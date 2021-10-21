Новый опрос показывает, что американцы несколько менее чувствительны к военным действиям США за рубежом — если только эти действия не включают присутствие американских войск на местах. Это означает, что очень мало людей давят на американских военных с тем, чтобы они прекратили насильственные кампании в странах по всему миру во имя борьбы с терроризмом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Залп

Согласно опросу Чикагского совета от 2021 года, участие войск США в боевых действиях за рубежом является единственным действием, которое большинство американцев считают военным актом (71 процент). Только меньшинство американцев, хотя и значительное, говорят, что военными действиями также считают удары беспилотников или убийства правительственных чиновников других стран (44 процента), авиаудары по антиправительственным повстанцам в других странах (41 процент) и удары беспилотников по предполагаемым террористам в других странах (39 процентов). И лишь треть считает, что примером войны также можно считать развертывание специальных операций США (34 процента). Разница во мнениях по данному вопросу между республиканцами и демократами невелика.

Однако Соединенные Штаты активно участвуют в конфликтах с помощью этих более отдаленных или ограниченных способов. Сегодня мы являемся активными участниками конфликтов без крупномасштабного развертывания войск в десятках стран по всему миру.

За 20 лет войны с терроризмом Соединенные Штаты провели 91 000 ударов в семи странах. Только в этом году мы нанесли удары в Афганистане, Сирии, Ираке и Сомали. С 2018 года вооруженные силы США участвовали в тех или иных боевых потенциальных боевых действиях в 12 странах, плюс провели подготовку и помощь в борьбе с терроризмом почти в 80 странах. Несмотря на такое широкое использование военного вмешательства, согласно американскому определению войны, только две из этих стран считаются местами, где мы воевали. Некоторые аналитики не согласны с этим и считают, что все эти действия могут привести к войне, и именно поэтому они описали вывод войск из Афганистана как сокращение масштабов войны, а не ее реальное прекращение.

(сс) U.S. Army. Spc. Daniel Love Американцы в Афганистане

Как оказалось, что мы пришли к столь широкомасштабной контртеррористической деятельности по всему миру? Это было легко. Разрешение 2001 года на применение военной силы (AUMF), принятое всего через несколько дней после терактов 11 сентября, обеспечило юридическое прикрытие для смертоносных военных действий во многих странах и против многочисленных террористических групп, некоторые из которых даже не существовали два десятилетия назад, когда было принято это разрешение. Полагаясь на это чрезмерно широкое разрешение Конгресса, сменявшие друг друга администрации избегали необходимости публично обосновывать необходимость выхода на новые и меняющиеся поля сражений, а Конгресс проницательно избегал своей надзорной роли.

Обход специального разрешения на новые конфликты означает, что мы вступили в большинство этих новых полей сражений случайно, практически без публичных обсуждений, пристального внимания или осведомленности.

Небрежное отношение нашего правительства к военным конфликтам помогло сформировать аналогичное общественное мнение. Неудивительно, что американцы не думают об этих столкновениях как о военных действиях, когда они происходят так регулярно, на расстоянии, вне поля зрения и обсуждения.

Mil.ru Война в Сирии

Но легкость, с которой мы вступили в эти конфликты, резко контрастирует с серьезными последствиями этого поведения. Они дорогостоящи и чреваты непредвиденными итогами, такими как непостижимые жертвы среди гражданского населения, которые подпитывают дальнейший конфликт, ставя нас не в более безопасное положение, а наоборот — в менее. Кроме того, поскольку эти отдельные конфликты не требуют специального разрешения, они остаются незамеченными и затраты на них также остаются неучтенными. А при таком незначительном наблюдении американцы не могут быть уверены, что эти военные действия вообще поддерживают наши интересы за рубежом.

В Конгрессе растет внимание к повышению планки для наших военных интервенций за рубежом с тем, чтобы обеспечить более тщательный контроль за ними. В июле двухпартийная группа сенаторов представила Закон о полномочиях в области национальной безопасности, который обеспечит, чтобы враждебные военные действия, такие как смертоносные удары беспилотников и оказание помощи иностранным военным в борьбе с повстанцами, всегда попадали под надзор Конгресса, независимо от того, называем ли мы их войной или нет.

Bjoertvedt Здание Конгресса США

С учетом этих требований вступление в конфликты за рубежом будет более ограниченным, а в процессе получения разрешения Конгресса будут изучены и обсуждены затраты, риски и неопределенные последствия. Такой подход повысил бы общественную значимость этих военных действий. Даже если обычные американцы все еще не стали бы считать это войной, они были бы лучше подготовлены для понимания рисков и выгод участия в будущих конфликтах.