



Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

SADAT является одной из организаций Турции, вызывающих наибольший интерес в течение последних нескольких лет.

Несмотря на то, что SADAT была создана в 2003 году, а Турция узнала о ней не понаслышке во время гражданской войны в Сирии, на самом деле она является базирующейся в Турции международной компанией по предоставлению услуг в области обороны и консалтинга. Известная в широких массах как принадлежащее Эрдогану частное подразделение особого назначения SADAT представляется схожей с формированием Blackwater, о котором узнал весь мир после войны в Ираке. Седат Пекер, вернувший на повестку дня вопрос о SADAT, привлек внимание общественности своими недавними признаниями. Напомним, что Седат Пекер является лидером организованной преступной группировки, осуществивший совместно с правительством ПСР многочисленные секретные операции особого назначения. Пекер, которому удалось бежать из страны, в настоящее время проживает в Дубае и проводит многочисленные разоблачения. В мае этого года в ходе видеотрансляции на YouTube он отметил следующее: «После задержания фур, принадлежащих MİT (Национальной разведывательной организации), мы отправили туда, туркменам в Байырбуджак, дроны, одежду, а также снаряжение — от радиоприемников до бронежилетов — в достаточном для всех бойцов количестве. Там мы также переговорили с нашим приятелем, через которого осуществляется связь с правительством, и он сообщил куда требуется. Затем нам со стороны правительства сообщили, что «мы дадим дополнительные фуры». Мы ответили, что хорошо, но поняли, что внутри этих фур находится оружие… Все это было организовано SADAT. И отправлялось на мое имя. Без оформления, без регистрации, поставлялось напрямую».

Пекер сделал новые заявления и назвал несколько имен. Эти заявления опроверг учредитель SADAT, в тот период занимавший пост главного советника президента Реджепа Тайипа Эрдогана, бывший военный Аднан Танрыверди, заявив, что он никак не контактировал с Пекером. Однако в социальных сетях стали обсуждать его новые заявления, и все начали делиться имеющейся у них информацией.

Цитата из видео на YouTube Седат Пекер

Ниже предоставлена последняя информация о SADAT, опубликованная лидером организованной преступной группировки Седатом Пекером в его учетной записи в Twitter:

Седат Пекер

@sedat_peker: Дело SADAT важнее всех других дел. Потому что в этой структуре состоят люди, которые были и будут исполнителями самых грязных дел, запланированных для совершения в стране. Господа журналисты, если вы создадите необходимую повестку дня, то сможете нейтрализовать некоторых лиц, имеющих скрытые мотивы, так же как можно обездвижить кролика, посветив в его глаза фонариком.

@sedat_peker: Ни одна структура, являющаяся предметом постоянного обсуждения в обществе, не сможет решиться на совершение чего-то вроде нераскрытого убийства или посеять хаос (Дорогие братья, поверьте мне, я говорю, исходя из своего опыта). После моих разоблачений …

@sedat_peker: … и учредитель SADAT Аднан Танрыверди, и Невзат Тархан выступили с заявлениями, чтобы доказать, что они не действовали организованно. Говорят, что Невзат Тархан не имеет никакого отношения к SADAT, что они просто друзья. Документы, которые я опубликовал в приложении, представляют собой официальную выписку, свидетельствующую о том, что Невзат Тархан является акционером SADAT.

@sedat_peker: … Операции SADAT в Сирии, о которых я рассказал, были проведены в эпоху «нулевых» на территориях, контролируемых ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии. Знаю, вам интересно узнать о главном сутенере из моих предыдущих рассказов. Эти рассказы о сутенере, конечно, намного веселее. Однако тема о SADAT, которую я затронул сейчас, это очень серьезная тема. Вы сможете отследить присутствие этой структуры везде, где царит смятение или террор.

@sedat_peker: Вы сможете найти их связи с радикальными исламскими террористическими группировками в Идлибе, если немного исследуете эту тему. Повторюсь, вы должны серьезно отнестись к этому вопросу. Нельзя отступать. Мы увидим, что структура под названием SADAT также участвует в организационной деятельности с некоторыми религиозными общинами и органами СМИ в Турции.

Freedom House Боевик

Офицер в отставке Тюрк Башкан публикует следующий комментарий:

@TurkSavun: Если бы Седат Пекер не раскрыл информацию о SADAT, то, возможно, сейчас нас могли бы втянуть в досрочные выборы, как в 2015 году. Близкие к правительству параллельные структуры, как, например, SADAT, TÜGVA, Общество распространения знания, являются врагами Турецкой Республики.

DW Türkçe опубликовала новостное сообщение о заявлениях Седата Пекера, приложив документы:

@dw_turkce: Судебная система не проводит серьезного расследования в отношении обвинений в адрес SADAT, которые вновь вышли на первый план после заявлений Седата Пекера о «проливании рек крови». Так что же это за структура САДАТ и в чем ее обвиняют? (в продолжении предоставляются все документы).