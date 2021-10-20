Украинская компания «Нафтогаз» имеет возможность импортировать газ из некоторых стран Европы. Об этом со ссылкой на председателя правления компании «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко сообщили в пресс-службе компании «Нафтогаз».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ

Витренко отметил, что кроме собственной добычи газа, компания имеет значительные запасы газа в подземных хранилищах и имеет возможности оперативного импорта значительных объемов газа с европейских направлений.

«У нас есть возможность импортировать газ из разных европейских стран — Польши, Венгрии, Словакии, сейчас просчитывается вариант импорта из Румынии…» — цитирует Витренко пресс-служба возглавляемой им компании.

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Заявление чиновника обсудили на странице украинского политика и журналиста, а также видеоблогера Анатолия Шария в социальной сети Facebook. Многие усмотрели в словах Витренко повод к сарказму и иронии, указав на то, что газ, который чиновник намерен «в случае чего» «импортировать» из стран Европы, всё равно российский.

«Глава Нафтогаза: «У нас есть возможность импортировать газ из разных европейских стран — Польши, Венгрии, Словакии, сейчас просчитывается вариант импорта из Румынии». Ну, вы поняли…» — пишет Анатолий Шарий.

«Очередное вранье про покупку российского газа», — отметил Слава К.

Mpe.kmu.gov.ua Юрий Витренко

«Кто в теме — какой газ лучше? Польский или венгерский? И какие настройки на газовой плите нужны, чтобы переключаться с одного на другой…» — смеется Paul G.

«Какой выбор. Все страны славятся своей газодобычей. Не придётся переплачивать за российский газ. Выдохнули с облегчением», — с сарказмом добавила Елена Н.

«Вот так они друг у друга и «импортируют», кормят свои народы одной и той же байкой», — написала Рита М.

«Сколько вариантов для реверса. Да с такими посредниками прикуривать с зажигалки будет дороже сигареты», — пишет Влад Ив.

«Он через несколько дней заявит, что уже построен параллельный газопровод «Ужгород-Помары-Уренгой» и что Украина может транспортировать газ в Россию…» — шутит Пётр Эдуардович.

«Это будет очень чистый газ», — не без сарказма добавила Валентина Ш.

«Особенно пикантно про Венгрию, где ещё чернила не высохли под договором с Газпромом. Поможем экономикам европейских стран и начхать, что свою на обе лопатки положили!» — пишет Валентин Х.

Gazprom.ru Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе

«А из транзитный трубы, проходящей по территории Украины, брать газ разве не ближе, чем из «Румынии»? Ай да, забыл, там ведь «грязный газ», а «румынский» чист как слеза младенца», — иронизирует Jurij O.

«Блин, насколько они потерянные и считают нас идиотами, которые проглотят всю их ахинею», — отреагировал Сергій Н.

«Ведь кто-то же на Украине верит, что это газ не из России!» — отметил Василий М.

«Прямые поставки от лидеров европейской газодобычи! Я так понимаю, и СП-2 построили, чтоб в Россию газ поставлять», — иронизирует Игорь Т.

«Самое страшное не то, что они этот бред озвучивают, а что миллионы граждан Украины совершенно серьезно к нему относятся. История незалежной Украины — это хроники пикирующего дурдома», — написал Max S.

«Какие больные люди», — добавила Ирина К.

«Европейский очищенный, свободный и демократический», — пошутил Сергій Т.

«Мозги — не брови. Если их нет — не нарисуешь», — написал Вадим Г.

ИА REGNUM Газ

«А как же американский бутилированный газ с запахом гидности (достоинства — О. П.)?» — шутит Antonio О.

«Многие уверены, что существует реальный физический реверс газа», — пишет Олег Т.

«Хотел спросить. Газ не вонючий? Не? Надеюсь, пахнет ландышем или гвоздикой. Если нет, то потом можно предъявить мадьярам и полякам за то, что не облагораживают. Всё-таки «вонючий» российский газ», — подытожил Slav H.

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