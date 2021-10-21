18 октября 2019 года Университет Джонса Хопкинса и Фонд Гейтса в США провели вирусологические учения «Событие 201» под названием «Пророчество Бога», чтобы имитировать вспышку вируса, с участием разведки, отвечающей за так называемое отслеживание коронавируса. Новый коронавирус, как известно, распространился по всему миру. Один из участников учений теперь является «директором национальной разведки», отвечающим за так называемое отслеживание коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Соответствующего содержания расследование было представлено на китайском телеканале CCTV-13. Многие пользователи социальной сети Sina Weibo вместе с авторами фильма задались вопросам, кто и зачем организовывал такие учения, а также почему это так поразительно совпало с начало пандемии.

«Неслучайно американские военные на военных играх в Ухане не пытались победить как спортсмены, а подозрительно бродили всюду!» — заметил Лу Ибин, напоминая о военных играх в Ухане осенью 2019 года, после которых разразилась пандемия.

«Раньше я ругал жителей Уханя и Хубэй за то, что они едят без разбора, и теперь правда наконец раскрыта», — возмутился Южанин.

David Baron Ухань. Китай

«Фактически, пока Соединенные Штаты не осмелятся попросить ВОЗ о расследовании, правда не скоро откроется. А еще они должны расследовать эпидемию электронных сигарет в 2019 году, которая, вероятно, и была COVID-19», — заявил GO Justice.

«В Ухане как центральном регионе много еды. Так называемых летучих мышей никто не ест. Более того, здесь не едят дичь и рядом нет моря, как и свежих морепродуктов. Внезапная вспышка эпидемии при этом произошла здесь, а в других городах нет. Похоже, это целенаправленное внешнее воздействие на конкретную точку? В противном случае это нелогично. Если мясо дичи было отправлено из других мест, то поставщики почему-то не заразились, а уханьцы заразились», — сообщил Туту Сябаобэй 123.

Wuhan.gov.cn Пациент с подозрением на коронавирус в Ухане

«Тогда почему, когда впервые был опубликован отчет о вспышке, речь шла о рынке морепродуктов?» — удивился Хао kid_shuaishuai.

«Если выяснится, что Соединенные Штаты что-то сделали, я чувствую, что произойдет что-то грандиозное. Экономика США в настоящее время находится в упадке. Если страны всего мира осудят это, война на самом деле окажется возможна, и 2025 год станет концом человечества», — дал неприятный прогноз Младший брат Ван Эрхуан.

«Доступны образцы крови из разных периодов времени в Соединенных Штатах, и были опубликованы соответствующие документы, чтобы доказать, что происхождение было более ранним, чем в Китае. Более ранние и более конкретные доказательства могут быть получены под давлением из Соединенных Штатов», — считает «Ночной тур по Таотаобинчжу».

(сс) Belova59 Анализы

Многие пользователи призвали если не уничтожить, то наказать Соединенные Штаты за содеянное ими зло, в результате которого, по их мнению, началась пандемия. Напомним, что целый ряд странных событий предшествовал началу пандемии — различные пандемические учения, поразительно напоминавшие то, что произошло с миром в действительности, а также заявления различных статусных лиц о необходимости готовиться к приходу нового вируса.