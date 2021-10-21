Пока Владимир Путин на совещании говорит о деликатном и уважительном отношении к людям во время усиления мер безопасности в связи с угрозой распространения коронавируса, в Башкирии закручивают гайки так, что в процессе исполнители создают бесчеловечные прецеденты и, похоже, теряют всякий человеческий облик. Разорение малого и среднего бизнеса через введение QR-кодов, которые еще на этапе эксперимента Собянина показали свою несостоятельность, задержание пенсионерок с протаскиванием их по асфальту, чтобы доставить в отдел полиции из-за отсутствия документов о вакцинации, происходит на фоне многомиллионных закупок на авиаперелеты (шутка ли! 20 миллионов потратить за 2 месяца) и обширного бизнеса семей, особо приближенных к главе региона Радию Хабирову. Подробности — в материале ИА REGNUM.

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Напомним, 20 октября 2021 года Владимир Путин провёл видеосовещание с членами правительства РФ, на котором обсуждалась эпидемиологическая ситуация в регионах. В итоге был принят ряд важных решений, начиная от нерабочих дней с сохранением за работниками зарплаты в период с 30 октября по 7 ноября включительно, заканчивая поддержкой пострадавших отраслей экономики из числа малого и среднего бизнеса. Говоря об отношении к людям во время усиления мер безопасности, Владимир Путин сделал акцент, что это должно быть «деликатно, с уважением».

В Башкирии же с деликатностью и уважением к людям большие проблемы. Чего стоит только случай в Стерлитамаке 17 октября, где пожилую женщину, у которой не было документов о вакцинации, сняли с междугороднего автобуса и доставили в отделение полиции, составив протокол. При этом задержание было жестоким. Судя по видео, разошедшемуся по соцсетям, два человека в форме полиции волокли кричащую старушку по асфальту. Она кого-то обокрала, убила? Нет! У нее просто не было документов о вакцинации.

И если население подобное осудило, прося полицейских оставаться людьми в любой ситуации, то глава региона Радий Хабиров на совещании заявил, что «власть есть власть!» и если она приняла решение, то «она должна проводить это решение всеми мерами государственного управления и принуждения».

Хотя чего волноваться чиновникам о какой-то там старушке, которая так и не смогла добраться до Уфы, ведь им в случае чего и самолёт подгонят, и электромобиль прикупят.

Пресс-служба правительства Башкирии Глава Башкирии Радий Хабиров

Как раз на днях, 26 октября, минтранс Башкирии подведет итоги тендера на услуги перевозки самолётами и обслуживания в залах и VIP-залах официальных лиц и делегаций. Бюджету республики эти VIP-примочки могут обойтись в 20,408 млн рублей — такова начальная цена лота. При этом речь идёт не о годовом контракте, нет. Срок исполнения — два месяца.

Нелишним будет вспомнить и закупку госучреждением Бакширии «Хозяйственное управление № 2» некоего передвижного средства, контракт на поставку которого за 1,9 млн рублей был в начале октября 2021 года предложен ООО «Романов моторс» (Москва).

В техзадании уточнялось, что это некое передвижное средство с типом кузова — седан и электрическим типом двигателя. По характеристикам СМИ Башкирии опознали в нём гольфкар. Красиво жить не запретишь?

Место поставки товара — Уфа, ул. Р. Зорге, 55. По имеющимся данным, по этому адресу располагается резиденция главы региона. На карте — это трёхэтажное здание без каких-то подробностей, но именно туда в 2015 году закупалось множество услуг и товаров — от ремонта фасадов до табличек «Не беспокоить».

Красивая жизнь

«Так скоро и потребителей не останется»

Не всё в Башкирии гладко и с бизнесом. Ещё не отойдя от жуткого во всех смыслах 2020 года, когда была объявлена пандемия, малый и средний бизнес ощутил на своей шкуре новые веяния. К примеру, с 25 октября 2021 года QR-коды в Башкирии станут обязательны и для посещения розничных рынков. Это к уже имеющимся ограничениям на проезд в междугородних автобусах и пригородном поезде, на посещение ТЦ, музеев, выставочных залов, библиотек, театров, кинотеатров, концертных залов, домов (дворцов) культуры, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов и заведений общепита (при количестве посадочных мест 50 и более).

