Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что не видит смысла в том, чтобы задавать вопросы руководству Евросоюза о членстве в ЕС, так как если бы членство в ЕС зависело от властей в Брюсселе, Украина была бы в Евросоюзе «ещё вчера», вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 19 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подачки. Зеленский. ЕС

"С таким уровнем коррупции никому оно это недогосударство не нужно. Россия их кормить точно не будет, Америка уже всё чётко объяснила — не будет никакой поддержки. Всё. Конец наступает Киеву и его мечтам о членстве в Евросоюзе», — считает Владимир М.

Многие пользователи пришли к выводу, что Зеленскому следовало бы заниматься внутренними проблемами Украины, восстанавливать экономику, бороться с коррупцией, вместо этого всё это время Киев безрезультатно пытался стать членом Евросоюза.

«Лучше, чем рваться в Евросоюз, восстанавливал бы Украину, думал о своём народе. Давно понять Зеленскому нужно, что такая страна, как Украина, не нужна в Евросоюзе. И хватит с протянутой рукой ходить, побираться. Лучше уходи снова в кино и юмор, веселить людей. Пользы больше будет», — обращается Вячеслав К.

Rnbo.gov.ua Владимир Зеленский на заседании СНБО Украины

«Неужели они начали это понимать? Америка убрала очередного конкурента с рынка и карты СНГ, а они и рады скакать. Теперь придётся всё упущенное навёрстывать, но, видимо, уже не с Зеленским во главе, этот клоун ни на что не способен, как и его команда, которая легла под нациков», — указывает Александр П.

Некоторые комментаторы отмечают, что Украина — очень проблемной государство. Кому-кому, а ей уж точно не видать никакого членства в ЕС.

«Украина со своими проблемами ЕС не нужна. А вот в качестве пушечного мяса против России — самое оно. Так что да, задавать такие глупые вопросы нет никакой необходимости», — отмечает Вася Г.

Часть людей считает, что украинские власти пытаются окончательно продать свою страну европейцам, но те не собираются нести ответственность за весь этот хаос.

«Как так? А как же все обещания о членстве в ЕС? Чего же Украина добилась? Раскол в обществе, гражданская война, приход к власти коричневых мразей. Захват власти подонками и нацистами. Потеря предприятий и рынков сбыта. И что? Ради чего всё это? Ради того, чтобы быть вассалами Европы и США? Не слишком ли дорогая цена за венский кофе, если к тому же его вам никто и не предлагает?» — задаётся вопросом Евгений И.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Ряд пользователей указывает на то, что стремление киевских властей засунуть Украину в Европу вызвано лишь желанием стать вассалами большого Запада, выгодно продавая свою русофобию.

«Ну вот предположим, что Украина всё-таки вступила в Европейский союз. И что это даст Евросоюзу? ЕС и так неплохо имеет Киев, получает всё, что только заблагорассудится. А Украина что получит от ЕС? Кредиты новые? А отдавать чем она будет? Что можно отдали уже. Украина тупо хочет стать частью другой страны, чтобы за них всё решали и кормили наместников», — поделился своим мнением Nikolay I.

Напомним, 19 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу ICTV о том, что не видит смысла в том, чтобы задавать вопросы руководству Евросоюза о членстве в ЕС, так как если бы членство в ЕС зависело от властей в Брюсселе, Украина была бы в Евросоюзе «ещё вчера».