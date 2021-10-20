Заявление главы украинской Госпогранслужбы Андрея Демченко о том, что вакцинированные российским препаратом «Спутник V» граждане, въезжающие на территорию Украины, должны будут пройти десятидневную самоизоляцию или сдать тест на COVID-19, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 20 октября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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«Осталось дождаться, когда российский газ не признают энергетическим топливом и можно заявить о полной победе над «ахрессором», сидя в ледяных пещерах», — шутит пользователь под псевдонимом «Треугольник Малевича».

Многие пользователи пришли к выводу, что решение украинской власти носит абсурдный характер, ведь «Спутник V» уже давно показал свою эффективность и безопасность, которая не в чём не уступает аналогам.

«Бред полный. Отмените тогда признание прививок от туберкулеза, дифтерии, начните по новой. По-моему, давно пора перестать заниматься ерундой и признать все прививки от коронавируса на территории государства. Ведь, если летим в Зимбабве, нам дают список необходимых прививок, и мы прививаемся на территории своей страны. Господа, хватит издеваться над народами. Всем станет легче, и прививаться будут охотнее», — считает Елена Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что в результате такого отношения будут страдать не только граждане России, но и те украинцы, которые огромной массой еду в Россию на заработки.

«Это серьёзная проблема в основном для заробитчан. Они либо привьются у себя, но опасной астразенекой, либо же поедут в Россию и привьются здесь, но тогда их вакцину не признают на Украине, а дважды уколоться разными прививками нельзя. Патовая ситуация», — отмечает Татьяна А.

Цитата из мф «Трое из Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1978. СССР Глупость

Часть людей считает, что с большими проблемами столкнуться те, кто захочет срочно приехать на Украину, граждане просто потеряют кучу времени на глупую и ненужную процедуру самоизоляции для вакцинированных.

«А если кому-то будет нужно срочно к больным родственникам приехать, или, не дай бог, летальный исход? Так что, и на похороны люди не смогут приехать? По-моему, на Украине совсем с ума сошли. Уверен, что разреши в России прививаться тем же файзером, то руководство в Киеве выдумает ещё какую-нибудь глупость», — поделилась своим мнением Наталия К.

Ряд пользователей указывает на то, что такое отношение к вакцинированным «Спутником V» возникло в результате политического решения руководства Украины, которое не терпит ничего, что связано с Российской Федерацией.

«Власти Украины руководствуются хуторскими злобой и завистью, а не рекомендациями ВОЗ. Если бы они хотели позаботиться о своём населении, то пытались бы привить тем, чего больше всего в доступе — «Спутником V». В итоге мы видим известный принцип: «Назло маме уши отморожу», — считает Эрдокран П.

«Не хотят — не надо. Хватит навязывать вакцину кому попало, она и в России ещё пригодится. Это дело украинского народа», — указывает Александр К.

Напомним, 20 октября глава украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил о том, что вакцинированные российским препаратом «Спутник V» граждане, въезжающие на территорию Украины, должны будут пройти десятидневную самоизоляцию или сдать тест на COVID-19.