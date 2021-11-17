Информация о том, что с начала 2021 года ущерб от преступности в России превысил 345 миллиардов рублей, а число случаев экстремизма с января по сентябрь выросло более чем на 30%, спровоцировала дискуссию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 20 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Василмий Перов. Отпетый. 1874

"Отлично! Значит, наши органы правопорядка начали лучше осуществлять свою деятельность. Теперь в России будет меньше опасных элементов общества, пытающих раскачать обстановку в стране. Кроме того, ситуация в Афганистане показывает, что разного рода радикалы будут стремиться именно в Россию, потому что наша страна — центр по борьбе с терроризмом», — предполагает Сергей Б.

Многие пользователи позитивно отреагировали на подобную статистику, потому что, по их мнению, она сигнализирует о выполнении правоохранителями своих служебных обязанностей, что ведёт страну к стабильности и безопасности.

«Видимо, ФСБ наконец-то развязали руки и теперь дают арестовывать тех, на кого раньше пальцем нельзя было показывать. Кроме исламистских запрещённых в России организаций прибавились разные украинские неонацистские формирования, за которыми тоже нужен глаз да глаз», — отмечает Денис С.

Некоторые комментаторы отмечают, что рост числа уголовных дел по экстремистской статье связан с бдительностью спецслужб в области интернета, где многое тайное зачастую становится очень явным.

«Ну, в принципе, если под экстремизм подвести ещё и каждый комментарий в сети, где люди чем-то недовольны, то рост таких преступлений может и 3000% составить. Предела нет», — считает Michail V.

Nac.gov.ru ФСБ

Часть людей считает, что рост числа экстремистских дел связан с утолщением Уголовного кодекса Российской Федерации, в который постоянно добавляют всё новые и новые запрещённые в России организации.

«Просто за последние годы очень расширилось понятие экстремизм, отсюда и вытекающие последовательности в росте числа заведённых дел по данной статье», — указывает Глеб В.

Ряд пользователей указывает на то, что законы обновляются в России так стремительно, что не успеваешь понять, что можно, а что нельзя.

«У нас законодатели просто включили свой бешеный принтер на полную катушку. Печатают новые законы и запреты с такой скоростью, что уже и сам не знаешь — экстремист ты уже или ещё нет. Потому-то и растёт число подобных дел», — поделился своим мнением Олег Б.

Отдельные комментаторы отмечают, что не только экстремизм — враг Российской Федерации, но и коррупция, которая наносит ощутимый ущерб нашему государству.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

«Лучше бы ущерб от коррупции озвучили, он бы все остальные показатели перекрыл, включая стоимость строительства новых дорог и другой инфраструктуры. Неужели непонятно, что помимо отдельных преступников есть те, кто наносит государству огромный ущерб, просто находясь на своём рабочем месте, направляя выделенные бюджетные средства не на возведение больницы, где будут спасать людей, а прямиком в свой собственный карман», — пишет Геннадий У.

Напомним, 20 октября на сайте МДВ России появилась информация о том, что с начала 2021 года ущерб от преступности в России превысил 345 миллиардов рублей, а число случаев экстремизма с января по сентябрь выросло более чем на 30%.