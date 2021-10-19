С точки зрения экономики, предложенная российской стороной цена газа для Сербии не столь уж высока. Так ИА REGNUM прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что его не устраивает предложенная Россией цена газа на будущий год, заместитель директора фонда «Институт энергетики и финансов» (Москва) Алексей Белогорьев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский газ

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что Белград не может оплачивать газ по предложенной Москвой цене в $790. Поэтому Вучич намерен в ноябре встретиться с президентом России Владимиром Путиным и рассмотреть возможность получения для Сербии более выгодного предложения по газу. Об этом он рассказал гражданам Сербии в эфире телеканала Prva.

«Если к вопросу формирования цены газа походить с точки зрения справедливого ценообразования, то она определяется не волюнтаристски, а на основании достаточно сложных формул, где может быть разная привязка. В контрактах Газпрома сейчас привязка к нефтепродуктам осталась примерно на уровне 15% от общих поставок газа в Европу. Остальное либо спотовые, либо форвардные индексы европейских хабов. Формула, которую озвучивал Вучич — это 70% хаб и 30% нефтяная привязка. В этой формуле доля нефти даже выше, чем в среднем по поставкам Газпрома в Европу. Для поставок в Германию или Италию сейчас почти стопроцентная биржевая цена», — пояснил эксперт.

Цена должна пересматриваться раз в квартал или раз в полгода исходя из реальной биржевой динамики, продолжил Белогорьев. Цены в данный момент очень высокие, и они останутся на таком уровне до марта, особенно если будет холодная зима, полагает эксперт. Поэтому можно сказать, что, несмотря на снижение цен, которое ожидается в апреле, средняя годовая цена газа в 2022 году будет выше, чем в 2021 году, добавил он.

«Если исходить из справедливого ценообразования, стоимость газа для Сербии не такая высокая, как для всех остальных стран», — отметил Белогорьев.

Predsednik.rs Президент Сербии Александр Вучич

Тем не менее, продолжил эксперт, на определение цены газа влияет и ряд политических моментов.

«Отношения между Россией и Сербией особые, в том числе в газовой отрасли. Только что завершено строительство балканского газопровода. Поэтому не исключено, что будет достигнута договоренность о какой-то фиксированной стоимости. Но если сохранить формулу с плавающим ценообразованием, в любом случае нельзя предсказать, какая будет в следующем году цена газа для Сербии. Цены на нефть сейчас высокие, и, скорее всего, вряд ли они обрушатся в обозримой перспективе. Биржевые цены на газ, по крайней мере до весны, останутся высокими», — рассказал Белогорьев.

Эксперт предположил, что очень сложно будет держать цену на уровне, который Вучич обозначил как желательный — $500 за 1000 кубометров газа. Единственным шансом было бы подписание договоренности о фиксированной цене для Сербии, какая, например, существует с Белоруссией, допустил он.

Алексей Белогорьев «Но при этом надо отметить, что расчет стоимости газа для Белоруссии тоже основывается на формуле. Просто она привязана не к европейским хабам или к нефти, а к цене российского газа в Ямало-Ненецком округе плюс транспортные расходы. Цены в России фиксированные, они меняются не часто, поэтому получается фиксировать цену на весь год. Но она тоже имеет какую-то свою формулу. Я с трудом представляю, что Газпром согласиться с тем, чтобы привязать цену газа для Сербии к российским внутренним ценам, как в случае Белоруссии. Должна быть какая-то привязка к внешним индексам».

Gazprom.ru «Газпром»

При этом Белогорьев отметил, что Сербия должна очень внимательно учитывать все тонкости ценообразования на газ, чтобы извлечь для себя выгоду в долгосрочной перспективе. Если, например, на сто процентов привязать цену к нефти, как это было в прошлом, в 2022 году газ для Сербии точно будет дешевле, полагает эксперт.

«Но, как я понимаю, речь идет о долгосрочном контракте. А как поведут себя биржевые цены в 2023 году, никто не знает. Совсем не очевидно, что в 2023 году привязка к нефти будет выгоднее, чем привязка к биржевым ценам. Колебания сейчас очень большие, и все может перевернуться на 180 градусов. Известны значительные периоды, когда стоимость поставок Газпрома с нефтяной привязкой была выше, чем стоимость поставок по споту. Общее ожидание, что волатильность биржевых цен на газ будет очень высокой в ближайшие годы. Здесь Сербии очень сложно угадать, что выгоднее. Если есть задача снизить цены в 2022 году, то, наверное, нужно делать стопроцентную привязку к нефти. Но в более долгосрочной перспективе это может быть рискованно и Сербия может получить более высокие цены, чем соседние страны», — пояснил Белогорев.

Эксперт отметил, что сам факт существования Союзного государства России и Белоруссии гарантирует особый подход при формировании цены газа для Минска. Тем не менее белорусы этой ценой всё равно недовольны, и в рамках создания общего рынка газа Евразийского союза они хотят её снизить, добавил он. В случае Сербии это не получится, так как Сербия для России в любом случае — внешний рынок, и отношения с ней совсем другого рода.

«Но это близкие отношения, и я считаю, что Газпром может пойти на уступки. Главный вопрос — как рассчитать формулу. Это нетривиальная проблема, потому что вплоть до этого года привязку к биржевым ценам требовали потребители. Я подозреваю, что Сербия тоже на этом настаивала. Это было выгоднее, чем поставки по нефти. В этом году ситуация перевернулась вверх дном. Но я не уверен, что она продлиться долго. Сейчас на рынке сформировался ценовой пузырь, это очевидно, цены совершенно ненормальные. Они и летом были неадекватно высокие, в середине года было $600 за 1000 кубометров. Поэтому то, что имеем сейчас, в принципе не может долго продолжаться», — считает эксперт.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

По мнению Белогорьева, цены вернутся на прежний уровень, но это зависит не только от европейского рынка, хотя о нем очень много говорят.

«Цены в основном отражают ценовые индексы в Азии. Реальная точка ценообразования на газ сейчас находится в Северо-Восточной Азии — Китай, Япония, Южная Корея, где основной рынок сбыта сжиженного газа. Цена в Европе зависит от того, как там будет развиваться ситуация. Но общее ожидание, что будет снижение цены, и очень резкое, так как пузыри лопаются очень жестко», — резюмировал эксперт.