В Южной Корее обсудили пилотный запуск системы, с помощью которой можно узнать точный адрес проживания сексуальных преступников.

Уолтер Сикерт. Убийца из Кемден-Тауна. 1908

Согласно южнокорейским СМИ, министерство по вопросам гендерного равенства и семей запустило пилотную систему, которая позволит гражданам найти фактические адреса проживания людей, осуждённых за сексуальные преступления.

Сервисом на базе картографического приложения интернет-портала Naver, при помощи которого можно узнать имя, адрес и возраст преступника, можно будет воспользоваться с 19 по 31 октября.

Отметим, что данный сервис был организован в связи с тем, что основное приложение по отслеживанию сексуальных преступников VWorld, созданное министерством земли, инфраструктуры и транспорта, долго обновляется.

«В министерстве проделали огромную работу! Таких преступников нужно держать подальше от общества!» — восхищается gora***.

«Было бы не плохо, если бы на карте отображались фото преступников», — отмечает haow***.

«Таких лучше сразу казнить», — пишет en64***.

(сс) Minyoung Choi Многоквартирные дома в Сеуле

«Думаю, такая информация будет полезна не только женщинам, но и мужчинам», — предполагает pabl***.

«Отличный способ выбрать новое жилье, если у Вас есть ребенок», — отмечает knig***.

«Лицам, совершившим сексуальное преступление, необходимо перерезать ахиллово сухожилие. Или надевать электронный браслет преступнику не на ногу, а на шею», — предлагает cher***.

«Электронные браслеты не способствуют снижению сексуальных преступлений», — негодует gusa***.

«Воспользовался я этим сервисом. Один из преступников живет в 700 метрах от меня…» — пишет hmhl***.

«Думаю, благодаря этому сервису мне удастся избежать опасности. Очень много лиц повторно совершают преступления, поэтому от них нужно держаться подальше», — отмечает ekwj***.

«Надеюсь, этот сервис будет работать на постоянной основе», — надеется pwbl***.

(сс) d'n'c Полиция. Южная Корея

«Хотелось бы отслеживать местоположение преступников в реальном времени», — негодует ghmb***.

«Подвяжите как-нибудь к этой системе браслеты преступников. Чтобы в случае чего приложение присылало уведомление о том, что преступник находится где-то по близости», — требует zhxi***.

«В США построили деревню, в которой живут только сексуальные преступники… Почему у нас обычные люди должны жить в одном месте с преступниками?» — вопрошает snap***.

«Цены на недвижимость в районах, где проживают преступники, могут рухнуть», — предполагает terr***.