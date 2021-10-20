Видео победительницы украинского конкурса «Мисс Украина Вселенная — 2021» Анны Неплях, попросившей в ответ на критику в свой адрес из-за использования русского языка при общении дать возможность самовыражаться так, как ей хочется, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 20 октября в социальной сети Facebook.

Николай Пимоненко. Портрет девушки-украинки (Портрет Марии Нестеренко). 1896

«Вот так! Начинали с майданов против коррупции и ради стремления в Европу, а закончили русофобией и национализмом. Занялись бы лучше своей экономикой, а не приставали к людям, разговаривающим на русском языке», — считает Милена В.

Многие пользователи были крайне удивлены тому, что Неплях получила в свой адрес так много критики за употребление русского языка, что ей даже пришлось ответить. Граждане отмечают, что множество украинцев разговаривают на русском, но почему-то к известным персонам предъявляются какие-то странные требования.

«Проехала на машине через всю Украину в этом сентябре. Везде люди говорили по-русски только. Никакой политики. Все добрые и отзывчивые, даже гаишники, несмотря на тяжёлую жизнь. Так чем провинилась эта девушка, если вы сами в подавляющем количестве разговариваете на русском?» — задаётся вопросом Irena N.

Некоторые комментаторы отмечают, что многие «патриоты» на Украине используют украинский язык для показухи, думая при этом на родном русском.

«Для человека родной язык тот, на котором он думает. Не исключаю, что президент Украины Владимир Зеленский думает на русском, но специально для своего электората разговаривает на украинском», — предполагает Раиса Г.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский

Часть людей считает, что Неплях, хочет она того или нет, стала представителем Украины, а значит, якобы должна разговаривать исключительно на государственном языке.

«Её упрекают не в том, что говорит и пишет по-русски, а за то, что даже анкеты на международный конкурс не в состоянии подать на языке своего государства. С этого всё началось», — отмечает Victor R.

Ряд пользователей указывает на то, что Неплях в полном праве разговаривать на том языке, на каком она хочет, и никто не должен лезть в её личную жизнь.

«Кому какая разница, на каком языке говорит или пишет эта девушка? Что она вам плохого сделала-то? Или она кому-то чем-то обязана? Что за привычка у идиотов лезть в личную жизнь чужого им человека. Отвяньте от девчонки!» — написала Инга К.

Отдельные комментаторы отмечают, что Неплях следовало бы уехать с Украины, иначе негатив в интернете может перерасти в физическое насилие на улице.

Скриншот из Instagram neplyah «Мисс Вселенная Украина» Анна Неплях

«А не пошли бы эти недовольные к чёрту. Как можно предъявлять претензии человеку за то, что он использует тот или иной язык? Это же уму непостижимо! И это в якобы цивилизованной стране, а не в африканской глубинке. Я бы на месте этой девушки сильно задумалась о смене места жительства, иначе её просто затравят соплеменники», — поделилась своим мнением Елена У.

Напомним, 19 октября украинский телеканал ICTV опубликовал видео из Instagram-stories победительницы украинского конкурса «Мисс Украина Вселенная — 2021» Анна Неплях, попросившей в ответ на критику в свой адрес из-за использования русского языка при общении дать возможность самовыражаться так, как ей хочется.