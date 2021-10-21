В Южной Корее растут споры по поводу ревакцинации получивших вакцину Janssen.

(сс) New York National Guard Вакцина от коронавируса Janssen

По сообщениям южнокорейских СМИ, по состоянию на 3 октября в стране зарегистрировано 13 860 случаев так называемого прорывного инфицирования коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Большая часть приходится на людей, привитых однокомпонентной вакциной Janssen.

Pan American Health Organization PAHO Вакцинация

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, порядка 4% от общего числа людей, прошедших полную вакцинацию, приходится на получивших однокомпонентную вакцину Janssen.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал профильные ведомства незамедлительно разработать план ревакцинации для тех, кто привит однокомпонентной вакциной Janssen.

«В настоящее время мы анализируем случаи «прорывного инфицирования» и степень защиты вакцины. Окончательное решение по плану ревакцинации будет принято на следующей неделе», — заявила глава корейского управления по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын Гён в ходе брифинга 18 октября.

Отметим, что в настоящее время в Южной Корее ревакцинацию могут пройти медицинские работники, ведущие борьбу с коронавирусом на передовой, так как с момента получения второй дозы вакцины Pfizer прошло шесть месяцев.

Tim Reckmann Вакцина компании Pfizer

«С первого раза не убили, теперь попытаются со второго или третьего?» — интересуется elxi***.

«Надеюсь, людям предоставят выбор вакцины при ревакцинации», — надеется durs***.

«Пустая трата времени», — отмечает meta***.

«Если получать вторую или третью дозу, то только вакцину Moderna или Pfizer», — пишет geun***.

«А толку от ревакцинации?» — вопрошает giov***.

«В общей сложности после вакцинации скончались более тысячи человек, у многих наблюдались побочные эффекты. Кому вообще нужна ваша вакцинация?» — интересуется wngu***.

«Это план тотального сокращения населения всего мира? Почему клинические испытания проводятся на людях всего мира?» — удивляется sung***.

«Они продолжают эксперименты на людях…» — негодует jjwq***.

Вакцина

«Всемирная организация здравоохранения — зло, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США — зло, вакцина — зло, которое поспособствовало распространению вируса», — пишет ogco***.

«Давайте бойкотировать вакцинацию и ревакцинацию! Вакцинированные подвергаются большему риску, чем те, кто не прошёл вакцинацию», — призывает take***.

«Кампании по вакцинации и ревакцинации созданы лишь для того, чтобы набить карманы злодеев», — ogco***.

«Вы так рекламировали эту вакцину, а теперь говорите, что она не работает?» — интересуется abc6***.

«Это больше похоже на смертную казнь, а не на вакцинацию», — отмечает carp***.

«Смертельная вакцина», — пишет manh***.