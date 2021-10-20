Решение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой предложить обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с неблагоприятной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции на территории страны вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 19 октября в социальной сети «ВКонтакте».

(сс) EneasMx Карантин

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"Отличная идея! Осталось разобраться, для кого её водить, потому что частный бизнес в любом случае будет работать! Опять на те же грабли. Почему после объективно проваленной прививочной кампании до сих пор комментируют и строят из себя экспертов абсолютно некомпетентные люди? Они ведь даже не медики!» — указывает Александр Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что повторение истории с нерабочими днями нанесёт очередной и, возможно, даже необратимый ущерб представителям российского малого бизнеса, которому и так приходится нелегко в условиях пандемии коронавируса.

«Если компенсируют заработную плату всем моим сотрудникам и мне упущенную выгоду, то хорошо, я буду согласен с таким решением. Но этого не будет, как не было и в прошлые разы», — отмечает Максим А.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мало денег

Некоторые комментаторы отмечают, что государство хочет оплатить свои неудачи на фронте массовой вакцинации за счёт российского же народа.

«А за чей счёт? Кто будет сотрудникам зарплату выплачивать за эти дни? У нас власти с лёгкостью отправляют малый бизнес умирать! Лучше бы людей заставляли прививаться, штрафы вводили, а не тупо все решали за чужой счёт!» — возмущается Михаил П.

Часть людей считает, что граждане не стремятся вакцинироваться и государство уже просто не знает что делать, чтобы снизить темпы роста числа выявленных случаев COVID-19 в России.

«А что случилось? Девять месяцев массовой вакцинации против коронавируса, а результат нулевой. В самых вакцинированных регионах ничуть не лучше ситуация, чем в наименее вакцинированных. Всё уже становится хуже, чем год назад. Зачем делать эту нерабочую неделю, если такие меры не несут никакого толку?» — задаётся вопросом Иван И.

Dzhmao.ru Вакцинация от коронавируса

Ряд пользователей указывает на то, что подобный подход со стороны руководства страны может подвести экономику России к опасной черте.

«Хотите оставить людей без денег? Угробить экономику? Ну, давайте! Губите! Ведите её на дно! Вы же последние несколько лет только этим и занимаетесь», — считает пользователь под псевдонимом «Революция».

Нашлись и те, кто убеждены, что выбранная стратегия сопротивления распространению новой коронавирусной инфекции не принесёт российским властям желаемого результата.

Government.ru Татьяна Голикова

«Кому-то это надо, чтобы наша экономика прогнулась. «Все идём в отпуск»… неужели не понимают, что народ сидеть дома не будет?! У кого прививка и есть деньги, те поедут в тёплые края, добывать ещё больше заразы этой. Работать нельзя, а вот полёты в другие страны — пожалуйста. Не было бы это всё так грустно, если бы не было бы столько противоречий в действии правительства», — поделилась своим мнением Валентина Р.

Напомним, 19 октября вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с неблагоприятной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции на территории страны.