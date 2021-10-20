Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз привлек к себе повышенное внимание, раскритиковав текущую структуру Совета Безопасности ООН. Выступая в парламенте Анголы, он заявил, что «судьба человечества не может и не должна быть отдана на милость горстке стран, победивших во Второй мировой войне», и что «сегодняшний мир меняется практически во всех сферах жизни, поэтому не стоит полагать, что архитектура глобальной безопасности может оставаться прежней». По его словам, «Турция ведёт борьбу с «несправедливостью» политической системы мира, которая установилась после завершения Второй мировой войны». При этом он сообщил о наличии плана «загнать в угол» пятёрку постоянных членов Совета Безопасности, чтобы добиться расширения прав других членов этого международного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Кстати, это уже не первая атака лидера Турции против главной международной организации. Еще в 2018 году Эрдоган начал на ООН наступление, подвергнув сомнению систему поддержания и укрепления международного мира и безопасности, сложившуюся по итогам Второй мировой войны и утвержденную в 1945 году конференцией в Сан-Франциско. Это выглядело странно, хотя бы потому, что Турция попала в список учредителей ООН исключительно по протекции британского премьер-министра Уинстона Черчилля. Ее роль в событиях 1939−1945 годов была, мягко говоря, неприглядной. Подобно известным дамам «с пониженной социальной ответственностью», Турция до последнего выбирала, к кому выгоднее присоединиться, отмобилизовав на советской границе миллионную армию и готовясь выступить на стороне Гитлера, если падёт Москва, а затем — Сталинград. Президент Турции Исмет Инёню разорвал все отношения с фашистской Германией только 23 февраля 1945 года, и ни один турецкий солдат до конца войны так и не принял в ней участие, а объявление войны Германии и Японии было пустой формальностью. Произошло это за неделю до истечения срока ультиматума, согласно которому к участию в создании ООН допускались только страны, объявившие Германии войну до 1 марта. Вспоминать об этом Эрдоган сейчас не пожелал, но громче всех стал заявлять о необходимости слома реалий, сложившиеся по итогам Второй мировой войны и зафиксированных в Уставе ООН, созданной по её итогам державами-победительницами. Тогда эксперты утверждали, что обнародованные Эрдоганом инициативы — «не являются его собственными», что он «выступил лишь рупором вполне определённых геополитических игроков, рассматривающих ООН как основу для создания надгосударственной транснациональной системы управления создаваемого ими «глобального мира». Но детали такого «заговора» так и не были преданы гласности. Таковой остается ситуация и до сих пор, хотя известен общий замысел: превратить ООН и Совет Безопасности по структуре и характеру деятельности в нечто противоположное тому, что создавали в 1945 году державы-победительницы.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

Во что именно? В декабре 2004 года свет увидел доклад группы высокого уровня «по угрозам, вызовам и переменам», созданной распоряжением генсека ООН. Название документа — «Более безопасный мир: наша общая ответственность» (документ ООН A/59/565). Множество вопросов «нового» глобального мироустройства, что в нём поднимаются, включают и вопрос реформирования Совета Безопасности ООН. Пересказ всегда хуже оригинала, поэтому дадим слово первоисточнику. Четвертый раздел доклада посвящен «новой ООН для XXI века». Касательно Совета Безопасности говорится следующее:

«Пяти постоянным членам было дано право вето, но от них также ожидали, что они будут нести дополнительное бремя в обеспечении глобальной безопасности… С тех пор как был создан Совет, угрозы и вызовы международному миру и безопасности изменились, так же как и распределение силы между членами Организации. Однако Совет Безопасности меняется медленно. Решения не могут осуществляться лишь членами Совета Безопасности, а требуют широкого военного, финансового и политического участия других государств. …Финансовый и военный вклад некоторых из пяти постоянных членов Совета в ООН является скромным по сравнению с их особым статусом, и часто непостоянные члены Совета не могут внести необходимый вклад в работу Организации, как это предусмотрено Уставом. Даже помимо использования формального вето, способность пяти постоянных членов не допускать включения наиважнейших вопросов мира и безопасности в повестку дня Совета Безопасности еще больше подрывает доверие к работе этого органа…».

