«Из одного кармана забирают, в другой кладут» — голос Азербайджана
Повышение минимального размера заработной платы охватит основную долю наемных работников, трудящихся на основе трудовых договоров. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения АР.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение «О дополнительных мерах в области защиты социального благосостояния населения». Кабмину поручено подготовить и представить президенту Азербайджана предложения по обеспечению повышения размеров зарплат, трудовых пенсий и социальных пособий, стипендий и других социальных выплат для отражения соответствующих мер в проекте государственного бюджета Азербайджана на 2022 год.
Правительство параллельно пересмотрит размер стипендий 130 тысяч студентов. Реализация распоряжения о повышении социальных выплат коснется также малообеспеченных семей.
В целом повышение зарплат, пенсий и пособий в рамках распоряжения охватит 1 800 000 граждан.
Пользователи азербайджанских социальных сетей отреагировали в основном отрицательно. Буквально в один голос говорят, что никакого смысла нет, так как недавно было повышение цен на услуги.
Пользователи Телеграм активно комментируют эту новость в чатах телеграм-каналов:
Ramin Safaroff @raminform: Параллельно они повышают стоимость других коммунальных услуг и продуктов питания, которые далеко не дешевые.
Роман:Цены поднимают раньше, чем зарплаты. Ничего нового.
Feruz Zakaryayev: Это решение было принято в ответ на недавнее повышение цен Тарифным советом. В 2022-м социальные пособия, зарплаты вырастут, ага (смеется). Мой терпеливый народ…
Сувахъан @suvakhan:Цены каждый день выше, потом поднимут пенсии и зп на 2 маната и скажут, мы же вам пенсии подняли. Опять народ страдает.
Пользователь телеграм под ником drone_sudo отвечает предыдущему комментатору: @drone_sudo :Вы что? Зар. платы так поднимут, что поднятие цен на газ и свет вообще не повлияет.
Гюнай иронизирует:
Əliyeva Günay :ölmə, eşşeğim, ölmə (прим. Эту фразу используют, чтобы рассказать о безнадежном ожидании)
Gulnara Aliyeva:На 3 копейки поднимут пенсии, на 25% услуги и продукты. Когда вы нажретесь?
@ayka88mir: Нюанс в том, что в большинстве мест официально зарплата ниже, чем неофициальная) и эти предприятия поднимают официальную зарплату, а по факту ты получаешь то же самое. Аd qoyurlar ki maaş artdi (прим. Надо же как-то объявить, что зарплата увеличилась)
РИНАД _067_: Боже, пример с России берет.
@Fira:Сахиля Бабаева — в утиль, пусть его уберет в первую очередь.
Ismayil:Молчи народ. Молчи, молчи…
Бейрак Мурадов пишет:
@Beyrakmuradov: Сам он говорит, что у нас есть запасы газа в 12 триллионов кубов. Мы можем использовать 1000 лет. Почему цены на газ тогда растут?
Fuad: Видит Бог, они держат народ за дурака.
Ali Bagbanli :Подписанные им бессмысленные распоряжения так и остаются на бумаге.
Sadiq Memmedov: Başına dəysin! (прим. выражение, сказанное, когда предлагается очень плохой, некачественный товар)
@NA77788: Из одного кармана забирают, в другой кладут, умники)
Пользователи YouTube тоже высказывают свои мнения:
Kamran Mammadov: Какие пенсии? Повысятся ли отмененные пенсии инвалидов? Это безумие!
Ruslan Ruslan:Издеваются!
Nazrin: Цены повышают с 1 ноября, а пенсии и т.д. только в 2022-м. И то по минимуму, наверное.
Qahramanova Jamilya:ЗП, наверное, гос. служащим поднимут. А остальные обойдутся)
Karabas Barabas:80% населения не бюджетные работники и повышения зарплат не увидят. Зачем писать чушь, что о нас позаботились?
Elin gözü tərəzidir утверждает: Еще ни разу не было, чтобы после повышения зарплаты бюджетников, повысили зарплату в коммерческих организациях.
İlqar Sadıxov @ilqar55: Я давно слышал анекдот такой короткий: «Посмотрев АзТв, маленький немецкий мальчик заревел и начал умолять мать уехать в Азербайджан».
Пользователь Телеграм пишет в ответ:
Bakılı Balasıyam :Ему понравился Дямирйумруговский инкишаф, а не этот Меркелевский.
Gulsura :Сначала пенсии и зарплаты поднимите, а потом коммуналку. А то у нас все, кроме зарплаты, любят сравнивать с Западом! Цены на продукты растут день ото дня.
Руфат призывает:
Rufat:Пора уже начинать что-то менять и конкретно!