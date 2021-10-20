Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором он призвал к снижению роли «горстки стран — победителей во Второй мировой войне», вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 19 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

"Побежденные должны молчать в тряпочку. Мир нельзя изменить — всегда прав сильнейший», — считает Виталий Р.

Многие пользователи оказались крайне удивлены услышать подобные изречения из уст президента развитого государства. Граждане убеждены, что если бы Турция хотела иметь достижения стран-победительниц во Второй мировой, то в своё время не стала бы помогать Гитлеру.

«А кто мешал Турции стать победителем во Второй мировой войне? Почему не воевали против Гитлера? Если бы включились в войну с нацистами, быть может, имели бы заслуженное место среди победителей, а так пусть теперь молчат», — указывает Александр П.

Некоторые комментаторы отмечают, что Эрдоган, судя по всему, позабыл, что Турция во Второй мировой войне тоже могла бы быть среди победительниц, прими раньше она решение сражаться против нацистов.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

«Смешно. Турция вступила во Вторую мировую в 1945 на стороне союзников! Эрдогану надо историю подучить, потому что его страна не победитель только лишь из-за своей трусости! Это в Первую мировую Османская империя воевала на стороне немцев, а потом Османской империи не стало и появился жалкий огрызок некогда обширного образования. Сами виноваты, надо было вовремя занимать правильную сторону», — пишет Mikhail M.

Часть людей считает, что такое заявление звучит, как оскорбление, в первую очередь в отношении нашей страны, потерявшей в ходе Второй мировой войны десятки миллионов граждан.

«Вылезло это чудище и что-то изрекло, забыв совершенно уже о том, кто его спас от покушения и государственного переворота. Вот такая вот благодарность от турецкого лидера стране-победительнице во Второй мировой войне», — отмечает Алла Г.

Ряд пользователей указывает на то, что Эрдоган крайне недоволен ограниченной властью, которой располагает его страна, поэтому пытается раздвинуть границы своих возможностей за счёт принижения статуса окружающих стран.

«Страны, которые навязывают всему миру свою демократию, показывая превосходство, на самом деле в эту войну внесли минимум вклада и то, для того чтобы получить прибыль. А Советский Союз, которого, к сожалению, уже нет, и который потерял миллионы граждан, никому не навязывает, как жить. Мало того, Россия защищает государственность и независимость всех стран. А Эрдоган, сочиняя свою ересь, мало что в этом соображает, просто хочет получить ещё больше власти», — уверен Анвар С.

Msb.gov.tr Турецкие солдаты

Отдельные комментаторы отмечают, что Турция явно готовит против России что-то недоброе, поэтому необходимо держать ухо востро и не допустить, чтобы Эрдоган устроил нам проблемы.

«Если кто-то не знает, то Турция всегда и сейчас является страной двуличности! Так же как в 1941 году они помогали немцам, ждали, когда Сталинград падёт, чтобы в итоге завладеть Кавказом! Турция нам не союзник, не надо себя обманывать, они ждут подходящий момент, чтобы ударить в спину!» — поделился своим мнением Само Ф.

Напомним, 19 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал в ходе трансляции в своём Facebook к снижению роли «горстки стран — победителей во Второй мировой войне».