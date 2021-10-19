Национальный совет финансового рынка (НСФР), как сообщает издание «Коммерсантъ», направил главе комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолию Аксакову письмо с предложениями по доработке законопроекта, который помимо запрета предполагает еще возврат уже автоматически списанных соцвыплат. Напомним, глава государства ставил и перед банками задачу вернуть гражданам такие деньги. Законопроектом, как уточняет ИА REGNUM, предусматривается, что списывать единовременные соцвыплаты, вводимые актами правительства или указами президента РФ, в автоматическом режиме без согласия клиентов банков нельзя. Причем нельзя ни в рамках погашения кредитов, ни в рамках исполнительного производства. Граждане сами будут решать, направлять ли им социальную помощь на погашение своих долговых обязательств. И даже если банк каким-то путем ранее получил «галочку» от клиента в качестве согласия на погашение кредитов от средств, поступающих на его счет, банк все равно по требованию клиентов должен вернуть соцвыплаты в течение трех дней. Правда, как отмечает корреспондент информагентства, клиент может потребовать возврата в течение 14 дней с момента их списания. При этом, заметим, конечно, у заемщика может вновь образоваться задолженность по тому же кредиту. Но в рамках рассматриваемого законопроекта ему дается семь дней для погашения возникшей части долга без применения пеней, сообщил корреспондент со ссылкой на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина. Кроме того, как сообщается, законопроект будет иметь обратную силу в отношении средств, поступивших на счет начиная с 1 января 2021 года.

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Между тем не вполне понятно, каким образом клиенты банков смогут потребовать возврата средств в рамках обратной силы действия закона при установленном 14-дневном периоде на возможность обращения. То есть, если выплаты поступили на счет в апреле 2021 года, то срок на возможность подачи клиентом заявления о возврате средств уже упущен. Коллизия, но, вероятно, поправимая — эти моменты еще могут быть учтены в части обратной силы действия закона. А вот представители НСФР, как пишет «Коммерсантъ», считают в принципе выполнение условий законопроекта накладным делом для банков. По мнению главы НСФР Андрея Емелина, предлагаемое введение двух разных процедур для единовременных и периодических выплат будет не только очень затратно для банков, но и запутает самих потребителей. Кредитные организации, как отмечается в письме НСФР, не имеют возможности автоматически различать указанные категории выплат, и такие операции придется выполнять в ручном режиме, что также чревато рисками возникновения претензий со стороны клиентов и регулятора рынка. Отметим, диву даешься, как один из самых прибыльных секторов российской экономики сам себе создал проблему — сначала «галочкой» о согласии клиентов на списания любых средств, а теперь — переживает за собственные риски.

Директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский заявил и о других возможных последствиях для банков при реализации законодательных новшеств. По его словам, проблемы возникнут при распространении закона на все случаи списания с 1 января 2021 года. Необходимость возврата полученных в счет погашения кредитов средств, пересчет долга, изменения текущих процессов по операционной части, по взысканию долга, доработок ПО, получению согласий на списание выплат повлечет допрасходы банков. А если заемщик в течение семи дней с момента возврата средств банком не погасит задолженность по кредиту, то это приведет к появлению у него просрочки и начислению пеней, отмечает Емелин. В этом случае, в свою очередь подчеркивает глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, «отчетность перестает быть окончательной в моменте и банки должны будут закладывать аналогичные риски на будущее». Как вариант, организация предлагает ввести для всех случаев списания в счет погашения кредита средств, полученных как социальные выплаты, «период охлаждения» в 14 дней по аналогии со страховками. Предлагают эксперты и увеличить сроки возврата, а также, по словам Сеньковского, пересмотр процесса перестроения графика и условий дальнейшего погашения долга при возврате средств.

Дарья Антонова ИА REGNUM Отделение банка

Но заемщик сам должен решать, какие средства направить на исполнение долговых обязательств. Следовательно, тогда и не будет путаницы со счетами, как и не будет и лишних проблем, подчеркивает руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Она обращает внимание, что единовременные выплаты предоставляются как соцподдержка на приобретение самого необходимого, а не для поддержания банковского сектора. По мнению Лазаревой, кредиторам просто не стоит брать деньги с других счетов, кроме специально открытых для погашения кредита. Что верно, то верно. Ни добавить, ни убавить. Спрашивается, как же банки выдавали кредиты и оценивали риски, если списывают со счетов даже соцвыплаты, и теперь переживают за новые риски. Очевидно, что изначально банкам не стоило требовать согласия заемщиков на списание любых поступающих средств, и тогда не пришлось бы искать концы, то есть отличия соцвыплат от прочих поступлений.

Напомним, что после выступления главы государства, в котором он попросил банки вернуть списанные соцвыплаты гражданам, отметив, что с их прибылью сделать это они смогут легко, ряд банкиров поспешили заявить в СМИ о том, что проблема будет решена. В частности, и Евгений Сеньковский, как сообщало издание «Прайм», пообещал найти лучший вариант решения ситуации, подчеркивая, что организация свяжется со всеми клиентами, столкнувшимися со списанием средств в счет погашения просроченной задолженности. Глава же Сбербанка Герман Греф, как сообщало издание Lenta.ru, в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что в законодательстве уже существует ограничение на списание с соцвыплат определенных обязательств, включая исполнительные производства, при этом подчеркнув, что это россияне не разделяют источники поступления средств и нередко используют их для погашения своих долгов. Кроме того, по словам Грефа, как сообщало издание, на данный момент сложно представить процедуру реализации возврата списанных соцвыплат, поскольку «это обстоятельства, которые уже совершились», но тоже дав обещание, что организация займется разработкой этого вопроса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Герман Греф

О том, как именно происходят списания социальных выплат и пособий, рассказывала в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия» (ЕР) 23 августа замглавы Минтруда Ольга Баталина. Она подчеркивала, что правила напрямую предусматривают то, что эти средства «не могут быть взысканы в рамках исполнительного производства», но банки, как правило, в кредитных договорах ставят условие, на основании которого заемщик дает право кредитной организации списывать ежемесячно в пользу погашения кредита какую-то сумму денег с его персонального счета, и в такой ситуации возникает коллизия, при которой защиты соцвыплат нет. 10 сентября, как сообщало информагентство «Интерфакс», группа депутатов и сенаторов внесла в парламент законопроект, который вводит для граждан механизм возврата списанных банком с их счетов средств для погашения кредитов, если данные средства можно отнести к категории единовременной социальной поддержки. Позднее «Известия» сообщали о полученных регулятором финансового рынка подтверждениях от представителей крупнейших банков в том, что они либо автоматически возвращают списанные социальные выплаты на счета заемщиков, если сами выявляют ошибку и отсутствие подтверждения на это со стороны клиента, либо готовы делать это по первому требованию потребителя.