Что предлагается взамен существующего порядка? Стратегически — пересмотр концепции формирования Совбеза. Поскольку «распределение силы» изменилось, а «силой», добавим, с некоторых пор стала считаться финансовая мощь, группа, созданная генсеком ООН, предлагает поставить во главу угла переформатирования Совета критерии финансовых вливаний в ООН и поставки живой силы для миротворческих операций. Больше платишь денег в ооновский бюджет и больше «пушечного мяса» поставляешь — и ты «в дамках». Всё было подогнано под интересы Запада и под дефицит возможностей постсоветской России. Ну, а с точки зрения тактики отказ от принципа участия в Совбезе победителей во Второй мировой войне, поскольку «природа не терпит пустоты», требует другого принципа. И не секрет, что в само создание ООН и ее главных органов был внедрен регионализм: представительство от определенных региональных групп. Что это такое? Многие слышали про региональные экономические комиссии (РЭК), наиболее известная из которых — Европейская (ЕЭК). Всего их пять, и все они на правах «региональных правительств» входят в третий по значимости главный орган ООН — Экономический и социальный совет. «Реформаторы» из числа авторов доклада (Россию в этой группе представлял Евгений Примаков) высказались, с одной стороны, за сохранение нынешнего состава Совбеза в части, касающейся постоянных членов с правом вето, но за его расширение новыми участниками без права вето, с другой. Осуществляться всё это должно было на основе регионального представительства, в рамках которого наша страна, сохраняя место постоянного члена Совбеза, делегировалась туда не по итогам войны, а от европейской региональной группы.

Kremlin.ru Совет безопасности ООН

Что здесь понятно? Во-первых, курс руководства ООН после распада СССР на пересмотр итогов Второй мировой войны. Разумеется, в пользу сателлитов США, что позволило бы изменить баланс, достигнутый в Совбезе постоянным представительством США, Великобритании и Франции с одной стороны и России с Китаем с другой. Во-вторых, сформировав Совет на новых принципах, новая ООН — а это оказалась бы действительно новая организация, — очень быстро продолжила бы пересмотр «устоев» в сторону изгнания из Совбеза и лишения права вето стран и режимов, неугодных Западу, прежде всего российского. На это и был расчет, который вполне мог бы оправдаться, если бы организаторы не получили сразу двух «черных лебедей» — впечатляющего подъема Китая и решительного сближения Пекина и Москвы с их всё более тесной координацией в международных вопросах. По мере становления и развития ШОС, итоговые декларации ежегодных саммитов Совета глав государств этой организации стали неизменно включать пункт о «преждевременности» и «недопустимости» торопливых действий по реформированию Совбеза. Ситуацию в ШОС не изменило и присоединение Индии, одного из главных лоббистов, рассчитывающего на собственное постоянное членство. Россия и Китай Индию переубедили. В-третьих, у реформирования Совбеза были прописаны конечные сроки. И снова цитата:

«Группа придерживалась твердого мнения, согласно которому никакое изменение в составе Совета Безопасности не должно рассматриваться как постоянное или неоспоримое в будущем. Поэтому в 2020 году должен быть проведен пересмотр состава Совета Безопасности…» (ст. 255).

Для чего? Это уже в-четвертых, снова цитата, красноречивее некуда.

«Мы не видим никакого практического способа изменить существующие полномочия вето членов Совета Безопасности. Однако в целом институт вето имеет анахронический характер, непригодный в условиях всё более демократической эпохи, и мы настоятельно призываем к тому, чтобы его использование ограничивалось вопросами, в которых жизненно важные интересы действительно находятся под угрозой. Мы также просим постоянных членов в их индивидуальном качестве обязаться воздерживаться от использования вето в случаях геноцида и крупномасштабных нарушений прав человека… Мы предлагаем внедрить систему «индикативного голосования», в рамках которой члены Совета Безопасности могут потребовать публичного указания позиций по предлагаемым мерам» (ст. 256−257).

