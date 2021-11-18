Президент США Джо Байден выдвинул Сауле Омарову, эмигрировшую из Казахстана в Штаты, на должность контролера валюты в министерстве финансов. Однако ее кандидатура вызывает сомнение у некоторых политиков в связи с ее высказываниями о сфере финансовых услуг, а также из-за ее научной работы «Экономический анализ Карла Маркса и теория революции в «Капитале», которую она написала будучи студенткой МГУ.

Уильям Харнетт. Стол банкира. 1877

«Индустрия финансовых услуг, по моему мнению, и я думаю, что я здесь не одинока, является квинтэссенцией индустрии мудаков», — сказала Омарова будучи профессором права Корнельского университета.

«Как может кто-то рассчитывать на справедливое отношение со стороны ее ведомства… если она назвала индустрию финансовых услуг «квинтэссенцией индустрии мудаков», — написал в Twitter Американский фонд подотчетности. Данный комментарий Омаровой стал ее последним спорным шагом. Ранее сенатор Джон Тестер заявил, что у него есть «опасения» по поводу позиции Омаровой, что именно Федеральная резервная система, а не частные учреждения должны предоставлять американцам банковские счета. По мнению Омаровой, это приведет к «концу банковского дела, каким мы его знаем». Помимо этого, внимание критиков привлекает дипломная работу Омаровой по марксизму, которую она написала будучи студенткой Московского государственного университета. Член банковского комитета Сената США Пэт Туми попросил Омарову предоставить копию ее диссертации на английском и русском языках для рассмотрения комитетом не позднее 13 октября. Ее диссертация, озаглавленная «Экономический анализ Карла Маркса и теория революции в «Капитале», по-прежнему представляет интерес для некоторых членов комитета. Напомним, что Омарова родилась в Советском Союзе на территории нынешнего Казахстана и окончила МГУ в 1989 году. В 2019 году она написала в Twitter о гендерном разрыве в оплате труда в США и привела в пример СССР в качестве лучшей модели.

Mitte27 «Капитал» Маркса

Под соответствующей публикацией Fox News, американские интернет-пользователи посоревновались в высказывании самых ограниченных мыслей по поводу кандидатуры Байдена. Американцы уверены, что раз Ормарова из СССР, то она обязательно является коммунисткой и угрожает «свободной рыночной капиталистической системе». Большинство также выразило популярную в Штатах идею о том, что администрация Белого дома пытается установить в Штатах социализм.

«Что во имя Бога Байден делает с этой страной?» — беспокоится Parris3636.

«Расист Джо выбрал ее только потому, что она азиатка, а он думает, что все азиаты — супер математики», — предполагает upinmt4me.

«Коллекция ежедневных неудач Байдена теперь больше, чем большинство мусорных свалок. Мы все желаем Байдену успеха, но не в разрушении Америки. А кажется, что он занимается именно этим, чтобы хоть как-то попасть в учебники истории. Его полное пренебрежение к законам, открытая граница, провал в Афганистане, игнорирование иностранных союзников, любовь к Китаю, фанатизм и т. д. Теперь, когда он стал президентом, его безрассудный отказ от приличий и обязательств перед средним классом американцев очевиден. Режим Обамы/Байдена/Харриса должен закончиться хоть с небольшими достижениями, если США хотят сохранить свой имидж лучшего места на земле», — отмечает leonii.

«Судя по названию, это больше похоже на название книги, чем на диссертацию! Этим русским все сходит с рук!» — возмущается CommandoCody.

«Кто все еще счастлив, что безумный продажный Байден победил? Кто не испытывает угрызений совести? Мы могли бы иметь такой замечательный выход из пандемии, вместо этого мы имеем этот огромный беспорядок, который сумасшедший вождь называет огромным успехом», — злится whyeft.

Senate Banking Committee Сауле Омарова

«Несколько моментов. Во-первых, старый Советский Союз и современная Россия — это две противоположности. Современная Россия во многом более капиталистична, чем США в настоящее время. Во-вторых, на закате Советского Союза (а Омарова окончила университет в 1989 году, за 2 года до его распада) только ленивый не критиковал экономическую модель СССР, которая привела к экономическому застою, ухудшению уровня жизни, нехватке продовольствия и товаров. Омарова, безусловно, знала об этом. Наверное, ее дипломная работа в то время была политкорректным материалом для получения диплома. В СССР не было банковской системы, не было и финансовой промышленности. Банки служили для того, чтобы хранить игровые деньги или переводить из одного государственного кармана в другой. У нее не может быть никакого опыта работы в реальной банковской системе. Она не имеет ни малейшего представления и не имеет квалификации, чтобы делать что-либо в финансовой индустрии США», — считает jackfrst838.

«Может быть, народ этой страны потребует, чтобы все правительственные чиновники, члены конгресса и президент проходили тест на компетентность до и после окончания срока своих полномочий. Кроме того, многие из этих правительственных работников не имеют ограничений по срокам и сидят и пускают слюни большую часть дня», — уверяет HomeoftheBills.

«В глазах левых она более чем компетентна! Боже мой, она настоящая русская коммунистка, родившаяся, выросшая и получившая образование! Кого лучше поставить на должность контроля над той самой валютой, которая питает нашу свободную рыночную капиталистическую систему!!!» — беспокоится wallyman2.

«Они даже не хотят притвориться, что не пытаются установить советское правительство. Возможно, кто-то никогда не посещал занятий по истории, поэтому не прочитал ту часть, где говорится, что каждое марксистское правительство в истории заканчивалось или заканчивается плохо. Обычно очень плохо для рабочего класса», — переживает rocketdan736.