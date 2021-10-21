Жители Крыма в социальных сетях призывают власти ограничить въезд туристов на полуостров, опасаясь, что наплыв гостей в объявленную в РФ нерабочую неделю в начале ноября усугубит, а не улучшит ситуацию с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с сохранением заработной платы на период с 30 октября по 7 ноября в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. При этом регионы могут по своему усмотрению продлить этот период.

21 октября глава Крыма Сергей Аксёнов в соцсетях сообщил, что в Крыму нерабочий период продлится также с 30 октября по 7 ноября, призвав жителей «проявить ответственность, терпение и дисциплину».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксёнов

На решение президента в соцсетях откликнулись крымчане. Многие призывают закрыть въезд в Крым для туристов с «материка», а некоторые — и вовсе объявить жёсткий локдаун для всех.

«Вот бы ещё желающих пересидеть нерабочие дни в Крыму с материка не пускать… Иначе толку не будет», — написал под постом главы Крыма в Facebook Алексей Ш.

«Почему на время этих выходных не сделать жёсткую самоизоляцию, закрыть всё, кроме аптек и магазинов, тогда, возможно, и толк будет… А так — сейчас понесётся», — написала Анна Г.

«Почему летом у нас нет ковида в Крыму, прут все кому не лень. На пляжах давка, в транспорте на ЮБК не протолкнуться, все отели забиты, самолеты тоже битком… Но как сезон закончился — поскакал ковид! У меня вопрос: ковид летом тоже в отпуске, где-то на Луне?! Не у нас?! Чего он каждую осень активизируется-то?! И строго до летнего сезона! А потом опять лето — и опять кайфуем. Народ, держитесь, лето придет, ковид уйдет», — горько иронизирует Оля С.

«А школы на неделю раньше не закрывают? С 23-го бы каникулы начать! Это такой рассадник болезни сейчас!» — призывает Анна А.

«Закрывайте Крым для туристов в эти дни, тогда будет толк, а если нет, то до Нового года будем сидеть на карантине», — призвал уже на странице главы Крыма в «ВКонтакте» Василий О.

ИА REGNUM Аэропорт Симферополя

«Почему не с 23-го? Разве Крым не в зоне риска? Мы на 5-м месте по РФ, это не сложная ситуация???» — спрашивает Наталия Р.

«Меня больше всего напрягает, что сделали эти выходные. Прекрасно. Но чем это поможет именно Крыму, кроме того, что уже всё билеты проданы в Москве и Питере к нам? То есть осень. Все в Крым! С гриппом и прочим. Крым-то не закрывают», — сетует Екатерина Т.

«Ой, как зашевелились. Ой, как за зарплаты запереживали. Ой, какой ажиотаж подняли. Где такая социальная активность была, когда государство призывало к вакцинации? Забили на нее, мнили себя специалистами-вирусологами. Так теперь у вас реально появляется время ознакомиться с результатами испытаний под голодный шум желудка», — написал Сергей Б.

«Проблема в том, что летом с такой же статистикой никто и не пикнул. А нужно было тогда уже вводить QR-коды, хотя бы для приезжих. И сейчас стоит вопрос, чтобы в каждом регионе люди сидели в своих домах, а не катались и не распространяли вирусы», — считает Анастасия П.

«У кого ни спроси, так все переболели, у всех антитела. А сколько, когда последний раз замеры делали. И что будете делать, когда их мало станет. Так же продолжите ходить по городу без масок, заражая таких же беспечных. Поэтому только жёсткие меры, только метод кнута. Я давно Сергею Валерьевичу писал, чтобы вводили жёсткие меры, ибо «переболевшие» все как один сядут на шею. Откуда у вас такое наплевательское отношение к призыву от государства», — добавил Сергей Б.

«Ведите QR-коды только для приезжих! Мы и так, местные, страдаем. В июле была такая же статистика, но все молчали — и правительство, и народ. Сейчас до этих выходных ни покушать нормально, ни сходить, вообще ничего. Может быть такое, чтобы крымский человек хоть в чем-то имел преимущество? Летом на море не поедешь, не отдохнёшь — все отдыхайки и цены космические, ни скидок для крымчан, ничего. На машине быстро съездил искупнуться — и пока. И сильно на пляже или где-то на экскурсии не побудешь, ибо не знаешь, что привезли эти отдыхайки. У меня нет в Крыму ни одного крымского знакомого, кто имел бы бизнес на море или хотя бы комнатку», — возмущается Анастасия П.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пляж в Гурзуфе. Крым

«Вы, конечно, не знаете, что все билеты в Крым распроданы, мы пытаемся в Крыму остановить вирус, а сейчас весь материк прилетит к нам на внеплановые выходные, и к концу месяца у нас будет более 700 больных. Конечно, если руководство Крыма срочно не примет меры для защиты своих людей», — написал Анатолий К.

«Нам ничего не поможет, кроме жесткого локдауна недели на три. Не будет туристов — и что? Так наши же в выходные начнут от скуки по гостям шляться, сами куда-то поедут, свадьбы и т. п., сами заразу и будут разносить», — считает Александр И.