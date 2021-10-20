Число арестов, произведенных пограничным патрулем США, достигло самого высокого уровня с 1986 года, согласно данным Таможенного и пограничного патруля. Американские власти задержали более 1,7 млн мигрантов на американо-мексиканской границе в 2021 финансовом году, который закончился в сентябре, сообщает 20 октября The Washington Post.

Портреты мигрантов на фоне американского флага

Для сравнения, в 1986 году было произведено 1,69 млн арестов по всем штатам, сообщает издание.

Напомним, что пограничный кризис начался в этом году после вступления в должность президента Джо Байдена. Правительство приграничных городов обвинило главу Белого дома в том, что он бросил на произвол судьбы американских жителей в этих штатах.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией.

«Они открыли наши границы. Они опустошили наши тюрьмы. Они уничтожили тысячи предприятий. Они сделали так, что лучше не работать, а выкраивать дополнительные деньги, не облагаемые налогом. Они создали гнев и тревогу в обществе. Что же еще может пойти не так?» — возмущается BabyFrankenstein.

«Возможно, штатам следует начать обеспечивать соблюдение усиленных законов о занятости в отношении нелегалов, поскольку демократы не уважают нашу южную границу», — отвечает armadillotrader.

«Байден создал условия, которые приведут к гораздо большему терроризму, чем Америка пережила 20 лет назад. Позор», — указывает BabyFrankenstein.

«Как нация теряет свою свободу? Конечно, одним из способов является иностранное завоевание. История полна примеров порабощения и рабства народов иностранной тиранией. Сегодня в Соединенных Штатах американцы теряют свою свободу не из-за иностранной державы, а из-за внутренних революционеров. Но, как правило, их оружием является не пистолет или сапог, а демонизация и запугивание. И теперь, когда администрация Байдена прочно закрепилась у власти, они продолжают свою революцию при твердой поддержке государства и его оружия репрессий и криминализации», — подчеркивает BabyFrankenstein.

«Как только сумасшедшие левые получили СМИ, они захватили бюрократические структуры (ФБР, ЦРУ…), профсоюзы рабочих, государственное образование, университеты, радиовещание, индустрию развлечений и избирательные участки… сейчас они работают над захватом армии и правоохранительных органов…» — комментирует eyes-rolling.

«Я просто не могу понять, почему любой разумный человек не хотел бы охранять границы и сократить число иммигрантов, которых мы допускаем в республику. Нет никаких логических причин выступать против охраны границ. Суверенное государство имеет абсолютное право контролировать свои границы, а правительство обязано контролировать эти границы. Не делать этого — значит грубо отказываться от своих обязанностей», — осуждает Bwireman19.

«Абсолютная правда. Левые хотят видеть этих нахлебников по одной и только одной причине — чтобы обеспечить себе голоса избирателей и сохранить баланс сил. Это, безусловно, одно из самых отвратительных злоупотреблений властью, с которыми когда-либо приходилось сталкиваться этой нации. Демократическая партия была захвачена предателями республики. Злонамеренные люди, у которых на повестке дня — глобальный контроль», — отвечает liberalismiscancer349.

Freedom House Мигранты

«Президент Трамп заключил успешное соглашение с Мексикой, чтобы помочь сохранить наши границы в безопасности. Президент Биден разрушил договор и спровоцировал кризис в Америке. Я очень устал от людей, сравнивающих предков-иммигрантов Америки с сегодняшними нелегалами. Есть большая разница между тем, чтобы поселиться на неосвоенной земле и построить цивилизацию, и тем, чтобы переехать в постиндустриальную страну и требовать социального обеспечения. Верните Америку на путь великой страны», — просит BabyFrankenstein.

«Это уже не просто кризис. Это КАТАСТРОФА», — отвечает moreabortionslessdemsyay!

«Вместо того, чтобы возводить стену, мы, налогоплательщики, оплачиваем 1,7 млн арестов и зарплату всех пограничных агентов, адвокатов, судей, следователей, работников суда и т.д., которые должны рассматривать каждое дело. Кроме того, мы оплачиваем авиабилеты, жилье, медицинское обслуживание, образование и т.д. и т.п. Не говоря уже о потоке COVID-19. Всё потому, что демократы считают, что это лучший способ получить больше голосов. Мы в долгах, прекратите это безумие, голосуйте за республиканцев», — призывает veraciousvic.

«Я очень скучаю по тем убогим твитам, при которых были низкие цены на бензин, стабильная экономика, охраняемая южная граница, разумная внешняя политика и т.д. Да, оглядываясь назад, можно сказать, что эти подлые твиты были не так уж плохи», — имеет в виду FollowtheDirtyMoney твитты экс-президента США Дональда Трампа.

Напомним, что ранее президент США Джо Байден отменил ряд распоряжений экс-главы Белого дома Дональда Трампа по миграционной политике Соединенных Штатов.

«Я не занимаюсь законотворчеством. Я устраняю плохую политику», — подчеркнул Байден.

По его словам, новая администрация президента США пытаются исправить ошибки предыдущего правительства. Сам Байден намерен устранить «причины миграции» из Латинской Америки и обеспечить интеграцию мигрантов в американское общество.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января суд американского штата Техас отклонил решение президента США Джо Байдена о прекращении депортации мигрантов. Судья, выносивший решение, заявил, что указы американского лидера несут огромный ущерб штату и увеличивают его расходы.