Вокруг космодрома «Восточный» в Приамурье, строительство которого уже ассоциируется с многомиллиардными хищениями, снова разворачивается скандал. Как стало известно, глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин «устроил разнос» руководителю Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Руслану Мухамеджанову, выразив недовольство ходом строительства. Ходят слухи, что статус генподрядчика подведомственный госкорпорации центр может и вовсе потерять. Подробности о том, что происходит в ЦЭНКИ, — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

Напомним, ещё в 2019 году Владимир Путин во время правительственного совещания раскритиковал ситуацию на «Восточном». Президент РФ тогда сообщил, что там «воруют сотнями миллионов». Сумму украденных средств тогда называли на уровне 11 млрд рублей, а число уголовных дел уже тогда достигло 128. Сложилось впечатление, что в крупном проекте, куда вливаются миллиарды бюджетных рублей, «мёдом намазано» для разномастных нечистоплотных граждан.

19 октября 2021 года СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что Рогозин на совещании, на котором оценивалась деятельность ЦЭНКИ, устроил разнос главе центра Руслану Мухамеджанову. Глава Роскосмоса остался недоволен ходом строительства на космодроме «Восточный». ТАСС сообщает, что хоть ЦЭНКИ и оставляют генподрядчиком первой очереди, но дано поручение сформировать «дееспособную команду специалистов и осуществлять ею прямое руководство». А вот если новая команда не справится, то, вероятно, будет поднят вопрос о смене генерального подрядчика.

Следом за сообщением «о разносе» в ЦЭНКИ пришли тревожные вести об интересе к одному из топ-менеджеров со стороны правоохранительных органов.

Kremlin.ru Пуск ракеты с космодрома «Восточный»

О ЦЭНКИ

ЦЭНКИ — оператор гражданских космодромов России — ранее имел статус госпредприятия. Акционерное общество было создано путём реорганизации ФГУП на основании распоряжения об условиях приватизации управления Росимущества в Москве от 6 декабря 2019 года № 77−1283-р.

2020 год для ЦЭНКИ выдался не особо успешным. Несмотря на выручку в размере 32 426 586 000 рублей, был зафиксирован чистый убыток в размере 218,349 млн рублей.

«Базовый убыток на акцию составил за отчетный период 12,61 рубля, — отмечается в отчётности за 2020 год. — Одним из факторов, повлиявших на сложившийся финансовый результат, является недополученная выручка в размере около 5 млрд рублей в отчетном периоде. Перенос пусков КА и невыполнение международных контрактов произошли из-за эпидемиологической ситуации в мире, связанной с новым вирусом COVID-19».

(сс) Oroblanco-ru Здание ЦЭНКИ на Ткацкой улице в Москве

Хотя центр и сменил статус ФГУП на АО, его всё ещё питает «бюджетный ручеек». Да и как питает! За период с 30 января по 31 декабря 2020 года ЦЭНКИ было получено 8 145 260 000 рублей бюджетных средств — «на текущие расходы». Среди прочих поступлений — госсубсидии на содержание объектов наземно-космической инфраструктуры космодрома Байконур и компенсацию расходов по страхованию пусков космических аппаратов.

Между тем уже с 2023 года в ЦЭНКИ прогнозируют получение чистой прибыли в размере 1,195 млрд рублей.

Дела судебные

В арбитражах России на сегодня имеются многочисленные финансовые иски, адресованные ЦЭНКИ и его филиалам, в том числе и от Роскосмоса. Так, 1 ноября 2021 года арбитраж Москвы рассмотрит иск госкорпорации «о взыскании пени в размере 24 724 223 руб. 56 коп. за нарушение срока исполнения обязательства по этапу №1 государственного контракта от 21.10.2016 года №924 — С391/16/165 на выполнение работ по государственному оборонительному заказу», а 11 ноября — «о взыскании 5 455 986,48 руб. пени за нарушение срока исполнения обязательства по этапу №3 государственного контракта от 21.05.2019 года №924-С695/19/41».

Полина Волхова ИА REGNUM Московский арбитражный суд

Есть претензии и управления Росимущества Подмосковья, которые планируется рассмотреть 29 ноября. Речь идёт о более чем 13 млн рублей долга и пени за аренду, а также к ЦЭНКИ выставлено требование «вернуть арендованное имущество в установленном порядке истцу». Детали пока не сообщались.

Что же касается интереса правоохранительных органов, то, по сообщению РИА Новости, он связан со строительством жилкомплекса, объектов социального и культурно-бытового обеспечения на территории космодрома «Восточный».

Такой контракт у ЦЭНКИ действительно есть. Он подписан на сумму 2 945 660 000 рублей, а сумма предварительных платежей, включая авансы, по нему составила 1 472 830 000 рублей. Официально факт возбуждения уголовного дела пока никто не подтверждал.