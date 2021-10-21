Литва резко увеличила закупки электроэнергии в Белоруссии, забыв о призывах собственного президента Гитанаса Науседы к Украине отказаться от импорта электроэнергии с Белорусской АЭС. Об этом 20 октября написал председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус («Слуга народа») на своей странице в Facebook.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

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Новость обсудили в украинском телеграм-канале «Бородатая Бабушка», на странице украинского аналитика Валентина Землянского в социальной сети Facebook, а также на страницах канала «Первый независимый» и издания «Шарий.net» в социальной сети Facebook. Многие указали на то, что Литва действует, исходя из своих интересов. Были и те, кто отметил, что для Запада в принципе нет понятия «дружба», а есть понятия «интерес», «конкуренция».

"Литва, призывавшая Украину не брать электричество у Минска, резко увеличила импорт белорусской электроэнергии. По документам её оформляют как импорт через Латвию, но физически она заходит из Беларуси. В начале октября Литва также увеличила импорт электроэнергии из Калининграда. В два раза. Хорошие друзья и приёмчики интересные», — написал автор телеграм-канала «Бородатая Бабушка».

«Если бы мы начали брать [электроэнергию], тогда Литве бы не хватило», — смеется «Эльфик».

"Ничего личного, только бизнес. Мало того, в свое время Литву нагнули, в том числе и Польша, чтобы она свою Игналинскую АЭС разрушила, а сейчас Польша сама уже как минимум две АЭС планирует у себя построить», — отреагировал один из комментирующих.

«Официальная позиция Литвы не поменяется, мол, Лукашенко «тиран» и «незаконный президент». И вообще, все нужно колючей проволокой в три ряда…» — добавил Александр.

«Там кто-то собирался провода отрезать. Стукнут морозы, на коленях будут клянчить у белорусов электроэнергию», — пишет Андрей.

President.gov.by Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Белорусской АЭС

«Трындец, гадят друг другу на голову, а украинскую власть вообще за лохов держат», — отметила Лия.

«С такими «друзьями» и врагов не нужно. С улыбкой разорвут…» — написал Dimitr C.

«Вот интересно, а договаривались они с Лукашенко или с Тихановской. По литовским понятиям — Лукашенко ж не президент», — задумалась Виктория К.

«Самое смешное, что они сами остановили у себя Игналинскую АЭС, а теперь покупают в РБ», — отреагировал Eldar A.

«Литва громче всех верещала о запрете строительства этой АЭС и призывала не покупать там энергию, а теперь, как петух клюнул в одно место — первая просит дать света. Це так цікаво (это так интересно. — О. П.)», — написал Виталий О.

«На западе нет такого понятия — «дружба». Есть понятия «интерес», «конкуренция», — отметила Елена Л.

«Вот какие хитромордые!» — добавила Тамара С.

«Так для того и «закликала» (призывала. — О. П.) — себе любимой нужнее, чем кому-то», — написала Светлана Г.

President.gov.ua Президент Литвы Гитанас Науседа и президент Украины Владимир Зеленский

«Имея некоторых друзей, и врагов не надо», — пишет Анжелика Д.

«Такое вот единство…» — отреагировал Роман Г.

«Просто переживают, чтобы им хватило, ничего личного», — смеется Павел К.

«Батьке надо раза в три поднять цены для таких «друзей», — отметил Алексей П.

«Всё правильно призывала, чтобы ей больше досталось», — с сарказмом добавила Ольга К.

«Тю, а как же так? Помнится мне, Науседа орал, как полоумный, БелАЭС — небезопасная, «никогда мы не купим у них электричество»…» — пишет Лимон Михайлович.

«Молодцы, по-европейски», — подытожил Василий А.