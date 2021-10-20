Правительство России официально поддержало законопроект группы депутатов Государственной думы о пожизненном наказании за педофилию, сообщает 20 октября соавтор будущего закона депутат Александр Хинштейн, вновь облечённый доверием жителей Самарской области. Ранее в поддержку законопроекта также высказался и Верховный суд. В случае успеха данного начинания это будет уже второй триумф вновь избранного «единоросса», 12 октября текущего года возглавившего комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной думы. И сумевшего через Twitter побудить главу Самарской области инициировать проверку в отношении мигрантов, оскорбивших пенсионера и нанёсших ему телесные повреждения забавы ради. В Результате действий правоохранителей, «вдохновлённых» уже губернатором, инициатор конфликта — мигрант-нелегал решением суда будет выдворен из России в родной Узбекистан (неточно).

Василий Верещагин. Продажа ребенка-невольника. 1872

Что же касается наказания за педофилию, следует отметить, что данная тема только в Telegram, не говоря уже о более «тяжеловесных» СМИ, годами поддерживала тихое кипение общественного мнения, не находя выхода. Так, ещё 26 ноября позапрошлого года глава RT Маргарита Симоньян в своём телеграм-канале провела опрос на тему «Надо ли педофилам давать пожизненное», в котором приняло участие 32,7 тысячи читателей, причём не только этого канала.

Андрей Сафонов ИА REGNUM Распределение ответов на вопрос «Надо ли педофилам давать пожизненное?», по данным телеграм-канала «Маргарита Симоньян» от 26.11.2019 года

Как видно из распределения мнений респондентов, 39% из них — целиком за пожизненное заключение для педофилов. А 55% так и вообще выступили за возврат смертной казни в принципе (не только за педофилию). Что вызвало тревогу и сомнения менее эмоциональных экспертов. В частности, автор телеграм-канала «Адекват», судя по контенту — полностью своему псевдониму соответствующий, уверен, что «нельзя предусматривать высшую меру наказания, какой бы она ни была, за педофилию как таковую. Если это сделать, детей начнут убивать — потому что терять злодеям будет совсем нечего».

Но законопроект ещё ожидает голосование в Госдуме, где и эти нюансы, скорее всего, будут учтены.

Сообщение депутата об успехах в продвижении упомянутого законопроекта совпали с тягостными новостями того же дня — 20 октября — из той же Самарской области, на ту же тему. По данным портала «Блокнот-Самара», учительница физкультуры самарской школы № 140 склонила к интиму 15-летнюю школьницу, а возможно даже и нескольких. По данному факту возбуждено уже два уголовных дела, ведётся проверка прочей оперативной информации. «Не исключено возбуждение новых уголовных дел. Педагогу грозит лишение свободы на срок до шести лет», — сообщает издание.

Данная проблема не нова и не уникальна ни в историческом, ни в глобальном масштабах. Так, педофилия, как и гомосексуализм являются нормой в признанном террористическим пуштунском национально-освободительно-исламистском движении, захватившем власть в Афганистане. Где о «лесбийской любви» и речи идти не может по причине практикуемого «женского обрезания» и «прав» на уровне домашнего скота. В Третьем рейхе, известном непримиримостью к извращениям, процветала как «лесбийская любовь», считавшаяся лишь шалостью, так и собственно гомосексуализм, но — среди «элиты», если так можно назвать СС и высшие сферы NSDAP. Педофилия была неотъемлемой частью и «колыбели демократии» — древней Греции, а особенно — её наиболее боеспособной части — Спарты. Данное извращение, как и прочие сексуальные девиации стали нормой и для части католического духовенства по причине «целибата» — обета безбрачия, обязательного для священнослужителей данной конфессии. Однако, как 6 октября сообщает РБК, «папа римский Франциск выразил сожаление и назвал позором то, что церковь так долго не ставила жертв сексуального насилия в центр своего внимания. Ранее независимая комиссия Французской католической церкви по итогам расследования сообщила, что во Франции с 1950 года тысячи служителей католической церкви, в том числе священники, были замешаны в педофилии. Глава комиссии Жан-Марк Сов говорил, что с 1950 года от рук педофилов среди членов церкви могли пострадать не менее 10 тыс. детей». Как пишет издание, в 2018 году папа римский Франциск уже заявлял, что разочарован скрытием фактов надругательства над детьми в церкви. А двумя годами позже — 21 октября 2021 года — он же выступил за легализацию однополых союзов, поскольку, с его точки зрения, ЛГБТ-представители тоже имеют право на семью. То есть речь идёт о лечении от педофилии с помощью в том числе и легализации ЛГБТ-практик как в католической церкви, так и среди окормляемой ею паствы.

Отношение же россиян к бракам между лицами одного пола не просто остаётся негативным, но и ухудшается. Тем более, что педофилия и на самом «Западе» имеет шансы на узаконивание вместе с почти сотней новых «полов», согласно канонам LGBTK+.

В этой связи показательны результаты опроса на тему «Отношение россиян к ЛГБТ-людям», проведенного АНО «Левада-Центр» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) и опубликованного 15 октября этого года.

“Левада-Центр” (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) Распределение ответов на вопрос об отношении к праву взрослых людей вступать в отношения по взаимному согласию, %

Как сообщает издание, «четверть россиян (25%) так или иначе считают, что взрослые люди имеют право по взаимному согласию вступать в отношения с людьми того же пола. За последние несколько лет доля людей, придерживающихся такого мнения, немного выросла: в 2015 году таких было 19%. При этом заметно выросла доля людей, не поддерживающих такие отношения: с 60% в 2013 году до 69% в 2021 году. Заметно снизилась доля респондентов, затруднившихся дать однозначный ответ. Иными словами, общественное мнение по данному вопросу оказалось поляризовано сильнее, чем раньше».

При этом благожелательнее всего к однополым отношениям относятся россияне 18−24 лет: больше половины (53%) считают, что люди имеют на это право, 39% — что не имеют. То есть, возможно, исследование выявило тенденцию на склонность молодёжи к однополым отношениям и в не совершеннолетних, но вполне себе фертильных возрастах. Что с принятием упомянутого закона о пожизненном заключении и жёсткой правоприменительной практики вполне способно привести к неожиданным последствиям.

Послесловие: мнения потерпевших школьниц об «отношениях» с учительницей-физруком мы не знаем. Но закон суров, потому — и закон. Как и когда-то в древнем Риме и упомянутой выше древней же Греции.