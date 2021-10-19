В Сети жители Южной Кореи обсудили систему поиска сексуальных преступников
В Южной Корее обсудили пилотный запуск системы, с помощью которой можно узнать точный адрес проживания сексуальных преступников.
Согласно южнокорейским СМИ, министерство по вопросам гендерного равенства и семей запустило пилотную систему, которая позволит гражданам найти фактические адреса проживания людей, осуждённых за сексуальные преступления.
Сервисом на базе картографического приложения интернет-портала Naver, при помощи которого можно узнать имя, адрес и возраст преступника, можно будет воспользоваться с 19 по 31 октября.
Отметим, что данный сервис был организован в связи с тем, что основное приложение по отслеживанию сексуальных преступников VWorld, созданное министерством земли, инфраструктуры и транспорта, долго обновляется.
«В министерстве проделали огромную работу! Таких преступников нужно держать подальше от общества!» — восхищается gora***.
«Было бы не плохо, если бы на карте отображались фото преступников», — отмечает haow***.
«Таких лучше сразу казнить», — пишет en64***.
«Думаю, такая информация будет полезна не только женщинам, но и мужчинам», — предполагает pabl***.
«Отличный способ выбрать новое жилье, если у Вас есть ребенок», — отмечает knig***.
«Лицам, совершившим сексуальное преступление, необходимо перерезать ахиллово сухожилие. Или надевать электронный браслет преступнику не на ногу, а на шею», — предлагает cher***.
«Электронные браслеты не способствуют снижению сексуальных преступлений», — негодует gusa***.
«Воспользовался я этим сервисом. Один из преступников живет в 700 метрах от меня…» — пишет hmhl***.
«Думаю, благодаря этому сервису мне удастся избежать опасности. Очень много лиц повторно совершают преступления, поэтому от них нужно держаться подальше», — отмечает ekwj***.
«Надеюсь, этот сервис будет работать на постоянной основе», — надеется pwbl***.
«Хотелось бы отслеживать местоположение преступников в реальном времени», — негодует ghmb***.
«Подвяжите как-нибудь к этой системе браслеты преступников. Чтобы в случае чего приложение присылало уведомление о том, что преступник находится где-то по близости», — требует zhxi***.
«В США построили деревню, в которой живут только сексуальные преступники… Почему у нас обычные люди должны жить в одном месте с преступниками?» — вопрошает snap***.
«Цены на недвижимость в районах, где проживают преступники, могут рухнуть», — предполагает terr***.