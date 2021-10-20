Заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что экономика России завершила восстановление, а рост ВВП в 2021 году вряд ли составит больше 4,2%, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 20 октября в социальной сети Facebook.

Алексей Колчин ИА REGNUM Флаги России

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«Кто-нибудь знает, на какой планете живут наши власти? Они если и восстановили экономику, то точно не там, где мы все с вами сейчас живём», — считает Игорь Т.

Многие пользователи пришли к выводу, что данное заявление идёт вразрез со всем тем, с чем сталкиваются простые люди в это непростое время. Граждане убеждены, что данные Решетникова неверны, иначе бы мы жили как минимум не хуже, чем два года назад.

«Это уже какая-то параллельная реальность. Люди живут на одной планете, а чиновники на совершенно другой. Мы очень рады, что экономика у Решетникова восстановилась. У меня лично она на полном дне», — написал Илья А.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Решетников

Некоторые комментаторы отмечают, что восстановление экономики России произошло за счёт простых граждан, чьи карманы сильно опустели за время пандемии коронавируса.

«При такой инфляции и на 10% рост экономики скоро насчитают, но вот только выживать всё тяжелее народу приходится. Даже на газ у нас расценки подбросили с 1 октября, и это при таких доходах Газпрома от его продаж за рубеж сейчас», — отмечает Василий М.

Часть людей считает, что на самом деле российская экономика до сих пор находится в опасности и подобные отчёты не помогут убедить население в обратном.

«Это особенности министерского мышления (отчётности). Если сравнивать с 2020 годом, когда ничего не работало, то да, действительно всё восстановилось. Т. е. примерно приблизились к 2019 году. Т. е. «упали — отжались». Но если сравнивать по уровню жизни с 2012—2015, скорее всего, то до того уровня нам ещё как до Луны пешком», — поделился своим мнением Анатолий С.

Kremlin.ru Владимир Путин и Максим Решетников

Ряд пользователей указывает на то, что восстановленная экономика не позволила бы так стремительно расти ценам практически на всё в нашей стране.

«Ага, восстановилась, конечно. На бумаге какие-то сказки нам не расскажут. По факту всё сильно подорожало и ещё подорожает. Промышленные и продуктовые товары дорожают день ото дня, кроме того в несколько раз снизилась доступность покупки жилья. Какое уж тут восстановление», — указывает Oleg L.

Нашлись и те, кто убеждены, что президент России и сам знает, что данное заявление далеко от истины, но почему-то пока не предпринимает резких решений.

«Мне вот сложно понять, для кого оглашают подобные отчёты? Для народа? Так он в магазин каждый день заходит и всё прекрасно своими глазами видит — то, как прекрасно «восстановилась» это экономика. Если же это для президента говорят, то он же не дурак, не первый день на своём месте рабочем сидит, должен понимать, что никто не хочет расстраивать царя», — пишет Иван Е.

Напомним, 18 октября глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил во время выступления на заседании бюджетного комитета Госдумы РФ о том, что экономика России завершила восстановление, а рост ВВП в 2021 году вряд ли составит больше 4,2%.