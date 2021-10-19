Победительница конкурса «Мисс Вселенная Украина» Анна Неплях ответила на критику украинских националистов из-за использования ею русского языка в социальных сетях.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мова

«За последние сутки я получила миллион обвинений в том, что я в своем блоге, где 90% аудитории русскоязычные, пишу посты и разговариваю на русском, так как не знаю украинского», — отметила она, говоря на украинском языке, в видеообращении, опубликованном в Instagram.

По её словам, она как человек, выросший в русскоязычной семье в городе Днепропетровск (переименован в Днепр), где 90% населения используют русский язык, заслуживает уважения и того, чтобы самовыражаться на удобном для нее языке.

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Ответ Анны Неплях обсудили в украинском телеграм-канале «Наглый». В целом многие приняли сторону девушки, задав также вопрос: в каких целях она «оправдывалась» перед националистами?

«Украина — оплот нацизма! Так что всё норма — кастрюлеголовые (участники и сторонники государственного переворота 2014 года. — О. П.) очень рады», — написал Вадим Г.

«А кто из них (националистов. — О. П.) владеет литературным украинским? Не суржиком, не хуторским диалектом, а именно литературным языком?» — задался вопросом один из комментирующих.

Скриншот из Instagram neplyah «Мисс Вселенная Украина» Анна Неплях

«Господи, да кому на Украине вообще нужен литературный, как вы пишите, украинский язык? Ну кому? Политической нации украинский язык нужен для вечного (пардон) *рача! Так какая разница, литературным это будет или смесью западэнского (с Западной Украины. — О. П.) с днепропетровским суржиком! Або не российской (лишь бы не на русском. — О .П.)», — ответила ему Ната Л.

«Да как это уже достало все. Идите на *ер, кто на каком хочет, на том и разговаривает…» — пишет Андрей Н.

«Ясно дала понять, что будет говорить на том языке, на котором ей удобно!» — добавила Olena.

«Кучка продажных негодяев терроризирует весь народ», — отметил Sergey P.

«Молодец девчуля — главное, чтобы потом её не сломали», — отреагировал Василий.

«Как они достали уже с этой мовой. Те, кто гонят на Россию, пусть этой зимой не используют «вонючий», «грязный», «авторитарный» газ!» — написал Алесандр.

«Самое смешное, что эти мамкины националисты ещё вчера сами говорили на русском языке. Суржик делает из обычного человека нацика. Факт», — отметил Димон.

(сс) A1 Марш УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Киеве в 2019 году

«Никто на Украине не запрещает русский, ага», — с сарказмом добавил Alex A.

«Свободно владею украинским языком, закончил украинскую школу, классный руководитель был преподавателем украинского языка… Но теперь принципиально говорю исключительно на русском», — написал о своем отношении к происходящему в стране один из комментирующих.

«Днепропетровск — русскоязычный город, и родной язык здесь русский! Пусть отвалят от девочки, она не со Львова или Тернополя!» — отреагировал Dimon4ik.

«Ну вот зачем что-то объяснять макакам? Зачем оправдываться? Кто-то что-то написал? В блок — и всё», — подытожил «Злая печенька».

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