Заявление доцента кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Марии Долговой о том, что в ближайшее время цены на яблоки, стройматериалы и туристические услуги не должны увеличиться, а может быть, даже и уменьшатся, но стоимость электронных гаджетов будет расти в связи с сокращением объёмов выпуска, вызвало обсуждение в интернете. Граждане оставили свои комментарии 20 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бедность

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"Это такая шутка? «Цены, которые не вырастут» — мечта каждого гражданина России. Это какой-то сладкий сон», — пишет Геннадий Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что ещё большего роста цен, к примеру, на строительные материалы наши граждане просто не переживут — и стройки по всей стране просто встанут. Тем не менее люди не верят, что цены на эти товары полезут вниз, потому что такое явление в нашей стране встречается очень редко.

«Логично, на стройматериалы ценам просто уже расти некуда. Если их поднять ещё, то все стройки в России остановятся», — считает Дмитрий З.

Дарья Драй ИА REGNUM Стройка

Некоторые комментаторы отмечают, что нет ничего удивительного в росте цен на электронику, потому что дефицит производственных сил из-за пандемии коронавируса продолжается уже практически два года.

«Думаю, сейчас очень много дефицита электроники по всему миру, и именно на нее цены вырастут сильнее всего, поэтому лучше брать всё сейчас, чем потом и намного дороже, так как рынок из-за дефицита предложения будет повышать цены», — предполагает Олеся З.

«Учитывая те нюансы, которые происходят на рынке микрочипов и видеокарт — повышение цен на гаджеты и всю электронику — вполне закономерное явление. Только непонятно, что случилось с рынком стройматериалов, где цены подскочили в три раза. Там-то откуда дефицит?» — задаётся вопросом Вероника Б.

Часть людей считает, что купить продукты — куда важнее, нежели приобрести себе очередной гаджет. Поэтому правительство должно озаботиться тем, чтобы граждане могли себе позволить качественную и недорогую еду, пишут комментаторы.

«Мне кажется, можно обойтись без того же нового телефона. И лучше купить продукты первой важности на эти деньги. Благо, благодаря действиям властей, сейчас можно купить довольно много продуктов за не такую большую цену, которая была полгода назад, особенно учитывая инфляцию», — указал Евгений П.

«Некоторые никак не могут понять, что цены растут не потому, что того просто-напросто захотели власти. Они тоже не в восторге, что такое приходится делать. Рост цен — это абсолютно нормальный процесс для каждой страны», — пишет Изабелла Б.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Что-то пошло не так. Покупатели изучают чек

Ряд пользователей указывает на то, что власти много чего обещали ранее, но почему-то слово своё не держат, поэтому не стоит ждать, что такие прогнозы обязательно сбудутся.

«Я помню, кто-то сказал, что возраст пенсионный в России не поднимет! Соответственно, все остальные тоже теперь могут безнаказанно врать как угодно», — поделился своим мнением Анатолий Б.

«Давайте так: если вырастут цены всё-таки, то с теми, кто языком трепал, поступим по старой доброй «сталинской традиции» — поставим к стенке! Только так будет порядок, только так чиновники начнут отвечать за свои слова», — написал Иван П.

Напомним, 20 октября доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова заявила агентству «Прайм» о том, что в ближайшее время цены на яблоки, стройматериалы и туристические услуги не должны увеличиться, а может быть, даже и уменьшатся, но стоимость электронных гаджетов будет расти в связи с сокращением объёмов выпуска.