИА REGNUM, Байденотменил ряд распоряжений экс-главы Белого дома Дональда Трампа по миграционной политике Соединенных Штатов.

«Я не занимаюсь законотворчеством. Я устраняю плохую политику», — подчеркнул Байден.

По его словам, новая администрация президента США пытается исправить ошибки предыдущего правительства. Сам Байден намерен устранить «причины миграции» из Латинской Америки и обеспечить интеграцию мигрантов в американское общество.