Сеть: «Это издевательство!» — в Харькове слепым паралимпийцам вручили книги
Власти украинского Харькова подарили незрячим параолимпийцам обычные книги и билеты в зоопарк. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила Марина Литовченко, украинская спортсменка, взявшая золото на Параолимпиаде в Токио.
«Параолимпийцам, у которых отсутствует зрение, подарили обычную книгу о Харькове и билеты в зоопарк. Нет, о книгах шрифтом Брайля никто не подумал… Просто хочется рыдать от такого «прекрасного» отношения и поддержки города», — написала спортсменка о встрече параолимпийцев с и. о. городского главы Харькова Игорем Тереховым.
Литовченко также возмутилась в связи с большим разрывом между денежными премиями, которые положены украинским олимпийцам и параолимпийцам. Так, на сайте городского совета Харькова уточняется, что бронзовые призеры Олимпийских игр получат по $55 тысяч, а паралимпийцы — от 30 до 75 тысяч гривен (примерно от $1140 до $2850) за медаль и по 200 тысяч гривен (примерно $7600) за сам факт участия в Олимпиаде.
Инцидент обсудили на YouTube-канале Klymenko Time, а также на телеграм-каналах Apasov_ua, OneNews Украина и «Наглый». Многие возмутились произошедшим.
«Какая страна, такие и подарки. Порох (бывший президент Петр Порошенко — О. П.) безногому мячик дарил, эти — незрячим книги…» — отреагировала Lubov N.
«Этой власти народ не нужен… их интересует одно — быстрей набить карманы и свалить из этой страны…» — добавил Константин Я.
«Зе пошарил бы в своих офшорах и наскреб хотя бы на путевки в санаторий для ребят. А тех, кто одарил билетами в зоопарк, надо самих в соседние клетки с гориллами посадить», — пишет Ольга Б.
«И как только не стыдно?!» — не понимает Елена З.
«Это не конфуз, это отношение к людям. Поганое отношение», — отметил ВВ.
«Они это спецом делают, чтобы поиздеваться над людьми…» — считает Артемио Л.
«Это выглядит как издевательство», — пишет Галина В.
«Цинизм зашкаливает», — отреагировала Iris L.
«Просто твари. Они уже не видят людей. Перед ними какая-то масса и всё», — добавил один из комментирующих.
«Твари! Так унижать людей с ограниченными возможностями!» — пишет Вита.
«Высшее проявление равнодушия и цинизма чиновников, всё делается для «галочки»! Позор!» — отметила Таисия.
«Очень удивлюсь, если книги шрифтом Брайля, а зоопарк — контактный», — добавила Галина.
«Тю, чего удивляться? Это ж Украина. Вон при Порошенко параолимпийцам в инвалидных колясках дарили футбольные мячи. Выглядело как издевательство», — напомнил Kot Begemot.
«Это не чиновники, это кучка дебилов…» — не выдержала Alina A.
«Стыдно, что я украинец», — написал serg.
«Мы уже 8 лет так живем», — пишет YG.
«А почему вы все удивляетесь, возмущаетесь? Обычные стандартные чинуши, которым *рать на всех. И так было много лет, и ничего не меняется, ой, книжки подарили… Да у нас… президент с офшорами, и все говорят «так это же хорошо». У нас глава Пентагона приехал и рассказывает о независимости, у нас у депутатов не ВР (Рады — О .П.), а местных, областных и городских, крипты (криптовалюты — О. П.) больше, чем во всем мире. Ой, книжку подарили…» — отреагировал Ok 8778.
«Безмозглым дарят власть, слепым — билеты в зоопарк», — подытожил Юрий Я.
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