В Сети жители Южной Кореи обсудили просроченные продукты питания, которыми кормят солдат в армии.

Republic of Korea Armed Forces Армия Южной Кореи

Согласно южнокорейским СМИ, в социальной сети появилось сообщение о том, что 19 октября в одной из частей на обед солдатам выдали соус карри, срок годности которого истек три месяца назад.

Кроме того, к посту была прикреплена фотография «странных» яиц, которые давали военнослужащим 11 октября. На вопрос солдата: почему яйца побиты и имеют серый оттенок, сотрудники кухни сослались на нарушения технологии приготовления пищи.

Позднее представители военных кругов выступили с заявлением о том, что просроченный соус карри и яйца были заменены на другие блюда после того, как была обнаружена проблема.

По их словам, никто из военнослужащих не употреблял в пищу просроченные или испорченные продукты питания.

Представители военных кругов также обещали провести тщательную проверку мест общественного питания солдат.

(сс) 대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces Солдат армии Южной Кореи

«Очень похоже на правду. Закупают некачественные продукты, чтобы сэкономить, а потом кормят этим солдат», — пишет skhc***.

«Коррупция в военных кругах должна быть искоренена!» — призывает them***.

«Солдатов кормят хуже, чем в тюрьме! Вся армия прогнила. Неудивительно, что никто не хочет идти в армию», — возмущается rabb***.

«Необходимо срочно наказать виновников!» — призывает yoon***.

«Чем вы кормите военнослужащих? Экономите на всем и беспокоитесь лишь о том, как бы побыстрее набить свои карманы», — негодует thgo***.

«Если бы у вояк отбирали телефоны, то мы бы не узнали об этом», — пишет hsj0***.

«Интересно, если у власти встанет новый президент, ситуация сохранится или изменится?» — интересуется heyj***.

«Что вы думаете, зимой ситуация ещё страшнее», — отмечает suky***.

(сс) 대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces Военнослужащие армии Южной Кореи

«Проблема никуда не денется, пока не полетят головы высших руководителей», — пишет sara***.

«Ещё одна причина не отправлять сына в армию. Что сейчас, что 30 лет назад… в армии ничего не изменилось», — пишет love***.

«Я бы даже не стал кормить заключенных просрочкой…» — отмечает 1201***.

«Необходимо объединить офицерскую и солдатскую столовые!» — призывает push***.

«Я служил в армии, когда у власти была Пак Кын Хе. Ничего подобного у нас в части не было», — отмечает dudt***.

«Неужели весь оборонный бюджет идет только на закупку истребителей и зарплаты высокопоставленным лицам?» — интересуется penn***.

«Это лишнее доказательство того, что армия коррумпирована!» — отмечает kyka***.