Жители под постами Хабирова в соцсетях пишут: «Неудержимо цены ползут вверх, а ведь так скоро и потребителей не останется…», «…и не только потребителей — из-за ковидных ограничений и предпринимателей станет меньше…«

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

Бизнес для избранных

А пока малый и средний бизнес готовится затягивать пояски на уже и так изрядно исхудавшей талии, особо избранные примеряют на себя строчки рейтинга Forbes.

Как тут не вспомнить рейтинг самых богатых чиновников России — 2021, в котором премьер-министр Башкирии Андрей Назаров занял 13-е место (декларированный доход — 4 719 567,58 рубля). При расчёте были использованы показатели доходов семьи, которые у Назаровых за пандемийный год с учётом бизнеса супруги (1 267 575 629,15 рубля) составили почти 1,3 млрд рублей. Помимо этого, Лариса Назарова заняла третье место в списке 20 самых богатых жен госслужащих всё того же журнала.

Имущество четы Назаровых расписано на 36 страницах декларации о доходах.

Pravitelstvorb.ru Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров

Рассмотрим подробнее бизнес семьи Назаровых.

Так, за Денисом Андреевичем Назаровым, чьи данные схожи с данными сына премьер-министра РБ, в ЕГРЮЛ числится руководство двумя гостиничными компаниями Уфы в статусе ООО — «Гранель Скай Хоустелс» и «Гранель — недвижимость», статус ИП в сфере управления недвижимостью, руководство московским отделением «Деловой России», участие в создании общественной организации «Вперёд, Сибай!», статус соучредителя в АНО проведения спортивных мероприятий «Уфимский марафон» (проводят марафоны при поддержки мэрии Уфы) и доли в пяти компаниях Башкирии, Москвы и Подмосковья, связанных с недвижимостью: ТСК «Центральный», ООО «Гранд», «УК «Аструм-Москва» (Денис Назаров — единственный владелец, УК управляет 12 активами и владеет 70% в ООО «Теплогазсервис» в Подмосковье), «Аспект» и «Парктех».

Владельцами долей в компаниях, которыми руководит Денис Назаров, и совладельцами фирм из его бизнес-портфеля являются Лариса Назарова, чьи данные совпадают с данными супруги премьер-министра Башкирии, и Светлана Нигматуллина, которую в СМИ называют родной сестрой Назарова.

В ЕГРЮЛ Лариса Назарова числится совладельцем более 60 компаний. В её бизнес-портфеле активы из сферы лесоводства, недвижимости, проектирования и строительства, гостиничной, ресторанной, зрелищно-развлекательной отрасли («Гавана-клуб» в Уфе), салоны красоты, фирмы в области демонстрации кинофильмов (ООО «Кинотеатр «Октябрь») и прочие. 26 фирм базируются в Башкирии.

В июне 2021 года список активов Назаровой пополнила доля в 50% в ООО «Клиника «Баланс», созданном в Уфе для оказания врачебной помощи (ещё 50% у Ирины Мороз). А что, медицина сейчас более актуальна, чем фитнес-центр с кинотеатрами. Пандемия же.

Pravitelstvorb.ru Андрей Назаров с супругой на избирательном участке

Фирмы Назаровой и госконтрактами не брезгуют. 4 октября 2021 года балашихинское ООО «Гармония», где ей принадлежит 50%, а оставшаяся доля — у Нигматуллиной, подписала договор с комитетом по управлению имуществом администрации Балашихи стоимостью 165 млн рублей. Такая сумма из бюджета была уплачены в рамках выкупа нежилого здания на улице Дмитриева, 16 и земельного участка по ул. Лукино — «под размещение дошкольных групп для детей в возрасте от двух месяцев до 7 лет».

20 октября 2021 года в Башкирии подвели итоги 700 дней работы правительства Назарова, в зачёт ему среди прочего записали выведение на новый уровень отношений с крупным бизнесом. Символичненько.

Интересно, а фирмы супруги из числа отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, уже получили господдержку или ещё нет?