Заявление Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ, который ответил на слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, заявившего, что судьбы мира не должна решать «горстка» победителей во Второй мировой войне, указав на приверженность России Уставу ООН, вызвало дискуссию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 20 октября в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

«Право победителя никто не отменял. Сильные берут это право себе, а слабые ноют в сторонке. Вопрос вот в чём: неужели Эрдоган возомнил себя столь могучим, чтобы тягаться с лидерами мировой геополитики?» — задаётся вопросом Мара К.

Многие пользователи пришли к выводу, что Эрдоган переходит разумные границы, что может привести его к политическому краху.

«Великодержавность и самовлюблённость Эрдогана скоро совсем его сведут с ума. Сидит и видит себя вершителем судеб мира, а не знает, что он жалок и нищ, на самом деле. Скоро ему придёт конец, если не перестанет «наезжать» на всех вокруг себя», — предполагает Gagik S.

Некоторые комментаторы отмечают, что Турция могла бы стать одной из этих стран-победительниц, но решила помогать нацисткой Германии в её захватнических действиях.

«Какие части тела мешали этому танцору? Турция могла бы быть не в числе сателлитов, а в числе победителей, как и некоторые другие, не в меру «гибкие», но, увы, расклад оказался иной. Теперь нечего лить слёзы и кусать свои локти. Успевать надо было», — считает Игорь А.

Подписание турецко-немецкого договора о дружбе 18 июня 1941 года

«Он не учил историю. Турцию во Вторую мировую могли бы и вовсе захватить, либо СССР, либо англичане. Тогда бы им было бы уже не смешно. Турции нечем было на этот аргумент ответить, и потому они отказались от присоединения к плану Гитлера и потом объявили ему войну, в самом конце войны», — напоминает Виталий Ч.

Часть людей считает, что Эрдоган отчасти прав в том, что мировые лидеры влияют на весь мир, лишая другие страны права на своё мнение.

«Отчасти Эрдоган всё-таки прав. Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН входят в пятёрку лидеров по продажам оружия в мире. Но они несут ответственность за мировую безопасность. Это справедливо?» — интересуется Elcin M.

Ряд пользователей указывает на то, что стремление Кремля решать все мировые вопросы в Организации Объединённых Наций говорит о бессмысленной надежде на возможность договориться. На самом деле, работает лишь один закон — кто сильный, тот и прав, пишут граждане.

«А что толку от этой ООН? Разве что не позволяет устроить ядерную войну между этими странами-победительницами. В остальном мир как горел в огне, так он и продолжает это делать, просто в отдалении от границ тех, кто когда-то внёс существенную роль в разгром гитлеровской Германии», — написал Евгений У.

(сс) Patrick Gruban Зал Генеральной Ассамблеи ООН

Напомним, 19 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, заявившего, что судьбы мира не должна решать «горстка» победителей во Второй мировой войне, указав на приверженность России Уставу ООН. Представитель Кремля также добавил, что президент России недавно предложил постоянным членам Совбеза ООН собраться, чтобы обсудить все вызовы, которые стоят перед человечеством.