В Италии не утихают протесты против введения санитарных пропусков. Тем временем власти республики предоставляют гражданам новые поводы для недовольства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Протестующий

В сети появилось видеоролик, на котором видно, как группа манифестантов во время демонстрации в Риме раскачивает полицейский автомобиль, пытаясь его перевернуть. В их числе был идентифицирован полицейский в штатском, которого обвинили в провокации беспорядков.

Дело дошло до обсуждения в парламенте, где министр внутренних дел Лучана Ламорджезе сообщила депутатам, что правоохранитель таким образом проверял устойчивость машины. Это вызвало смех парламентариев, а также шквал критики со стороны простых граждан.

«Это был Фантоцци? Нет, это наш министр», — прокомментировал Марко О.

«После Брунетты (депутат Ренато Брунетта отличается ростом в 154 см. — прим. ИА REGNUM) это самая низшая точка в нашей парламентской истории», — считает Роберто К.

«Ах, он проверял устойчивость машины… мы действительно дошли до безумия», — добавил Донателло А.

Цитата из видео Демонстранты нападают на полицейский фургон

«Тошнота — единственная человеческая реакция (кроме гнева) на это бессовестное враньё. Стыдно!» — восклицает Роберто П.

«Виноваты не они, а люди, которые до сих пор ходят голосовать и выбирают их. Позор!» — отметил Джильберто М.

«А когда он избивал человека, он проверял устойчивость человеческого тела к ударам», — иронизирует Фульвио В.

«Как министр, который нам обходится в более чем 40 тыс. евро в месяц, может так выражаться? Как такие люди вообще поступают в высшие учебные заведения?» — не понимает Джакомо С.

Канал La Repubblica Цитата из видео Полицейские фургоны атакованы демонстрантами.

«Я хочу отставки Ламорджезе ввиду явной некомпетентности», — пишет Риккардо Ф.

«Не нужно придумывать мемы, потому что действительность лучше», — заметил Джорджо П.

«Великолепно! А если бы машина перевернулась, то как бы они оправдывались?» — спросил Пьер М.

Канал La Repubblica Цитата из видео Полицейские фургоны атакованы демонстрантами.

«Вчера в Триесте полиция проверила проницаемость курток митингующих гидрантами и крепость их голов дубинками!» — предположил Марко П.

Напомним, 18 октября в Триесте полиция применила для разгона протестующих граждан водомёты и слезоточивый газ. Как сообщало ИА REGNUM, рабочие порта намерены продолжать протесты до выполнения правительством их требований.

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