Организаторы и вдохновители этой ревизии роли и места России в современном мире споткнулись там, где меньше всего ожидали. Упомянутый подъем Китая, сопровождавшийся резким расширением его взносов в бюджет и миротворческие миссии ООН, спутал им все карты. Минул 2020 год, но всё осталось по-прежнему, и о реформировании Совета Безопасности ООН уже почти никто не вспоминает. Тема отыграна и забыта, по крайней мере до изменения расстановки сил. Если бы не нынешние заявления Эрдогана, никто бы о ней даже не вспомнил. Понятно, что в своем стремлении поменять Совбез Эрдоган не одинок, подобные предложения не раз звучали со стороны Бразилии, Индии, Японии и ряда других государств. Турция прежде всего нацелена на то, чтобы получить и закрепить за собой статус мировой державы через новое членство в Совбезе ООН. В 2018 году всё тот же Эрдоган говорил, что Совбез сможет действовать справедливо только при расширении числа постоянных членов. Но президент Турции — не лидер мирового масштаба, в лучшем случае он глава страны, которая стремится получить статус региональной державы. Это — первое. Второе: Турция пытается закрепить свое положение в ООН в качестве главного лидера всего исламского мира. Для достижения этой цели она заигрывает с развивающимися государствами, которые заинтересованы в том, чтобы отменить право вето, заигрывает с африканскими странами. По словам Эрдогана, его страна отвергает «западный ориенталистский подход», например, в Африке. Сегодня Турция расширила сферу своего влияния с помощью «мягкой силы». Стамбул сегодня стал тем, чем был на протяжении веков: культурным и экономическим центром влияния, действующим далеко за пределами Турции — даже в российских мусульманских регионах. Турция, повернувшаяся к своим истокам, снова желает стать важной политической силой, особенно в тюркском мире. Далее: игра, которую ведёт Эрдоган, может снабдить его важным политическим оружием, благодаря которому он может представить себя внутри Турции в качестве незаменимого президента. В 2023 году состоятся президентские выборы, и глава Турции знаком с опросами, которые показывают, что ему грозит поражение. Так что не случайно Эрдоган поднимает тему реформы Совбеза практически на всех международных саммитах. В Турции это так и называют: «Мир больше пяти». До этого был лозунг Ататюрка: «Мир на родине, мир во всём мире».

Минобороны Турции ВС Турции в Сирии

Но есть и еще один важный момент. В начале декабря в Вашингтоне пройдет «саммит демократий», созываемый Джо Байденом во исполнение предвыборных обязательств. Совершенно очевидно, что ни Россия, ни Китай приглашения на него не получат. Между тем не секрет, что отчаявшись добиться реформы Совбеза и забрать у России, а теперь и у Китая «ненавистное» право вето, американское руководство берет курс на размывание ведущей роли ООН. Имеется достаточно аргументов, позволяющих рассматривать намечающуюся «лигу демократий» созданием «глобального двоевластия», размывающего ведущую роль ООН в мире. И разделяющего этот мир пополам, ведь мировая система без России и Китая — это мировая система против России и Китая, это очевидно. Подобно тому, как изворачивалась Турция, предавая своих фашистских «патронов» во Второй мировой войне, чтобы не оказаться на задворках послевоенной мировой политики, так и Эрдоган сегодня из одежды выпрыгивает, чтобы в условиях перманентной фронды с Европой и даже с США остаться на плаву при любых раскладах и перспективах. Вот и поднят им заведомо проигрышный, не имеющий шансов на практическую реализацию вопрос, давно списанный в утиль и вычеркнутый из мировой повестки. «Главное — прокукарекать, а там хоть не рассветай», — гласит русская народная пословица. Вот Эрдоган, прекрасно понимающий строго нулевую ценность этой своей инициативы, и «кукарекает», в расчете на то, что «рассветет» совсем в другом месте и при иных обстоятельствах. Выступая против солидарной позиции России и Китая о сохранении в Совбезе нынешнего статус-кво, турецкий президент, уподобляясь киплинговскому Табаки, буквально заглядывает в рот американцам, рассчитывая, что в благодарность за показушную лояльность они его от вашингтонского саммита «лиги демократий» не отцепят.

Ну, что ж, как говорится, надежды юношей питают.