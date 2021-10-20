В США продолжается давление правительства на граждан с целью сдерживания пандемии коронавируса. Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (FDA) США Рошель Валенски заявила 19 октября, что школы должны сохранять мандат на ношение масок, даже если дети привиты.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Права Коронавирус.

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Валенски, выступая на брифинге в Белом доме, указала, что несмотря на снижение числа случаев заражения COVID-19, американцам не следует расслабляться в преддверии зимних месяцев.

Напомним, что многие родители возмутились требованию одевать маски на школьников младших классов и подали иск, однако 19 октября судья штата Нью-Гэмпшир отклонил просьбу матерей и отцов о прекращении мандата на ношение масок в учебных заведениях.

Объявление Валенкси последовало после того, как Белый дом сообщил, что готов вакцинировать более 28 млн детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Американские пользователи Twitter возмутились требованию о ношении масок.

«Настоящая проблема заключается в том, что они предлагают вакцину детям, когда много взрослых отказываются от вакцинации. Это бесполезно», — пишет @verybadintel.

«Даже если ваши дети будут привиты, у них всё равно будут маски и т. д. Действительно, это отличные продажи», — отмечает @bethanyshondark.

«Я не против того, чтобы моим маленьким детям делали прививки, но я бы сделала это, если бы это означало, что они смогут отказаться от масок. Валенски просто превратила меня из «да, я сделаю им прививки» в «нет, спасибо», — комментирует @synthwavepen.

«Неа. Если взрослые могут ходить на футбольные матчи без масок, то нет никаких гребаных причин, чтобы дети сидели в масках 8 часов», — заявляет @terryannonline.

«100%. Я переехал из Нью-Йорка в Юту. Лучшее решение в жизни. Вакцинированные 12−18-летние дети не должны носить маску. Наши подростки в Юте регулярно ходят в школу. Это здорово. Вы также можете увидеть разницу в социальном плане. Я так рада за своего ребенка», — рассказывает @brianbrocoff.

«Почему бы им заранее не создать безопасную и эффективную вакцину?» — удивляется @ltjisstinky.

«Какая дрянь. Нам продали прививки, но после вакцинации от нас по-прежнему требуют носить подгузник на лице. Так что теперь, зная, что вакцинация предотвращает госпитализацию и смерть, мы все равно вынуждены жить по новым правилам. Вот почему я переехал из Нью-Йорка в Юту. Тут у тебя есть выбор», — комментирует @brianbrocoff.

(сс) Cory Doctorow Без маски вход запрещён.

«Это системное издевательство», — негодует @AndrewJamesFilm.

«Они нам это не продают, они диктуют», — отвечает @bluetroll21.

«Я точно знаю, что это только оттолкнет меня от вакцинации моих двух младших детей», — рассказывает @V5mommy.

«Если в Америке так много внимания уделяется психическому здоровью, почему мы не говорим о том, какой вред весь этот страх наносит нашим детям?» — спрашивает@John31690582.

«Извините, но если вы привиты, то вам не нужны маски, потому что вы защищены. Единственные, кто подвергается риску, это сами непривитые, если только вы не хотите сказать, что вакцины не работают», — размышляет @RuthlessRufus1.

«Не существует научных данных, которые бы оправдали вакцинацию каждого ребенка. Наука показала бы, что для детей будет лучше, если они обретут естественный иммунитет к COVID-19», — считает @Shaunmccallum4.

«Политика всегда стоит превыше науки», — отвечает @rjwood48.

«Интересно, насколько крупные медицинские фирмы вовлечены в кампанию по запугиванию жителей коронавирусом», — пишет @lilykatchr.

«Сейчас самое время упомянуть о том, что FDA отозвало разрешение на применение таблеток Fen-Phen для снижения веса после того, как несколько журналов опубликовали информацию о нежелательных, возможно, смертельных побочных эффектах от его приема», — напоминает @fparker77.

«Очень обидно! Эти вакцины будут навязываться детям дошкольного возраста, школьникам и воспитателям детских садов. У детей будут по крайней мере типичные побочные эффекты — симптомы гриппа», — указывает @Mightymouth5413.

Как сообщало ИА REGNUM, невакцинированные граждане США относятся к вакцине от COVID-19 с большим опасением, чем к самому вирусу.

53% невакцинированного населения Штатов считают, что вакцинация представляет больший риск для их здоровья, чем заражение коронавирусом. При этом 88% вакцинированных граждан выразили противоположное мнение.

Помимо этого, 57% невакцинированных сказали, что СМИ «в целом преувеличили» опасность пандемии.