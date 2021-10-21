Украинские пловцы отказались ехать в Российскую Федерацию, где состоится чемпионат Европы. Об этом со ссылкой на президента Федерации плавания Украины Андрея Власкова сообщает издание Vesti.ua.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

«Мы планировали участвовать в этих соревнованиях, но ограниченной командой, то есть из тех спортсменов, которые могут бороться за медали. Мы не теряем никаких очков, преференций в этом чемпионате нет. Но, если бы были медали для Украины, это было бы очень хорошо. На турнир в Россию должны были отправиться призер Олимпийских игр Михаил Романчук, а также полуфиналист Владислав Бухов. Оба спортсмена снялись по личным причинам», — приводит украинское издание слова Андрея Власкова.

Новость обсудили в украинском телеграм-канале «Наглый». Многие указали на то, что своим поступком спортсмены делают хуже только лишь себе, а могли бы принять участие в соревнованиях и, возможно, принести Украине награды. В целом комментирующие указали на то, что на Украине спорт политизирован.

«Наверное, уже весь мир крутит у виска при упоминании Украины», — отреагировал Вадим Г.

«Ну тогда и от газа отказаться с нефтью! И от бензина и прочего! Это же от «оккупантов»!..» — добавил Андрей.

«Ну и кому от этого стало хуже?» — не понимает Vladimir.

«А наши западные партнеры тоже отказались ехать? Или это другое?» — поинтересовался Пэдро Эскобар.

«От российского газа когда откажитесь?» — спросил Владимир Б.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и пловец Михаил Романчук

«От Украины уже всех тошнит, от наигранности. Торговля идёт, миллионы украинцев работают в России, а нам рассказывают какую-то ерунду про «злых» россиян», — написал Игорь.

«Вот это «по личным причинам» удивительно напоминает «поскользнулся на лестнице» в объяснении двух фингалов и перелома челюсти», — добавил Юрий Я.

«Экономия государственных средств. Не надо ни на поездки тратиться, ни на наградные…» — отметил Дмитрий Н.

«Выход у спортсменов один — бежать… Слишком сильно заполитизировали спорт, мало того, пытаются самоутвердиться в глазах все тех же спортсменов за счёт спортсменов… Деньги на спорт выделяется в мизере, да и желающих идти в спорт явно поубавилось, а результатом может быть общественное порицание в том, что не на мове и фоткаешься с «агрессором», ну или побьют», — написал Роман.

«Мы превратились в прибалтов. По малейшему поводу на Россию тявкать, вот на это власти только и способны», — пишет Pampam.

«Такое чувство, что в этой стране не осталось адекватных, одни идиоты», — добавила Лариса П.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пловец

«И хорошо, что отказались, пусть люди отдохнут от этой шизофрении и спокойно проведут соревнования», — написал Link_Nik.

«Сами отказались или политическая конъюнктура вынудила?» — поинтересовался Станислав Янович.

«Затравили спортсменов…» — считает Sergey L.

«Спортсмены без характера и без стержня. Берите пример с [украинского боксера Александра] Усика. Бой с Гассиевым в Москве 2018 год, одержал победу, и плевать на всех. Победителей не судят!!!» — подытожил Михаил.

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