Глава Башкирии Радий Хабироввнес очередные изменения в указ о повышенной готовности, согласно которым в республике с 25 октября текущего года совершеннолетние жители смогут посещать розничные рынки (за исключением специализированных и сельскохозяйственных продовольственных рынков) лишь при наличии сертификата о прохождении вакцинации от COVID-19 или справки о перенесенном в течение шести месяцев ковиде.

Оноре Домье. Восстание (фрагмент). 1860

Некоторые жители уверены, что «Хабиров сам себе такими выпадами рейтинг роняет на ноль, народ зла не помнит, он его записывает! Позор такому главе республики!» И с этим комментарием в социальной сети согласились десятки пользователей.

Кто-то напомнил, что предприниматели несут огромные убытки из-за этих указов, а среди них есть и высокопоставленные чиновники, «так, что Хабиров рубит руку, которая его и кормит». При этом некоторые жители считают, что «высокопоставленные чиновники уже себе нагребли денег, им хватит надолго».

Более 150 жителей одобрили комментарий о том, что «людям все равно на все эти торговые центры. Они принципиально теперь не пойдут туда, деньги будут целее».

Отказаться от посещения торговых центров намерены также и вакцинированные жители: «Вот трагедия! Да плевать на эти ТЦ. Можно ведь абсолютно обойтись без них. Пусть я и с сертификатом, но с удовольствием поддержу основную массу и ни ногой туда. Ходим туда от делать нечего… Будем теперь выезжать на природу».

При этом на оперативном совещании Хабиров признался, что «был в торговых центрах, спрашиваю, как у вас дела. Мне отвечают, в четыре раза падение по проходимости».

Kremlin.ru Глава Башкирии Радий Хабиров

Жители предложили главе региона ознакомиться с Конституцией России: «Пусть Хабиров Конституцию почитает на досуге», «Может, Конституцию почитать ему? Или он не знает, что это такое? Аусвайс, куэр код, маска! Что ещё придумаешь?»

Пользователи недоумевают, куда смотрят правоохранительные органы: «В Конституции всё чётко и ясно написано. Вот мне интересно, куда смотрит доблестная прокуратура».

Кто-то из жителей предложил продавцам начать продавать товары через интернет: «Интернет для чего? Продавцы, размещайте объявления, привозите товары, кому какие нужно. Космические арендные платы не надо платить, как говорится, из рук в руки по адресам. Чуть подешевле, но продастся».

В очередной раз жители обратили внимание на непоследовательность действий власти: «Я в шоке, что же летом-то не было, когда в Башкирию приезжали тысячи гостей? А как стали делать прививки, то всё, караул, смертность, больницы переполнены. Вас это не напрягает?» — возмущаются они.

Кто-то вспомнил о подвиге советских солдат, которые ценой своей жизни завоевали социальные свободы для будущих поколений: «Обидно за наших дедов, которые жизнью рисковали, а многие и погибли, защищая свою родину, а сейчас такой беспредел творится».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Торговый центр

«Наше государство государством не назовёшь, это уже как фашисты, только которые убивают народ своей вакцинацией!» — пишут жители.

«За все время существования врачи не нашли вакцины от рака, ВИЧ, сифилиса, гепатита, туберкулеза, даже от гриппа и ОРЗ. Каждый привитый от гриппа все равно гриппует каждую весну и осень, а лечимся от новомодной болезни также арбидолом и другими лекарствами от простуды. Вам не кажется, что под вакциной кроется не оздоровление, а что-то очень страшное. Ведь сейчас важно не наше здоровье, важен QR-код!» — отмечают они.

Кто-то предположил, что глава Башкирии сам ничего не решает, а лишь выполняет чьи-то распоряжения: «Можно подумать, Хабиров что-то решает. Что сказали, то и делает. Как и в других городах. С торговыми центрами и магазинами тема вообще неактуальна почти, всё домой привозят», «Наш Хабиров просто пешка в чьих-то руках», — отмечают жители.

Жители обратили внимание, что на всех встречах глава республики находится без маски. В связи с этим у жителей возникают вопросы, почему Хабиров сам не соблюдает свои же требования: «Так вот кто заразу, без маски, разносит», «На всех мероприятиях без маски», «А я одна нахожусь в кабинете и меня заставляют надевать маску! Это же бред полный! Радий Фаритович, находясь один в своем кабинете, тоже сидит весь день в маске?!»

Они отмечают, что «У Хабирова совсем крышу снесло, как прихвостень хозяев, зато сам живёт на широкую ногу, то без маски, то пляшет, тьфу, противно».

Вакцинация против коронавируса в Башкирии. pravitelstvorb.ru

Кто-то предположил, что ужесточение ограничений ни к чему хорошему не приведет: «Народ устал уже от всего этого», «Давно пора их на место ставить».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что предприниматель из Уфы попросила главу Башкирии Радия Хабирова отменить ограничения в торговых центрах республики для непривитых жителей.

«Мы сидим по нулям, народа нет, и, соответственно, торговли. Аренду никто не отменяет, а ограничения во всей красе. Почему мы, предприниматели, должны решать проблемы с вакцинированием за наш счёт? Мои дети должны быть сыты и одеты, и им не понять, почему у мамы не стало средств на покупку еды и одежды», — сообщила в своем обращении женщина.