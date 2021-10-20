Жители Новосибирской области в соцсети обсудили предложение вице-премьера Татьяны Голиковой ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Судя по настроению и тону в комментариях, большинство новосибирцев не готовы отдыхать так скоро и так долго.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИЗОляция

«Это те «нерабочие дни», в которые не работает только часть бюджетников? Знаем. Проходили. Смешно», — отметил подписчик Новосибирской службы эвакуации «АСТ» в социальной сети «ВКонтакте» Ян Александров.

В то же время Владимир Шахов поинтересовался: «Почему придумали уколы для здоровых, а не лекарство для больных?»

Ранее в регионе от коронавируса начали прививать сотрудников организаций, подлежащих обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям, а в минздраве заявили, что новосибирские медики «готовы выезжать в любые экзотические места».

«Зачем строить. В Новосибирске поставили надувной госпиталь. Пандемия типа закончится, и сдуют», — иронизирует Анжелика Бузикова.

Отметим, что днём ранее региональное правительство сообщило о том, что в Новосибирской области появился первый многофункциональный мобильный госпиталь. На его покупку областной бюджет выделил более 12 млн рублей.

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Zdrav.nso.ru Первый мобильный медицинский комплекс в Новосибирской области

А Игорь Игорянов поинтересовался, «почему столько голосов за «нет»?» На что получил ответ от Андрея Классного:«Да потому, что работадателям никто это не оплатит, и они никого не отпустят. Как и было год назад, только повод для красивой новости».

«Вот сами пускай и отдыхают сколько хотят, а люди пускай работают по своему графику», — считает Сергей Чернов.

«А вирус-то в курсе, что он по выходным не размножается?» — спросил Макс Шуплецов.

Отметим, что за прошедшие выходные, 16 и 17 октября, в Новосибирской области было выявлено почти 500 новых случаев заражения коронавирусом (491 случай).

«Она будет платить за кредиты, квартиру, детский сад, налоги (которые до 1 декабря надо оплатить)? Работодатель явно оплачивать непонятные каникулы не будет. Детей на зиму одеть надо… С ума посходили…» — высказала своё мнение Ольга Ляшенко.

При этом Новосибирскстат сообщил, что всентябре 2021 года цены на потребительском рынке Новосибирскойобластипо сравнению савгустом 2021 года повысились на0,3%, в том численапродовольственныеи непродовольственныетовары на 0,6%. Цены науслугиснизились на1, 1%.

Zdrav.nso.ru Инфекционный госпиталь в Кольцово (Новосибирская область)

Виталий Семякин, в свою очередь, предположил, что нерабочие и выходные — «это очень интересный трюк, когда вроде надо радоваться, но при этом идти и работать».

«Никогда новогодние праздники не наступали так рано. Ещё и снега нет», — добавил позитива Олег Воробьев.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом 19 октября вице-премьер Татьяна Голикова предложила сделать в этом году в России выходными дни с 30 октября по 7 ноября.

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