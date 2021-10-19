Сеть: «Достали своей мовой». «Мисс Украина» ответила критикам-националистам
Победительница конкурса «Мисс Вселенная Украина» Анна Неплях ответила на критику украинских националистов из-за использования ею русского языка в социальных сетях.
«За последние сутки я получила миллион обвинений в том, что я в своем блоге, где 90% аудитории русскоязычные, пишу посты и разговариваю на русском, так как не знаю украинского», — отметила она, говоря на украинском языке, в видеообращении, опубликованном в Instagram.
По её словам, она как человек, выросший в русскоязычной семье в городе Днепропетровск (переименован в Днепр), где 90% населения используют русский язык, заслуживает уважения и того, чтобы самовыражаться на удобном для нее языке.
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Ответ Анны Неплях обсудили в украинском телеграм-канале «Наглый». В целом многие приняли сторону девушки, задав также вопрос: в каких целях она «оправдывалась» перед националистами?
«Украина — оплот нацизма! Так что всё норма — кастрюлеголовые (участники и сторонники государственного переворота 2014 года. — О. П.) очень рады», — написал Вадим Г.
«А кто из них (националистов. — О. П.) владеет литературным украинским? Не суржиком, не хуторским диалектом, а именно литературным языком?» — задался вопросом один из комментирующих.
«Господи, да кому на Украине вообще нужен литературный, как вы пишите, украинский язык? Ну кому? Политической нации украинский язык нужен для вечного (пардон) *рача! Так какая разница, литературным это будет или смесью западэнского (с Западной Украины. — О. П.) с днепропетровским суржиком! Або не российской (лишь бы не на русском. — О .П.)», — ответила ему Ната Л.
«Да как это уже достало все. Идите на *ер, кто на каком хочет, на том и разговаривает…» — пишет Андрей Н.
«Ясно дала понять, что будет говорить на том языке, на котором ей удобно!» — добавила Olena.
«Кучка продажных негодяев терроризирует весь народ», — отметил Sergey P.
«Молодец девчуля — главное, чтобы потом её не сломали», — отреагировал Василий.
«Как они достали уже с этой мовой. Те, кто гонят на Россию, пусть этой зимой не используют «вонючий», «грязный», «авторитарный» газ!» — написал Алесандр.
«Самое смешное, что эти мамкины националисты ещё вчера сами говорили на русском языке. Суржик делает из обычного человека нацика. Факт», — отметил Димон.
«Никто на Украине не запрещает русский, ага», — с сарказмом добавил Alex A.
«Свободно владею украинским языком, закончил украинскую школу, классный руководитель был преподавателем украинского языка… Но теперь принципиально говорю исключительно на русском», — написал о своем отношении к происходящему в стране один из комментирующих.
«Днепропетровск — русскоязычный город, и родной язык здесь русский! Пусть отвалят от девочки, она не со Львова или Тернополя!» — отреагировал Dimon4ik.
«Ну вот зачем что-то объяснять макакам? Зачем оправдываться? Кто-то что-то написал? В блок — и всё», — подытожил «Злая печенька».
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