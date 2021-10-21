Снижение уровня бедности до исторического минимума за весь постсоветский период (10,7% по итогам 2012 года) ожидается в 2023 году. О таких прогнозах правительства сообщило издание «Известия» со ссылкой на Единый план по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030-го. В отличие от ранее сделанных прогнозов теперь федеральные власти прогнозируют сокращение числа малоимущих более быстрыми темпами в ближайшие три года: доля людей с доходами ниже прожиточного минимума в этом году снизится до 11,4%, что, как отмечает издание, коррелирует с прогнозом Всемирного банка, вместо 12,1% в сентябрьской промежуточной версии документа. В следующем году уровень бедности должен опуститься уже до 10,8% (ранее ожидалось 11,5%), в 2023-м — до 10,1% (ранее 10,9%), а в 2024-м — до 9,6% (ранее 10,4%). Так, к 2030 году правительство считает, что сможет такими темпами достичь поставленной президентом цели по снижению бедности в два раза по сравнению с 2017 годом. Вместе с тем замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова сказала изданию, что отчасти корректировка показателей бедности связана с изменением методики расчета прожиточного минимума: с 2021 года он определяется, исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода, составляя 44,2% от него.

Федор Бронников. Старик-нищий (фрагмент). 1869

Между тем, отметим, вероятно, показатели бедности будут корректироваться не только за счет привязки расчетов к медианному доходу. Так, обращает на себя внимание другая публикация СМИ, в которой идет речь о том, что Росстат ищет подрядчика, который поможет ведомству улучшить методы учета финансового положения населения. Об этом сообщало РБК со ссылкой на тендер, размещенный Росстатом на сайте госзакупок. Сумма лота составляет 3,52 млн рублей. Перед исполнителем задания, по сути, стоит задача настроить более тонко механизмы исследований, которые позволят учитывая все доходы граждан, к которым могут относиться не только прямые соцвыплаты, но и помощь в натуральном выражении, настроить более адресный подход к определенным группам населения. Как пояснили РБК в пресс-службе ведомства, по итогам заказанной исследовательской работы появится возможность получать больше информации о группах населения, недостаточно представленных в классической модели выборки. Например, сегодня выборочные исследования Росстата позволяют получать очень мало информации о богатых гражданах, пишет издание. При этом такие группы населения, как многодетные семьи, пенсионеры, группы людей с очень высокими и очень низкими доходами, студенты, значительно отличаются по своим социально-демографическим или доходным характеристикам от средних показателей. Теперь для оценки уровня дохода семей Росстат, например, планирует начать учитывать социальные трансферты и дотации в натуральной форме. Под таковыми понимается приобретение товаров, работ, услуг, осуществляемое органами государственного управления в пользу граждан, подпадающих под действие законодательства по вопросам социальной защиты населения, и учитываемое в объеме денежного эквивалента стоимости: молочная кухня для матерей, средства технической реабилитации для инвалидов и т. п. При этом не все получатели поддержки могут нуждаться в таковой или не во всех её формах: некоторые многодетные семьи в Москве не пользуются бесплатным проездом на общественном транспорте.

Дарья Драй ИА REGNUM Граждане России

О том, что трудности в оценке объемов потребления социальных трансфертов и дотаций в натуральной форме проявились еще во время реформы монетизации льгот 2004 года, напомнил изданию проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. По его словам, тогда было много недовольных: одни оказались ограничены в получении привычных льгот, а другие получили денежные компенсации за то, чем никогда не пользовались. Учет же дополнительного дохода в виде социальных трансфертов, как и углубленная оценка структуры доходов — стандартная практика для современной статистики, пояснил эксперт. В Нидерландах, к примеру, как отметил Сафонов, доходом считается использование рабочего транспортного средства вне рабочего времени, а сейчас и вовсе появляются новые формы заработка — доходы от криптовалюты. В целом эксперт склоняется к тому, что усовершенствованная методика должна сказаться на измерениях показателей бедности: сейчас уровень бедности, как сказал Сафонов, считается с точки зрения получения денежного дохода, если будут учитываться трансферты, то доходы семьи могут оказаться более высокими. То есть, по его мнению, теоретически это может сократить круг адресатов для получения мер соцподдержки. По данным Росстата, которые приводит издание, по итогам первого полугодия за чертой бедности в России проживали 19,1 млн человек (13,1% населения), в 2020 году этот показатель составлял 12,1%. Правда, как указали в самом ведомстве, данные за 2021 год нельзя сопоставлять с предыдущими периодами из-за изменений в расчете прожиточного минимума, который теперь формируется на основе медианного дохода.

