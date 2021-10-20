Видео из Башкирии, где житель одного многоквартирного дома долго не мог попасть в подъезд из-за домофона, который не распознал его лицо, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 20 октября в социальной сети Facebook.

Василий Верещагин. Двери Тимура (Тамерлана). 1872

«Добро пожаловать в «контролируемое» будущее! Скоро унитаз проверять будет, насколько вы хорошо живёте», — поделилась своим мнением Katerina A.

Многие пользовали были крайне удивлены тем, что средство для пропуска жителей дома не пускает именно этих самых жильцов. Граждане уверены, что такого абсурда быть не должно и компания, ответственная за установку такого домофона, должна принести людям извинения и исправить недочёты.

«Бедные люди! Сначала собирают деньги на домофон, а потом этот самый домофон их домой не пускает. Идиотизм полный!» — считает Юлия М.

Некоторые комментаторы отмечают, что люди столкнулись с абсолютно бессмысленной технологией, с которой разобраться-то тяжело, а найти с ней общий язык ещё сложнее.

«Слишком сложная система. Людям не нужны такие трудности, что-нибудь попроще стоило поставить. Домофон — хорошая вещь, только зачем такие сложности?» — задаётся вопросом Флора Ч.

Часть людей считает, что данный домофон просто не отвечает базовым требованиям, раз камера устройства неспособна распознать в жителе этого дома того, кого необходимо незамедлительно пропустить.

«Зачем это вообще надо? Какой дурак придумал такую систему открывания дверей? Не работает технология, продали людям некачественный продукт, из-за которого они теперь мучаются», — отмечает Liliya M.

Цитата из кф «1984», реж. Майкл Рэдфорд. 1984. Великобритания Большой Брат

Ряд пользователей указывает на то, что из-за подобного домофона могут пострадать люди, и в особенности дети.

«А если кто-то будет гнаться и в подъезд не забежать?! Вот такая механическая тётя будет просить фото, пока уже некому будет это фото предоставить», — считает Марина А.

«А если ребенок будет стоять и зима на улице, что тогда будет? Или ребенок, извините за выражение, в туалет очень хочет… так и будет по 10 раз его фото спрашивать? Кошмар, ужас! В целях безопасности — это, может быть, и хорошо, но оно плохо срабатывает!» — указывает Gulsara A.

Нашлись и те, кто уверены, что бездумное внедрение технологий не только не делает жизнь людей комфортнее, н, о наоборот, ставит их в глупое положение, не позволяя даже попасть к себе домой.

«Такой же идиотизм уже везде. Эти виртуальные помощники по телефону в банках и прочих организациях не позволяют узнать то, что ты хочешь. А до реального человека не достучаться. Чувствуешь себя просто в плену технологий», — пишет Ната Н.

«Недавно передавала данные счетчиков воды и тепла. Принимал автомат. В результате пришла квитанция на оплату за месяц больше полмиллиона рублей. Два заявления писала, чтоб исправили. Техника на грани фантастики. Никто толком её отладить не может, зато внедряют не задумываясь. Тестируют прямо на людях, вернее, на их нервах», — написала Тамара А.

Напомним, 20 октября в социальных сетях появилось видео из Башкирии, где житель одного многоквартирного дома долго не мог попасть в подъезд из-за домофона, который не распознал его лицо.