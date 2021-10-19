Повышение минимального размера заработной платы охватит основную долю наемных работников, трудящихся на основе трудовых договоров. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения АР.

Винсент Ван Гог. Бедняки и деньги. 1882

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение «О дополнительных мерах в области защиты социального благосостояния населения». Кабмину поручено подготовить и представить президенту Азербайджана предложения по обеспечению повышения размеров зарплат, трудовых пенсий и социальных пособий, стипендий и других социальных выплат для отражения соответствующих мер в проекте государственного бюджета Азербайджана на 2022 год.

Правительство параллельно пересмотрит размер стипендий 130 тысяч студентов. Реализация распоряжения о повышении социальных выплат коснется также малообеспеченных семей.

В целом повышение зарплат, пенсий и пособий в рамках распоряжения охватит 1 800 000 граждан.

Пользователи азербайджанских социальных сетей отреагировали в основном отрицательно. Буквально в один голос говорят, что никакого смысла нет, так как недавно было повышение цен на услуги.

Kremlin.ru Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Пользователи Телеграм активно комментируют эту новость в чатах телеграм-каналов:

Ramin Safaroff @raminform: Параллельно они повышают стоимость других коммунальных услуг и продуктов питания, которые далеко не дешевые.

Роман:Цены поднимают раньше, чем зарплаты. Ничего нового.

Feruz Zakaryayev: Это решение было принято в ответ на недавнее повышение цен Тарифным советом. В 2022-м социальные пособия, зарплаты вырастут, ага (смеется). Мой терпеливый народ…

Сувахъан @suvakhan:Цены каждый день выше, потом поднимут пенсии и зп на 2 маната и скажут, мы же вам пенсии подняли. Опять народ страдает.

Пользователь телеграм под ником drone_sudo отвечает предыдущему комментатору: @drone_sudo :Вы что? Зар. платы так поднимут, что поднятие цен на газ и свет вообще не повлияет.

Гюнай иронизирует:

Əliyeva Günay :ölmə, eşşeğim, ölmə (прим. Эту фразу используют, чтобы рассказать о безнадежном ожидании)

Gulnara Aliyeva:На 3 копейки поднимут пенсии, на 25% услуги и продукты. Когда вы нажретесь?

@ayka88mir: Нюанс в том, что в большинстве мест официально зарплата ниже, чем неофициальная) и эти предприятия поднимают официальную зарплату, а по факту ты получаешь то же самое. Аd qoyurlar ki maaş artdi (прим. Надо же как-то объявить, что зарплата увеличилась)

РИНАД _067_: Боже, пример с России берет.

@Fira:Сахиля Бабаева — в утиль, пусть его уберет в первую очередь.

Ismayil:Молчи народ. Молчи, молчи…

(сс) Araz Yaquboglu Рынок в Азербайджане

Бейрак Мурадов пишет:

@Beyrakmuradov: Сам он говорит, что у нас есть запасы газа в 12 триллионов кубов. Мы можем использовать 1000 лет. Почему цены на газ тогда растут?

Fuad: Видит Бог, они держат народ за дурака.

Ali Bagbanli :Подписанные им бессмысленные распоряжения так и остаются на бумаге.

Sadiq Memmedov: Başına dəysin! (прим. выражение, сказанное, когда предлагается очень плохой, некачественный товар)

@NA77788: Из одного кармана забирают, в другой кладут, умники)

Пользователи YouTube тоже высказывают свои мнения:

Kamran Mammadov: Какие пенсии? Повысятся ли отмененные пенсии инвалидов? Это безумие!

Ruslan Ruslan:Издеваются!

Nazrin: Цены повышают с 1 ноября, а пенсии и т.д. только в 2022-м. И то по минимуму, наверное.

Qahramanova Jamilya:ЗП, наверное, гос. служащим поднимут. А остальные обойдутся)

Karabas Barabas:80% населения не бюджетные работники и повышения зарплат не увидят. Зачем писать чушь, что о нас позаботились?

(сс) David Davidson Баку. Азербайджан

Elin gözü tərəzidir утверждает: Еще ни разу не было, чтобы после повышения зарплаты бюджетников, повысили зарплату в коммерческих организациях.

İlqar Sadıxov @ilqar55: Я давно слышал анекдот такой короткий: «Посмотрев АзТв, маленький немецкий мальчик заревел и начал умолять мать уехать в Азербайджан».

Пользователь Телеграм пишет в ответ:

Bakılı Balasıyam :Ему понравился Дямирйумруговский инкишаф, а не этот Меркелевский.

Gulsura :Сначала пенсии и зарплаты поднимите, а потом коммуналку. А то у нас все, кроме зарплаты, любят сравнивать с Западом! Цены на продукты растут день ото дня.

Руфат призывает:

Rufat:Пора уже начинать что-то менять и конкретно!