Глава Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос предупредил, что экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, «далек от завершения» и его окончательное влияние на банковский сектор и финансовую стабильность будет проявляться по мере отмены мер поддержки. В сентябре 2021 года регулятор уже представил прогнозы роста, которые были гораздо более осторожными, чем у правительства, оставив рост ВВП на две десятых процентного пункта ниже прогноза правительства на этот год (6,3%) и на 1,1 пункта ниже на следующий год (5,9%).

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Банк Испании — не единственный, кто снизил прогнозы правительства страны. В минувшие выходные Международный валютный фонд (МВФ) оставил прогноз роста экономики Испании на уровне 5,7%, в соответствии с данными Национального института статистики, который всего несколькими днями ранее снизил рост за последний квартал не менее чем на 1,7 пункта, с 2,8% до всего 1,1%, что является самым объёмным показателем в истории. Несмотря на такое количество предупреждений, правительство в бюджетном плане на 2022 год, направленном в прошлую пятницу в Европейскую комиссию, включает тот же макроэкономический сценарий, который оно представило до этого Конгрессу в проекте общего государственного бюджета. Таким образом, правительство настаивает на своем прогнозе, согласно которому валовой внутренний продукт страны вырастет на 6,5% в 2021 году и на 7% в 2022 году.

Эрнандес де Кос сделал свое предупреждение 18 октября во время открытия Третьей конференции по финансовой стабильности, организованной в сотрудничестве с Центром валютно-финансовых исследований (CEMFI). В своем выступлении он подчеркнул, что пандемия пришла в то время, когда банки были подготовлены гораздо лучше, чем во время предыдущего финансового кризиса. Кризис 2008 года послужил толчком к реформам, реализованным в рамках документа «Базель III», которые доказали свою эффективность во время кризиса, вызванного коронавирусом, но следует помнить, что они не были разработаны для борьбы с глобальной пандемией. Текущий кризис привел к принятию «обширных и чрезвычайных мер монетарной и фискальной поддержки», и они в значительной степени ограничили воздействие на банковский сектор, который в противном случае столкнулся бы с глобальным экономическим спадом в худших условиях. Если бы не принятые меры, пояснил он, банки сократили бы свои возможности по финансированию реального сектора экономики.

(сс) Luis García Банк Испании

Глава Банка Испании подчеркнул, что через полтора года после начала пандемии можно увидеть, что, хотя некоторые банки испытали «финансовый стресс», поскольку ликвидность рынка ухудшилась, а стоимость банковского финансирования «резко возросла», ни один из международно активных банков «не потерпел крах и не потребовал значительного финансирования со стороны государственного сектора с начала пандемии». В целом банки сохранили свои уровни кредитования и других важнейших услуг, предоставляемых домохозяйствам и предприятиям.

Еще один урок последних полутора лет, сказал Эрнандес де Кос, заключается в том, что глобальная банковская система смогла «дополнить и поддержать усилия монетарных и фискальных властей по поддержанию экономической активности во время пандемии», помогая поглотить последствия, а не усугубить их, в отличие от кризиса 2008 года.

Также в Обзоре экспортной ситуации, подготовленном министерством промышленности и торговли Испании за третий квартал, появились данные, свидетельствующие о некотором замедлении темпов восстановления экономики. По данным опроса, синтетический индикатор экспортной активности (ISAE) составил 9,1 пункта по шкале от — 100 до +100, что представляет собой снижение на 7,2 пункта по сравнению со вторым кварталом. Восприятие показателей портфеля экспортных заказов в этом квартале положительное, хотя и ниже, чем в предыдущем квартале, на 2,5 пункта по сравнению с 11,9 во втором квартале, согласно опросу. Ожидания компаний также позитивны, но в меньшей степени, чем в предыдущем квартале, как на три месяца (с 14,1 до 13,5), так и на следующие 12 месяцев (с 36,1 до 27,1).

(сс) Coolcaesar Пустая улица в период локдауна в Испании

Несмотря на эти данные, по мнению государственного секретаря по торговле Сианы Мендес, динамика показателя отражает рост экспортной активности за последние несколько месяцев и укрепление ее восстановления. Она подчеркнула, что все его компоненты — как текущий портфель заказов, так и экспортные ожидания на три и 12 месяцев — продолжают оставаться положительными. Таким образом, три фактора, на которые чаще всего ссылаются за их положительное влияние на экспортную деятельность, — это эволюция внешнего спроса, конкуренция по качеству и наличие адекватных человеческих ресурсов для экспорта. С другой стороны, цена на сырье, цена на нефть и международная ценовая конкуренция были факторами, которые чаще всего упоминались как оказывающие негативное влияние.