Тендер, выставленный Росстатом, должен быть исполнен в довольно короткий срок — к середине декабря этого года. Можно предположить, что некие наметки новой методики, так сказать, в «природе» существуют. В принципе разговор об усовершенствовании учета доходов и разработки более адресных программ поддержки населения в правительстве ведется давно и постоянно. Так, например, в мае, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2020 году, Михаил Мишустин, как сообщала «Российская газета», отмечал, что для борьбы с бедностью необходимо учитывать несколько моментов, в том числе нужно правильно считать бедность, и в этом смысле, как уточнял глава правительства, проект «Социальное казначейство» позволит определять показатели реальной нуждаемости по профилю риска семей. Кроме того, при расчетах бедности, по его словам, необходимо обратить внимание и на нелегальную занятость. Доходы от нее важно учитывать при определении нуждаемости граждан в господдержке, ведь функция государства, как подчеркивал Мишустин, — помогать тем, кому не хватает, и нужно наладить этот учет, а на данный момент выходит, что в России много автоматических льгот, «которые до людей доводятся, которые, может быть, в этом и не нуждаются».

«Я это вижу на примере людей, которые не подали заявления, не обратились с вопросом о поддержке, в том числе даже своего ребенка, у кого хватает. Есть и такие люди», — цитировала «Российская газета» премьер-министра.

Дарья Антонова ИА REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин

Правительство всё время твердит о достижении неких «целей», но гораздо важнее — улучшать реальную жизнь большинства граждан, отметил на днях обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин, комментируя план по снижению бедности.

«На мой взгляд, серьёзно рассуждать о том, что у нас в стране человек, чей доход в месяц превышает в среднем 12,5 тыс. рублей, уже не является бедным, могут только люди без стыда и совести. Отталкивайся тут от величины прожиточного минимума или от так называемого медианного дохода, который, кстати говоря, меньше дохода среднедушевого, всё равно. Так что некий абстрактный «уровень бедности» в нашей стране будет, возможно, в предстоящие годы падать, а вот число малоимущих, если нынешняя политика правительства продолжится, будет увеличиваться. Опросы относительно того, какой ежемесячный доход мог бы позволить гражданам России не считать себя малоимущими, имеются. Вот на этот показатель правительство и должно ориентироваться. А все остальные расчёты — от лукавого. Надо заставить, наконец, крупные компании, особенно с государственным участием, платить гражданам России нормальные зарплаты. Они должны быть как минимум в два раза больше нынешних. У нас правительство всё время твердит нам о достижении каких-то «целей», но не «цели» надо «достигать», а реальную жизнь большинства граждан улучшать! Причем улучшать опережающими темпами по сравнению с «улучшением» жизни миллионеров. Или, например, той категории людей, которые заняли места в Госдуме нового созыва. На деле же богатые в современной России становятся всё богаче, а малоимущие остаются малоимущими», — заявил Михаил Демурин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бедность

Заметим, помимо задачи снижения уровня бедности, теперь на фоне роста инфляции и тем более экологической повестки, предполагающей значительные инвестиции корпораций и государства при её реализации, что, скорее всего, также повлечет рост цен на все товары, возникает еще и вопрос, как в целом не снизить уровень жизни значительного большинства граждан страны. Ведь чтобы этого не допустить, медианная составляющая должна расти темпами выше инфляции. И эта проблема может встать не только перед Россией, но и другими странами. Как сообщало на днях издание РИА Новости, США не только распространили инфляцию на весь мир. Инфляция накрыла и сами Штаты. А медианная зарплата в 2020 году в США выросла лишь на 1,06%, что ниже официального уровня инфляции. Это означает, подчеркивает издание, что, даже по официальным данным, как минимум у половины работников с более низкими зарплатами реальный доход в 2020-м снизился. С одной стороны, как говорится в статье, можно было бы попенять на пандемию и связанный с ней кризис, но, с другой — согласно данным Администрации социального обеспечения, проблема имеет долгосрочный характер, а ее корни уходят вглубь лет на 30, если не больше. В 1990 году отношение медианной зарплаты к средней составляло 72,1%, после чего стало неуклонно снижаться. В 2020 году это соотношение составило уже 64,8%. К слову, в России или Украине, отношение медианной зарплаты к средней составляет около 70%, указывает автор публикации. В Белоруссии — 72%. Для Америки столь заметное падение отношения медианной зарплаты к средней означает не только углубление разрыва в доходах теперь уже и между наемными работниками и не только увеличение доли бедных среди них. Это еще и прямое свидетельство постепенного исчезновения широкой прослойки среднего класса, подчеркивается в публикации.