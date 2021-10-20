Власти украинского Харькова подарили незрячим параолимпийцам обычные книги и билеты в зоопарк. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила Марина Литовченко, украинская спортсменка, взявшая золото на Параолимпиаде в Токио.

Иероним Босх. Извлечение камня глупости (Операция глупости). 1475-1480

«Параолимпийцам, у которых отсутствует зрение, подарили обычную книгу о Харькове и билеты в зоопарк. Нет, о книгах шрифтом Брайля никто не подумал… Просто хочется рыдать от такого «прекрасного» отношения и поддержки города», — написала спортсменка о встрече параолимпийцев с и. о. городского главы Харькова Игорем Тереховым.

Литовченко также возмутилась в связи с большим разрывом между денежными премиями, которые положены украинским олимпийцам и параолимпийцам. Так, на сайте городского совета Харькова уточняется, что бронзовые призеры Олимпийских игр получат по $55 тысяч, а паралимпийцы — от 30 до 75 тысяч гривен (примерно от $1140 до $2850) за медаль и по 200 тысяч гривен (примерно $7600) за сам факт участия в Олимпиаде.

Инцидент обсудили на YouTube-канале Klymenko Time, а также на телеграм-каналах Apasov_ua, OneNews Украина и «Наглый». Многие возмутились произошедшим.

«Какая страна, такие и подарки. Порох (бывший президент Петр Порошенко — О. П.) безногому мячик дарил, эти — незрячим книги…» — отреагировала Lubov N.

«Этой власти народ не нужен… их интересует одно — быстрей набить карманы и свалить из этой страны…» — добавил Константин Я.

(сс) Lrcg2012 Шрифт Брайля

«Зе пошарил бы в своих офшорах и наскреб хотя бы на путевки в санаторий для ребят. А тех, кто одарил билетами в зоопарк, надо самих в соседние клетки с гориллами посадить», — пишет Ольга Б.

«И как только не стыдно?!» — не понимает Елена З.

«Это не конфуз, это отношение к людям. Поганое отношение», — отметил ВВ.

«Они это спецом делают, чтобы поиздеваться над людьми…» — считает Артемио Л.

«Это выглядит как издевательство», — пишет Галина В.

«Цинизм зашкаливает», — отреагировала Iris L.

«Просто твари. Они уже не видят людей. Перед ними какая-то масса и всё», — добавил один из комментирующих.

«Твари! Так унижать людей с ограниченными возможностями!» — пишет Вита.

«Высшее проявление равнодушия и цинизма чиновников, всё делается для «галочки»! Позор!» — отметила Таисия.

«Очень удивлюсь, если книги шрифтом Брайля, а зоопарк — контактный», — добавила Галина.

«Тю, чего удивляться? Это ж Украина. Вон при Порошенко параолимпийцам в инвалидных колясках дарили футбольные мячи. Выглядело как издевательство», — напомнил Kot Begemot.

Андрей Пронин ИА REGNUM Спортсмен-паралимпиец

«Это не чиновники, это кучка дебилов…» — не выдержала Alina A.

«Стыдно, что я украинец», — написал serg.

«Мы уже 8 лет так живем», — пишет YG.

«А почему вы все удивляетесь, возмущаетесь? Обычные стандартные чинуши, которым *рать на всех. И так было много лет, и ничего не меняется, ой, книжки подарили… Да у нас… президент с офшорами, и все говорят «так это же хорошо». У нас глава Пентагона приехал и рассказывает о независимости, у нас у депутатов не ВР (Рады — О .П.), а местных, областных и городских, крипты (криптовалюты — О. П.) больше, чем во всем мире. Ой, книжку подарили…» — отреагировал Ok 8778.

«Безмозглым дарят власть, слепым — билеты в зоопарк», — подытожил Юрий Я.

Читайте также: «Запугали?» — украинский паралимпиец отказался от фото с соперниками из РФ