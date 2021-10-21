В конце 2017 года женщина разместила в Facebook фотографию Венеры Виллендорфской, граветтской статуи, которую принято соотносить с культом плодородия. Однако социальная сеть удалила фотографию в рамках борьбы с порнографическим контентом.

Пророков Б. Фашизм — враг культуры. 1939

Венский музей естественной истории, где находится статуя, осудил Facebook за цензуру, заявив, что столь знаковый археологический объект, «не должен быть запрещен из-за своей наготы, а также не должны цензурироваться и все другие произведения искусства». Однако компания не отказалась от запрета на размещение произведений искусства в социальных сетях.

Пришедший в негодование венский совет по туризму нашел креативное решение — выставлять фотографии из музеев на сайте OnlyFans, который ассоциируется с секс-бизнесом. Подписчики аккаунта по подписке за $4,99 в месяц могут ознакомиться с «откровенными» работами, хранящимися в четырех знаменитых музеях австрийской столицы.

Американские пользователи Twitter обсудили новость под соответствующей публикацией The Washington Post.

«В то же время вы можете без проблем найти порнографию… Почему запрещено искусство и разрешено извращение? Наготу, запечатленную художником, нельзя сравнивать с сексуально откровенным контентом», — пишет @thatsberries.

«Не могли бы вы объяснить мне разницу между художественной наготой и эротическим контентом?» — спрашивает @PinkDandere и получает отве от @thatsberries: «Намерение. Художественная нагота не предназначена для возбуждения «мужчин». А вот эротический контент предназначен для возбуждения. Другого смысла в порнографии нет».

«Что ты делаешь на OnlyFans?» «Смотрю на музеи», — иронизирует @TFDark.

«Не ожидайте многого от компаний из пуританских стран», — советует @danddfordummies.

«Facebook следует цензурировать дезинформацию, а не искусство», — подчеркивает @chasg76.

(сс) User MatthiasKabel Венера Виллендорфская

«Современное общество становится все более и более абсурдным», — указывает @idolfab.

«Вы не можете увидеть женский сосок на Facebook, но можете спокойно смотреть на бои, где полуголые мужчины сидят на лицах друг у друга», — возмущается @donmothra.

«Оставьте фашизм — избавитесь от искусства» — Facebook», — комментирует @__Arthur_Dent__.

«Не могу дождаться, когда увижу на OnlyFans грудь Венеры Боттичелли», — пишет @effinglibrarian.

«Капитализм чертовски странный», — считает @no_incorporated.

«Это связано с тем, что увеличилось количество мусульманского населения?» — задается вопросом @Kate060410k.

«Черт, может нам и обнаженную Мона Лизу покажут?» — шутит @MrFarmahini.

«Современные проблемы требуют современных решений», — отмечает @thore_ing.

«Становится тошно от количества цензуры, проталкиваемой пуританами», — жалуется @LibPagan.

«Это так глупо, что нагота запрещена. Я понимаю, есть люди с экстремальными религиозными или культурными убеждениями и они считают, что человеческое тело непристойно (что очень печально). Но прятаться — не лучший способ решения проблем», — размышляет @rsms.

Напомним, 20 октября портал Verge со ссылкой на собственный источник опубликовал информацию о том, что компания Facebook собирается сменить название, произойдёт это предположительно уже в конце октября 2021 года.