«Хуже, чем в тюрьме!» — в Южной Корее обсудили качество питания в армии
В Сети жители Южной Кореи обсудили просроченные продукты питания, которыми кормят солдат в армии.
Согласно южнокорейским СМИ, в социальной сети появилось сообщение о том, что 19 октября в одной из частей на обед солдатам выдали соус карри, срок годности которого истек три месяца назад.
Кроме того, к посту была прикреплена фотография «странных» яиц, которые давали военнослужащим 11 октября. На вопрос солдата: почему яйца побиты и имеют серый оттенок, сотрудники кухни сослались на нарушения технологии приготовления пищи.
Позднее представители военных кругов выступили с заявлением о том, что просроченный соус карри и яйца были заменены на другие блюда после того, как была обнаружена проблема.
По их словам, никто из военнослужащих не употреблял в пищу просроченные или испорченные продукты питания.
Представители военных кругов также обещали провести тщательную проверку мест общественного питания солдат.
«Очень похоже на правду. Закупают некачественные продукты, чтобы сэкономить, а потом кормят этим солдат», — пишет skhc***.
«Коррупция в военных кругах должна быть искоренена!» — призывает them***.
«Солдатов кормят хуже, чем в тюрьме! Вся армия прогнила. Неудивительно, что никто не хочет идти в армию», — возмущается rabb***.
«Необходимо срочно наказать виновников!» — призывает yoon***.
«Чем вы кормите военнослужащих? Экономите на всем и беспокоитесь лишь о том, как бы побыстрее набить свои карманы», — негодует thgo***.
«Если бы у вояк отбирали телефоны, то мы бы не узнали об этом», — пишет hsj0***.
«Интересно, если у власти встанет новый президент, ситуация сохранится или изменится?» — интересуется heyj***.
«Что вы думаете, зимой ситуация ещё страшнее», — отмечает suky***.
«Проблема никуда не денется, пока не полетят головы высших руководителей», — пишет sara***.
«Ещё одна причина не отправлять сына в армию. Что сейчас, что 30 лет назад… в армии ничего не изменилось», — пишет love***.
«Я бы даже не стал кормить заключенных просрочкой…» — отмечает 1201***.
«Необходимо объединить офицерскую и солдатскую столовые!» — призывает push***.
«Я служил в армии, когда у власти была Пак Кын Хе. Ничего подобного у нас в части не было», — отмечает dudt***.
«Неужели весь оборонный бюджет идет только на закупку истребителей и зарплаты высокопоставленным лицам?» — интересуется penn***.
«Это лишнее доказательство того, что армия коррумпирована!» — отмечает kyka***.